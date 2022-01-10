اختير فادي فرّا، الشريك والمؤسس لشركة الاستشارات العالمية "وايت شيلد بارتنرز"، من بين أفضل 25 استشارياً لعام 2021 ضمن قائمة "مجلة كونسلتينج" (Consulting Magazine) المتخصصة في مجال الاستشارات. مدعوماً بخبرة واسعة ونجاحات متلاحقة في مجال الإدارة والاستشارات على مدى أكثر من 20 عاماً، كان فرّا من بين الشخصيات المكرمة لتميّزهم وريادتهم في القطاع العام، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في "تشلسي بييرز" في مدينة نيويورك.

ويعدّ اختيار فرّا ضمن قائمة أفضل 25 استشارياً لعام 2021 التكريم الثاني له من "مجلة كونسلتينج" للاستشارات، مما يؤكد خبراته الاستشارية المتميزة وقدرته الاستثنائية على المساهمة في رسم السياسات على مستوى العالم. ويعدّ فرّا مؤلّفاً معروفاً، وله مجموعة من الكتب والمنشورات المتعلقة بالابتكار والتنافسية والسياسات المتعلّقة بقطاع الصناعة.

وتقوم "مجلة كونسلتينج" كل عام بتكريم المستشارين الأكثر تأثيراّ وتميّزاً في تقديم الخدمات والحلول الإستثنائية للعملاء، والذين نجحوا في التكيّف مع المتغيرات المتسارعة واعتماد نهج الابتكار، محققين نتائج إيجابية تركت آثارها بشكل واضح على الشركات. وتقوم الجائزة بترشيح 200 استشارياً، ليتم اختيار أفضل 25 مستشاراً منهم ضمن مختلف الفئات.

وقال فادي فرّا: "يشرّفني وكلّي فخرأن يتم اختياري من قبل "مجلة كونسلتينج" ضمن قائمة أفضل 25 استشارياً لعام 2021. وفي هذه المناسبة، أتوجه بالشكر والإمتنان لفريق عمل "وايت شيلد بارتنرز"، حيث لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق دون مساعدتهم القيّمة وجهودهم المتفانية. وعلى مر السنوات، نجح الاقتصاديون وعلماء البيانات لدينا بتقديم الدعم والاستشارات المطلوبة لصانعي السياسات، مساهمين بذلك في تشكيل مستقبل الحكومات والشركات على مستوى العالم".

وأضاف فرّا: "لا يوجد تكريم يضاهي في أهميّته تقديم الحلول الصحيحة للمشكلات المعقّدة التي يواجهها العملاء، بما يحقق نتائج ملموسة وإيجابية. ولا يسعني هنا سوى أن أشكر جميع عملاء "وايت شيلد بارتنرز" على ثقتهم الراسخة في الشركة باعتبارهم جزءاً أساسياً من مسيرتها على مدار السنوات العشر الماضية".

ويذكر أن شركة " وايت شيلد بارتنرز"، انطلاقاً من مكاتبها الأولى في لندن ودبلن، نجحت في توسيع شبكتها العالمية من الاستشاريين في غضون عقد من الزمن. وتعمل الشركة الاستشارية اليوم بشكل وثيق مع نخبة من الخبراء وصانعي السياسات وقادة الشركات من مختلف الدول وضمن العديد من القطاعات، بما في ذلك التجارة، والصناعة، الرقمنة والذكاء والاصطناعي.

#بياناتشركات

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