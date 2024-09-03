89% من قادة المؤسسات يعطون الأولوية للامتثال للأمن السيبراني، حيث يدرك مديرو تكنولوجيا المعلومات وجود نقاط ضعف كبيرة في بنيتهم التحتية التشغيلية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أصدرت شركة سيسكو، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: (CSCO)، تقريرها الأول عن حالة الشبكات الصناعية والذي يهدف إلى تسليط الضوء على الأولويات الرئيسية في مشهد الشبكات الصناعية دائم التطور. ويؤكد التقرير أن التكنولوجيا التشغيلية، التي كانت في السابق قضية ثانوية، أصبحت الآن محور تركيزٍ بالغ الأهمية للمؤسسات على مستوى العالم.

ويقدم التقرير رؤية شاملة للتحديات والفرص التي تواجهها المؤسسات في بناء أسس شبكات صناعية آمنة وفعّالة، كما يوضح الحاجة الماسة على مستوى العالم إلى حلول أمنية قوية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للبيئات الصناعية، فضلاً عن الفوائد المحتملة للشركات التي تتمكن من التعامل مع هذه التحديات بنجاح.

وفي تعليقه على التقرير، قال فيكاس بوتاني، نائب الرئيس الأول ومدير عام سيسكو للشبكات الواسعة النطاق المحددة بالبرمجيات (SD-WAN)، والسحابة المتعددة وإنترنت الأشياء الصناعي: "أصبحت التكنولوجيا التشغيلية، وخاصة الشبكة التي تدعم العمليات الصناعية، عامل تمييز رئيسي للمؤسسات على مستوى العالم. ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية إدراك قادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية أن تعزيز وضع أمن التكنولوجيا التشغيلية يعد أمراً بالغ الأهمية لتعزيز مرونة الأعمال وتحسين الكفاءات والاستعداد للموجة التالية من الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي".

الاتجاهات والحلول الرئيسية لشبكة صناعية مرنة

أصبحت الشبكات الصناعية أكثر ترابطاً، مع استمرار تقارب أنظمة التكنولوجيا التشغيلية مع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسات، الأمر الذي يؤدي إلى بيئة معقدة معرّضة للهجمات السيبرانية. وتؤدي التحديات، مثل الأنظمة القديمة، وسطح الهجوم المتزايد، والقوى العاملة المجهدة إلى تفاقم الوضع. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على دفع نمو الأعمال للمؤسسات التي تستغله بشكل فعّال لتعزيز شبكاتها الصناعية. ومن أهم النقاط التي يشير إليها التقرير ما يلي:

إعطاء الأولوية للأمن السيبراني في خطط التكنولوجيا التشغيلية : أشار 89% من المشاركين في التقرير إلى أن الامتثال للأمن السيبراني مهم للغاية أو حتى بالغ الأهمية، ومن هنا فإن المؤسسات التي تهمل هذه الاستراتيجيات ستهدر كماً كبيراً من الطاقة والوقت والمال في محاولاتها التخفيف من حدة الهجمات، وهذه الموارد بالتحديد هذ الموارد التي يمكن إنفاقها بشكل أفضل على الابتكار والنمو في التكنولوجيا التشغيلية.

: أشار 89% من المشاركين في التقرير إلى أن الامتثال للأمن السيبراني مهم للغاية أو حتى بالغ الأهمية، ومن هنا فإن المؤسسات التي تهمل هذه الاستراتيجيات ستهدر كماً كبيراً من الطاقة والوقت والمال في محاولاتها التخفيف من حدة الهجمات، وهذه الموارد بالتحديد هذ الموارد التي يمكن إنفاقها بشكل أفضل على الابتكار والنمو في التكنولوجيا التشغيلية. تشجيع التعاون بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية : أفادت نسبة كبيرة من الشركات بأن فرق التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات تعمل بشكل مستقل، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين التعاون فيما بينها. ولتحسين وحماية البيانات والأصول، فإن الجمع بين العوامل البشرية والمؤسسية، إلى جانب الحلول التقنية المتكاملة، يعد أمراً ضرورياً.

: أفادت نسبة كبيرة من الشركات بأن فرق التكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات تعمل بشكل مستقل، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين التعاون فيما بينها. ولتحسين وحماية البيانات والأصول، فإن الجمع بين العوامل البشرية والمؤسسية، إلى جانب الحلول التقنية المتكاملة، يعد أمراً ضرورياً. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق ميزة تنافسية: يرى 48% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي هو التقدم التكنولوجي الأكثر أهمية الذي سيؤثر على الشبكات الصناعية في السنوات الخمس المقبلة، وسيستخدمه قادة التكنولوجيا التشغيلية الذين يتمتعون بفكر استشرافي متقدم لتعزيز تميز شركاتهم وتحسين مستويات تقديم المنتجات. أما المؤسسات التي تفشل في تحديث بنيتها التحتية بما يلائم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة وتحليل البيانات ودعم الموظفين والأمن السيبراني فإنها ستكابد العناء في سبيل الحفاظ على قدرتها التنافسية، حيث يتوقع 49% من المشاركين في الدراسة أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين إدارة الشبكة عبر تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية.

هذا ويستند تقرير حالة الشبكات الصناعية لعام 2024 من شركة سيسكو إلى بيانات مستمدة من استبيان رأي عالمي شمل أكثر من 1000 متخصص في الصناعة عبر 17 دولة و20 قطاعاً، بما في ذلك التصنيع والنقل والطاقة. وتمثل النتائج رؤى من أعضاء فريق الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات تتجاوز إيراداتها السنوية 100 مليون دولار.

-انتهى-

#بياناتشركات