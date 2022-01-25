المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة(SWCC) المستخدم النهائي للمشروع

المشروع سعته الإجمالية 150 ألف متر مكعب في اليوم

تقوم "ماتيتو Metito “ بتنفيذ المشروع كاملا مما يتضمن التصميمات الهندسية، الانشاء والتطوير، وتجارب التشغيل وتوفير المراكب العائمة التي تحمل محطة تحلية المياه ونظام توليد الطاقة

الرياض: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى من نوعها لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للسعودية، طبقاً لاتفاقية سابقة موقعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة(SWCC). و قد قامت شركة "ماتيتو “Metito ، الشركة الرائدة والمزود المفضل للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، بتصميم وهندسة وتنفيذ المحطة و البارجات المطلوبة لإبحارها الي مقرها الحالي بالمملكة – في وقت قياسي Fast Track.

هذا وقد أبرمت شركة " البحري" وشركة "ماتيتو Metito" في المملكة العربية السعودية عقداً لإنشاء "محطات عائمة لتحلية المياه " بإجمالي سعة 150 ألف متر مكعب/اليوم و التي من شأنها ان تسهم في ضمان استمرارية ووفرة المياه المحلاة بمستويات عالية وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبّق وبالاعتماد علي تقنيات حديثه صديقه للبيئه وداعمة لأمن الحياة البحرية وبإستخدام التكنولوجيا الاكثر تقدما وهي integrated ultrafiltration. ويستهدف المشروع ضمان امن الإمداد وتعزيز الأمن المائي ويندرج هذا تحت المرحلة الثالثة المستقلة من مظلة برنامج التخصيص بالمملكة.

هذا وقد فازت شركة "ماتيتو" بهذا المشروع الأول من نوعه من حيث السعة وسرعة التنفيذ علي خلفية مناقصة تنافسية وبعد ان تقدمت "ماتيتو" بأفضل عطاء ومع وجود تاريخ اعمال كبير للشركة عالميا وبالمملكة . وبمناسبة التشغيل التجريبي للمشروع و الاعلان عنه ، قال فادي جويز،المدير التنفيذي لشركة "ماتيتو “Metito : "الفوز بهذا المشروع الكبير والمبتكرهو شهادة حقيقية على الرؤية التقدمية والحديثة للمملكة لايجاد وتوفير حلول مياه مستدامة ومثال رائع على دعم الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الضخمة."

وقامت شركة "ماتيتو Metito" بتصميم محطات التحلية العائمة مع الأخذ في الاعتبار انه بالإمكان نقل البوارج في مواقع اخري وحسب احتياجات المناطق من المياه. وأكد جويز علي إمكانية استخدام الطاقة الشمسية لتوفيراحتياجات البوارج من الطاقة.

هذا وجدير بالذكر ان شركة "ماتيتو Metito “ كانت أول من أدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 وأول شركة تقدم الي السوق نظام الامتياز مع الكيانات الخاصة بموجب عقود الإنتفاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الشرق الأوسط و في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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تعريف عن ماتيتو Metito

ماتيتو، هي الشركة الرائدة عالميا والمزود المفضل للحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، والتي تغطي عمليات عدة في ثلاثة مجالات هي: التصميم والبناء والكيماويات المتخصصة وإدارة مرافق المياه. مع أكثر من 60 عاماً من الخبرة العملية المطورة، توفر مجموعة ماتيتو الحلول المتخصصة والشاملة في شتى فروع صناعة المياه: من توفير المياه النظيفة وحتى معالجة المياه الملوثة؛ تحلية المياه وإعادة استخدامها؛ الحلول الصناعية (تنقية إلى مستوي الماء النقي للغاية)؛ الاستثمار في الأصول ومنشئات المياه والصرف الصحي وتطوير وتمويل المشاريع الجديدة او القائمة تحت هياكل مختلفة. وتوفر الشركة أيضًا حلولًا متخصصة لتطوير وإدارة مشاريع ومرافق الطاقة البديلة لدعم العمليات المستدامة من خلال توليد طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات.

قامت شركة ماتيتو بتطوير وتنفيذ الآلاف من المشاريع في جميع أنحاء العالم مما أكسبها ثقة رواد السوق وسمعة التميز المهني. كانت المجموعة أول من أدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 وأول مجموعة تقدم الي السوق نظام الامتياز مع الكيانات الخاصة بموجب عقود الإنتفاع و الشراكة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).في الشرق الأوسط و في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تعد شركة ماتيتو المتعددة الجنسيات في طليعة الشركات المتخصصة في صناعة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في العالم، مع سجل أعمال حافل يتضمن أكثر من 3000 مشروع ناجح في أكثر من 50 دولة حول العالم؛ من خلال مراكز عملياتها وأكثر من 4000 موظف ذوي خبرة ومهارة.

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ريم صالح

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reem.saleh@metito.com

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