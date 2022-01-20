[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت شركة الغرير للاستثمار، الشركة العائلية الرائدة متنوعة الأنشطة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعيين طارق نظام الدين في منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أيه جي فاسيليتيز”، بما في ذلك شركتها التابعة للخدمات المرنة "بي إم بي" MBM. ويدعم هذا التعيين الخطط الإستراتيجية التي تتبناها الشركة، والهادفة إلى توسيع نطاق انتشار منشآتها في جميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال تعزيز قدراتها من خلال توفير منتجات وتقنيات جديدة ومبتكرة، لاسيما وأن أعمال حلول المرافق تستحوذ على جزء مهم من قطاع الإنشاءات القوي في الشركة.

وكان طارق نظام الدين قد انضم إلى الشركة في شهر يناير الجاري 2022، ويتولى فيها مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والقيادة لدفع التحول في “أيه جي فاسيليتيز”. وسيركز من خلال هذا الدور على تحسين الفرص الجديدة وبناء الكفاءات في مجال إدارة المرافق، عبر خدمات الشركة المادية وغير المادية، والارتقاء بالقيمة وتعزيز مشاركة العملاء.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار: "يسرنا الترحيب بانضمام طارق إلينا، حيث يعد قائد أعمال ناجحاً على قدرٍ عالٍ من الخبرة، فضلاً عن امتلاكه سجلاً حافلاً بالإنجازات في المناصب القيادية، في الوقت الذي نطلق فيه المرحلة التالية من استراتيجيتنا للنمو. ومما لا شك فيه أن تعيينه سيساعدنا في تعزيز المكانة الإقليمية الرائدة التي تتمتع بها “أيه جي فاسيليتيز” ، كما أنني على ثقة تامة من أنه سيلعب دوراً بالغ الأهمية في دعم مستقبل الشركة ".

من جهته، قال طارق نظام الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "أيه جي فاسيليتيز": "أعرب عن اعتزازي بالانضمام إلى فريق يضم نخبة من المحترفين في الغرير، المؤسسة العريقة التي تتمتع بسمعة مرموقة في مجالات عديدة، لاسيما وأنها تركت بصمة راسخة في العديد من القطاعات والصناعات. وأشعر بحماسة فائقة إزاء هذه الفرصة التي سنحت لي للارتقاء بقسم المرافق إلى آفاق جديدة، بفضل الدعم والتعاون والعزيمة من أعضاء فريقي. وأتطلع أيضاً إلى بذل كل جهد ممكن للوصول إلى معايير جديدة في قطاعنا الديناميكي، وعلى وجه التحديد معايير الجودة وكفاءة الخدمة".

ويتمتع طارق نظام الدين بأكثر من 27 عاماً من الخبرة كمسؤول رفيع في إدارة الأصول، كما يمتلك مسيرة حافلة تقلّد خلالها العديد من المناصب القيادية لدى الكثير من الشركات العالمية. ويفخر أيضاً بثروة هائلة من المعرفة في إدارة الأصول والتطوير العقاري وخدمات المرافق وتطوير الأعمال. وقبل انضمامه إلى “أيه جي فاسيليتيز”، شغل منصب المدير التنفيذي الأول في مجموعة إجادة لإدارة الأصول، حيث تولى قيادة الأقسام التشغيلية والتجارية. وقبل ذلك، شغل مناصب عليا في عدد من الشركات الإقليمية الرائدة، بما في ذلك داماك ودبي القابضة وشركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، وكورنر ستون لإدارة العقارات.

#بياناتشركات

-انتهى-

لمحة عن شركة الغرير للاستثمار:

تهدف شركة الغرير للاستثمار إلى وضع معايير لمجموعات الشركات العائلية في الشرق الأوسط. وتفخر الشركة بجذورها الراسخة، والتي تعود إلى أكثر من ستة عقود، في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقًا من هذا الإرث الدائم، أنشأت المجموعة عمليات متنوّعة تغطي أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم، بحيث وظّفت أكثر من 28,000 شخص. اما اليوم، فقد أصبح اسم عائلة الغرير مرادفًا لتقدّم المنطقة، بحيث تراكم شركة الغرير للاستثمار على هذا التاريخ الطويل من الابتكار وريادة الأعمال عن طريق عملياتها في ستة قطاعات متميزة، تتضمّن الغذاء والموارد والممتلكات والبناء والطاقة والمشاريع.

ومنذ بداياتها المتواضعة كشركة تجارية محلية حتى الساعة، تستمر المجموعة الاستثمارية بالمضي قدمّا بهدفها الأول: "تحسين الحياة". ولتحقيق ذلك، تكرّس المجموعة جهودها لاعتماد وتنفيذ أفضل الممارسات في جميع مجالات أعمالها، وهذا يتضمّن الاستثمار والحوكمة، بهدف تمكين ودفع الازدهار والفوائد المستقبلية للمجتمعات التي تعمل فيها.

أما شركة "الغرير للأغذية"، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال طحن الدقيق، فيعود تاريخها إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة في الطحن، مع قدرة سنوية تزيد عن 1.5 مليون طن متري وصوامع تشغيلية تزيد عن 230 ألف طن متري عبر أصول طحن القمح وحدها. كما تمتلك الشركة وكيانات المجموعة المرتبطة بها وتدير مجموعة متنوعة من مرافق إنتاج الأغذية، التي تتضمّن مطحنة الشوفان ومطحنة الأرز ومزرعة الدواجن ومصنع الأعلاف الحيوانية عبر المناطق الجغرافية.

وتدير شركة "الغرير للأغذية" مرافق تصنيع تتمتّع بأحدث الطرازات مع فريق يضم أكثر من 1,000 موظف بما في ذلك خبراء الطحن والفنيين والوظيفيين، وذلك من أجل ضمان مكانة قيادية مستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال

سارة أوهارا

مدير أول للمجموعة - الاتصالات، الغرير للاستثمار

البريد الإلكتروني: sara.ohara@al-ghurair.com

هاتف: +(971) 50 9299 540

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022