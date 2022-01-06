دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستمر القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، باستقبال ضيوفها بدفء البهجة والفرح خلال موسم الأعياد، حيث يستمتعون بحضور الاحتفالات المذهلة بالتزامن مع موسم الأعياد الروسي لغاية 8 يناير 2022.

يمكن للضيوف زيارة جناح روسيا ولقاء بابا نويل الروسي، المعروف باسم "ديد موروز"، وحفيدته "سنيجوروشكا" اللذين يقدمان عروضاً خاصة بهذه المناسبة يومياً. وما يزال هنالك المزيد! حيث تشهد الفترات المسائية مجموعة من العروض الترفيهية الموسيقية المستوحاة من موسيقى الأعياد في روسيا، إلى جانب الأطعمة التقليدية والحلويات الشهيّة التي ستقدمها أكشاك الطعام في جناح روسيا. وتستمر الاحتفالات لتبلغ ذروتها يومي 7 و8 يناير مع عروض للألعاب النارية لتضيء سماء القرية العالمية عند الساعة 9 مساءً.

ومن الملاحظ أن موسم الاحتفالات الذي انطلق منذ شهر في القرية العالمية نجح في تحويلها إلى أيقونة براقة مليئة بالمغامرات والروائع التي تسعد الضيوف، وجميع أفراد العائلة والأصدقاء. فقد احتضنت الوجهة واحدة من أضخم أشجار الأعياد بطول بلغ 21 متراً، إلى جانب سوق مخصص لهدايا وزينة العيد، والعديد من أكشاك المشروبات الساخنة والحلويات التي تعطي لهذه المناسبة نكهة فريدة ومتميزة.

لاتفوتوا فرصة الاستمتاع بآخر الاحتفالات الساحرة في موسم الأعياد، وتوجهوا إلى القرية العالمية الآن!

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نبذة عن القرية العالمية

القرية العالمية هي الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وتعتبر من أكثر الوجهات الترفيهية التي يقصدها الضيوف حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها أن تجسد ملامح العالم المختلفة وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف في أجواء الهواء الطلق المتميزة، كما أنّها تبرز أفضل ما في ثقافة بلدان العالم ضمن فعاليات مهرجانية مفعمة بالحيوية، آخذة ضيوفها في رحلة مميزة حول العالم عبر مجموعة من الأجنحة يمثل كل منها غنى وثقافة مختلف البلدان، وتتفرد بما تقدمه من أشهى المأكولات العالمية بالإضافة إلى التجارب الترفيهية المذهلة عبر مجموعة واسعة من الألعاب المسلية والجولات الشيقة.

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