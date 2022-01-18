ستطلق الشركتان مشروعاً مشتركاً مستدام بالكامل في جزيرة ياس

ستضم المدينة المستدامة 864 وحدة سكنية ومتاجر تجزئة تمتد على مساحة 3000 متر مربع تعمل بالطاقة المتجددة

تبدأ عمليات البناء في الربع الأخير من العام 2022، ومن المقرر إنجازه خلال 30 شهراً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم اتفاقية شراكة مع "دايموند للتطوير العقاري"، الشركة المتخصصة ببناء المدن المستدامة، والمطوّرة لأول مجتمع مُستدام بالكامل ضمن فئته بمنطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ مشروع "المدينة المستدامة – جزيرة ياس" والتي ستشكل عند اكتمالها مجتمعاً فريداً ومستداماً بالكامل يلبي أعلى معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر. سيقام المشروع شمال جزيرة ياس على مساحة 379 ألف متر مربع ، وسيضم 864 وحدة سكنية من فئتي الشقق وتاون هاوس، إضافةً إلى متاجر تجزئة على مساحة 3000 متر مربع.

وستقدّم الشركة من خلال هذا المشروع نموذجاً حياً لمفهوم الاستدامة في جزيرة ياس، والذي نجحت المدينة المستدامة في تطبيقه لأول مرة على مستوى المنطقة في دبي، وكان أول مجتمع يجسد تغييراً جذرياً في مفهوم بناء مدن المستقبل الذكية والمستدامة التي تحسن من جودة الحياة وتعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

ستعتمد "المدينة المستدامة – جزيرة ياس" على مصادر الطاقة المتجددة بالكامل، ما سيمكن المقيمين فيها من توفير نحو 100% من فواتير الطاقة. وسيجمع تصميم المدينة بين المساحات الخضراء والمباني الصديقة للبيئة التي تمتاز بكفاءتها العالية في ترشيد الطاقة وبين المرافق الهادفة إلى التركيز على رفاه وسعادة السكان، مثل المساحات والمناطق الخاليةً من السيارات، والتي تضم مساحات داخلية للزراعة العمودية، ووحدات سكنية، ومتاجر تجزئة، ونادياً للفروسية، ومسجداً، ومسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية، ومساحات خضراء فسيحة.

في سياق تعليقه على هذه الشراكة، وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في استراتيجية الدار الرامية إلى تسريع عملية التنمية المستدامة في أبوظبي. وستحتضن ’المدينة المستدامة – جزيرة ياس‘ جميع العناصر عالية الجودة التي تُعنى بالاستدامة، وستدعم جهودنا للحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050. وسوف توفر هذه المدينة الاستثنائية نمطاً جديداً من أسلوب الحياة يلبي تطلعات عملائنا في قلب جزيرة ياس، التي تُعد وجهة تزخر بكافة مقومات الحياة العصرية. وتمتلك دايموند للتطوير العقاري سجلاً حافلاً وخبرةً واسعةً في مجال المشاريع المستدامة عالية الجودة، وسوف تجمع المدينة المستدامة في جزيرة ياس بين أفضل الخبرات والممارسات لدى الشركتين. وإننا نتوق إلى استخدام الخبرات التي اكتسبناها من هذه الشراكة لتقديم المزيد من الحلول المستدامة ضمن مشاريعنا الحالية والمستقبلية".

من جانبه، قال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة دايموند للتطوير العقاري: "نحن فخورون وسعداء للغاية لتعاوننا مع شركة الدار العقارية الرائدة في أبوظبي، وكلنا ثقة في أن هذه الشراكة ستوفر لكلا الطرفين فرصاً كبيرة لتبادل المعارف والخبرات؛ انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق التزامنا ببناء مزيد من مدن المستقبل وتعزيز انتشارها اقليمياً وعالمياً يقوم بالدرجة الأولى على الشراكات الناجحة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. نحن نتطلع إلى العمل معاً في هذ المشروع النوعي ضمن رؤية مشتركة تعكس رغبتنا في الإسهام بتطوير بنية تحتية أكثر استدامة والمشاركة في التأسيس لمستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة".

يُذكر أن القيمة الإنشائية للمشروع تبلغ 1.8 مليار درهم، ومن المقرر أن يبدأ تشييده في الربع الأخير من العام 2022، على أن يكتمل إنجازه خلال 30 شهراً. وسيقدم المشروع إضافة مميزة ونوعية إلى نمط الوحدات السكنية ومتاجر التجزئة والترفيه المتنوعة التي تقدمها جزيرة ياس حالياً.

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حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 16 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 24 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بما في ذلك محفظة الدار الفندقية التي تضم 10 فنادق، بإجمالي 2900 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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