وجهة التسوق والحياة العصرية الأبرز في أبوظبي تسجل معدلات قياسية جديدة في نسب الإقبال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل الغاليريا في جزيرة الماريه، وجهة التسوق والحياة العصرية الأبرز في أبوظبي، أكثر من 31 مليون زائر خلال العام 2021، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً من حيث نسبة الإقبال السنوية. ونجح المركز بالاستفادة من الزخم الكبير الذي شهدته أعمال المركز مع نهاية العام في تحقيق رقم قياسي آخر خلال الربع الرابع من العام، حيث استقبل أكثر من 3.4 مليون زائر خلال شهر ديسمبر، في أعلى نسبة إقبال شهرية يشهدها المركز حتى الآن.

وفي معرض تعليقه على هذا الأداء القوي، قال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة: " تؤكد نسب الإقبال القوية التي سجلها المركز خلال العام 2021 على المكانة الهامة التي يتمتع بها الغاليريا في جزيرة الماريه باعتباره وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية المفضلة للسكان والزوار في إمارة أبوظبي. إن هذا الأداء الاستثنائي جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمتواصلة لتوفير أفضل العروض والخدمات التي ترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات وآفاق جديدة، ونتطلع لمواصلة تطوير مجموعتنا من خيارات التجزئة العالمية التي تؤسس لتواجدها لأول مرة في أبوظبي والمنطقة خلال العام 2022 وما بعده. وإننا على ثقة أن هذه العروض المتنوعة ستواصل ترسيخ مكانة الغاليريا كوجهة عصرية شاملة ومتكاملة للزوار في أبوظبي".

ونتيجة التزامه المتواصل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن تسوق وترفيه صحية وآمنة ومريحة للجميع، حرص الزوار على مواصلة زيارة الغاليريا في جزيرة الماريه للاستمتاع بالعروض والحملات الترويجية والفعاليات الموسمية التي يستضيفها المركز على مدار العام، وشملت هذه الفعاليات العديد من التجارب المميزة مثل فعالية الطعام المميزة "عالم من النكهات"، والعديد من الأنشطة المميزة الأخرى التي استضافها المركز خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى حملة أزياء الخريف والشتاء المميزة، واحتفالات المركز بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الدولة، واحتفالية أرض العجائب الشتوية وغيرها من التجارب والعروض الفريدة.

كما واصل المركز جهود لإثراء خيارات التجزئة أمام الزوار وتعزيز مجموعته المتنوعة من المتاجر العالمية خلال العام 2021 والتي شملت افتتاح 85 متجراً وعلامة تجارية عالمية مرموقة مثل فيرساتشي، ورولكس، وشوبارد، وكريستيان ديور، بالإضافة إلى العديد من مفاهيم التجزئة التي تؤسس لتواجدها لأول مرة في إمارة أبوظبي، مثل دار المجوهرات الباريسية "ميسيكا"، و"لولو ليمون"، ومركز ناشيونال جيوغرافيك ألتميت إكسبلورر، ومركز زيرو ليتنسي، وغيرها من التجارب الفريدة الأخرى.

للمزيد من المعلومات حول الغاليريا في جزيرة الماريه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز: www.thegalleria.ae، أو متابعة حسابات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي على العنوان: @TheGalleriaUAE.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022