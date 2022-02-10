الأداء المالي للربع الرابع من العام 2021 والسنة الكاملة 2021

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (الرمز: ALBH)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، عن ربح بلغ 181.2 مليون دينار بحريني (481.9 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من العام 2021 بارتفاع بلغ 466% على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 32 مليون دينار بحريني (85.1 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2020. وقد أعلنت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 128 فلسًا للربع الرابع من العام 2021 مقابل عائد أساسي ومخفض بقيمة 23 فلسًا للسهم الواحد لنفس الفترة من العام 2020. وبلغ مجموع الدخل الشامل خلال الربع الرابع من العام 2021 ما قيمته 183 مليون دينار بحريني (486.7 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع دخل شامل بقيمة 32.9 مليون دينار بحريني (87.8 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من العام 2020 – أي بارتفاع بلغ 455% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح للربع الرابع من العام 2021 ما قيمته 215.5 مليون دينار بحريني (573.1 مليون دولار أمريكي) مقابل 60.1 مليون دينار بحريني (159.8 مليون دولار أمريكي) للربع الرابع من العام 2020 – أي بارتفاع بلغ 259% على أساس سنوي.

بالنسبة للسنة الكاملة 2021، أعلنت البا عن تحقيق ربح بقيمة 451.9 مليون دينار بحريني (1,202 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 4,532% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بتحقيق ربح بقيمة 9.7 مليون دينار بحريني (26 مليون دولار أمريكي) خلال العام 2020. وأعلنت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 319 فلسًا مقابل عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 7 فلوس خلال العام 2020. وبلغ مجموع الدخل الشامل للسنة الكاملة 2021 ما قيمته 458.5 مليون دينار بحرني (1,219.4 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 30,467% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع دخل شامل بقيمة 1.45 مليون دينار بحريني (3.9 مليون دولار أمريكي) لعام 2020. أما إجمالي الربح لعام 2021 فقد بلغ 577 مليون دينار بحريني (1,534.6 مليون دولار أمريكي) مقابل 141 مليون دينار بحريني (375 مليون دولار أمريكي) خلال العام 2020 – أي بارتفاع بلغ 309% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالإيرادات خلال الربع الرابع لعام 2021، فقد حققت الشركة 523.3 مليون دينار بحريني (1,391.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 278.8 مليون دينار بحريني (741.5 مليون دولار أمريكي) للربع الرابع من العام 2020 – أي بارتفاع بلغ 88% على أساس سنوي. أما بالنسبة للسنة الكاملة 2021، فقد تجاوزت الإيرادات 1,584.8 مليون دينار بحريني (4,214.9 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 49% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بما قيمته 1,061.4 مليون دينار بحريني (2,822.9 مليون دولار أمريكي) لعام 2020.

وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 1,503 مليون دينار بحريني (3,997.3 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعًا بلغ 39% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بما قيمته 1,079.5 مليون دينار بحريني (2,871 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020. أما مجموع الموجودات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 فقد بلغ 2,624.6 مليون دينار بحريني (6,980.3 مليون دولار أمريكي) مقابل 2,353.7 مليون دينار بحريني (6,259.8 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020 – أي بارتفاع بلغ 11%.

وقد اقترح مجلس الإدارة دفع أرباح نهائية بقيمة 53.14 فلسًا للسهم الواحد (فيما عدا أسهم الخزينة) والتي بلغ مجموعها 75.2 مليون دينار بحريني (200 مليون دولار أمريكي) وهي خاضعة لموافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع انعقاده في مارس 2022.

وجاءت إيرادات الشركة مدفوعة بارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن (44% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام 2021 و45% على أساس سنوي للسنة الكاملة 2021)، في حين جاءت أرباح الشركة للربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2021 مدفوعة بارتفاع قيمة الإيرادات، ومتأثرة جزئيًا بارتفاع نفقات عمليات البيع والتوزيع.

2021: أبرز أحداث الصناعة

ارتفاع الطلب في الأسواق مدعومًا بعودة الانتعاش الاقتصادي

2021: سنة ذهبية بالنسبة للألمنيوم الذي حقق أفضل أداء بين المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن.

العودة القوية لانتعاش الطلب العالمي مدعومًا بانتعاش السوق والأنشطة الاقتصادية بصورة كبيرة في الأسواق الرئيسية (+8% على أساس سنوي).

زيادة برقم مزدوج في الاستهلاك العالمي دون احتساب الصين (+12% على أساس سنوي)، حيث جاء في المقدمة القارة الأوروبية (+13% على أساس سنوي) وشمال أمريكا (+13% على أساس سنوي).

ارتفع الطلب في الشرق الأوسط بنسبة 10% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع الاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة (+11% على أساس سنوي) والبحرين (+9% على أساس سنوي) والمملكة العربية السعودية (+7% على أساس سنوي).

ارتفاع الاستهلاك في الصين بنسبة 5% على أساس سنوي بفضل الانتعاش الجيد في الأنشطة الصناعية.

تحسن ظروف العرض والطلب في سوق الألمنيوم يدعم نمو الإنتاج بنسبة 4% على أساس سنوي

تأثرت صناعة صهر الألمنيوم في القارة الأوروبية إلى حد كبير بسبب أسعار الغاز والطاقة المتزايدة، فقد لجأت 7 مصاهر للألمنيوم إلى خفض إنتاجها منذ شهر أكتوبر الماضي -> نمو طفيف بنسبة 1% على أساس سنوي.

الصين: مستورد صافٍ للألمنيوم [ارتفاع الإنتاج بنسبة 5% على أساس سنوي] --> الأمر الذي ساهم في تقليل فائض الألمنيوم خارج الصين.

الإمداد في الشرق الأوسط: زيادة بسيطة بنسبة 1% على أساس سنوي (ارتفاع الإمداد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2% على أساس سنوي والبحرين بنسبة 1% على أساس سنوي).

اتساع فجوة العجز في السوق العالمي مع نهاية العام 2021 الذي بلغ مع احتساب الصين (-1.1 مليون طن متري)، و(-1.2 مليون طن متري) دون احتسابها.

استمر حجم المخزون في بورصة لندن للمعادن عند مستويات منخفضة حيث بلغ ~9 مليون طن متري مع نهاية العام 2021 (مقابل ~1.3 مليون طن متري في عام 2020).

أسعار الألمنيوم تحقق مستويات مرتفعة مع تراجع الإمداد بسبب الظروف التي يمر بها سوق الطاقة في القارة الأوروبية. وتراوح معدل السعر النقدي في بورصة لندن للمعادن عند 2,475 دولار أمريكي/ طن – أي بارتفاع بلغ 45% على أساس سنوي.

2021: أبرز أحداث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البا

التعاون مع شركة استشارية كبرى لوضع خطة عمل متكاملة في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يتوافق وأهداف مملكة البحرين نحو تحقيق "الحياد الكربوني الصفري" بحلول عام 2060.

وضع خطة عمل متكاملة للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة بموافقة مجلس إدارة شركة البا، والتي تتألف من 6 أولويات رئيسية: إزالة الكربون، الطاقة النظيفة والألمنيوم الأخضر، الاقتصاد الدائري وصناعة الألمنيوم التحويلية، مصلحة الموظفين، التعاون والشراكات، بالإضافة إلى الشفافية والاتصالات واستيفاء المتطلبات.

حصول الرئيس التنفيذي لشركة البا على جائزة أفضل قيادي لاستراتيجية "الموظف أولاً" في أكتوبر 2021 خلال حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021.

إطلاق حملة الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة الثانية على مستوى المصهر تحت عنوان "نرسم مستقبلنا" بتاريخ 24 أكتوبر 2021، ودعم المبادرات الوطنية لمملكة البحرين في مواجهة التغير المناخي من خلال حملة "شجرة لكل موظف" بتاريخ 16 نوفمبر 2021.

تعيين مدير بالإنابة للشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة من أجل دفع جهود الشركة بالتحول نحو الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وذلك بتاريخ 5 ديسمبر 2021.

إطلاق تقرير الاستدامة لعام 2020 بضمان محدود ومستقل على توافق التقرير مع معايير المبادرة الدولية لإعداد التقارير (GRI) بتاريخ 7 ديسمبر 2021.

تشغيل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر، وهو أحد المشاريع البيئية والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وذلك بتاريخ 12 ديسمبر 2021.

اختتام العام 2021 بأكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت.

2021: أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا

اختتام العام 2021 بتحقيق أعلى رقم قياسي للإنتاج في تاريخ الشركة والذي بلغ 1,561,222 طن متري وارتفاع حجم المبيعات حيث بلغ 1,550,857 طن متري رغم التحديات اللوجستية.

تراوح معدل مبيعات منتجات القيمة المضافة عند 63% من إجمالي الشحنات وذلك مقابل 44% خلال العام 2020 [منتجات القيمة المضافة بالطن المتري: 977,582 مسجلة ارتفاعًا بلغ 44% على أساس سنوي].

صنع في البحرين والوصول للعالم: توزيع منتجات البا المختلفة في أكثر من 50 دولة.

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للشركة والذي يقدم تجربة فريدة وشاملة لمستخدمي الموقع، وذلك بعد الإعلان عن رؤية ومهمة وقيم الشركة في يناير 2021.

ترقية 607 موظفين في عام 2021، وهو أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخ الشركة، وذلك وفق الخطة التدريبية الشاملة للشركة (التي أطلقت في عام 2019)، وبرنامج قياس المهارات (Skill Matrix) وبرنامج التدريب والتطوير وكذلك برنامج الجسر (الذي أطلق في عام 2020).

أولويات البا لعام 2022

تنفيذ خطة العمل للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقت مؤخرًا بما يتوافق وأهداف مملكة البحرين بتحقيق "الحياد الكربوني الصفري" بحلول عام 2060.

التطوير المستمر لتحقيق التميز في السلامة والحفاظ على صحة وسلامة العنصر البشري في خضم جائحة كوفيد-19.

تحقيق الأهداف الإنتاجية لعام 2022 بما مقداره 1,560,000 طن متري، وتحقيق أهداف الوفورات من مشروع "الحصالة" بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2022.

دراسة فرص الاستثمار المتاحة في مجال توريد المواد الخام من أجل تأمين ثلث متطلبات الألومينا واستمرار المحادثات مع مجموعة شركات هانغزو جينجيانغ المحدودة.

الاستفادة من شهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI) وإيكوفاديس (EcoVadis) من أجل الدخول في أسواق جديدة وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة إلى 70%.

المضي قدمًا في مشروع المجمع الرابع بمحطة الطاقة 5 من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية، وحديقة البا للطاقة الشمسية.

التعاون مع شركة استشارية لإجراء دراسة الجدوى الأولية لخط الصهر السابع.

وفي تعليقه على الأداء المالي الاستثنائي للشركة خلال السنة الكاملة 2021، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائلاً:

"تزامن العام 2021 مع احتفال شركة البا باليوبيل الذهبي لعملياتها التشغيلية، وتحقيقها لأفضل أداء مالي طوال تاريخها الممتد لخمسة عقود:

تجاوز الإنتاج 1,561,222 طن متري خلال العام 2021 وذلك مقارنة بالأهداف الموضوعة لنفس العام (1,550,000 طن متري).

احتساب البا ضمن فئة الشركات المحققة لما قيمته 1.636 مليار دولار أمريكي في الإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك للسنة الكاملة 2021

بلغ هامش الإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أعلى نسبة في تاريخ الشركة والذي بلغ 43.5% خلال الربع الرابع من العام 2021 و38.8% للسنة الكاملة 2021.

وصول صافي ربح الشركة إلى فئة المليارات من خلال تحقيق رقم قياسي للمرة الأولى بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي عن السنة الكاملة 2021.

لقد تمكنّا من تحقيق هذا الأداء المتميز والاستثنائي، المدعوم بزيادة الكفاءة التشغيلية للشركة مع مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، بفضل تضافر الجهود من قبل الجميع في البا. وأتطلع لاستفادة الشركة من هذا الزخم القوي الذي حققناه في عام 2021 من أجل توجيهها نحو مزيد من الإنجازات والأهداف على جميع الأصعدة خلال العام 2022، وعلى رأسها الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:

"إن اختتام العام 2021 بتحقيق الأداء الجيد يعكس نهجنا المنضبط ببذل أقصى الجهود، بل وتجاوز التوقعات رغم التحديات التي واجهتنا جراء جائحة كوفيد-19 وأزمة الخدمات اللوجستية. وأتاح تحقيق الإيرادات العالية التي تجاوزت التوقعات مع تبني منهج التكلفة المبسطة الفرصة لتحقيق العوائد لمساهمينا وخفض الدين العام للشركة.

إن أهم ما يجعل عام 2021 عامًا استثنائيًا هو تمكننا من تحقيق رقم قياسي في الإنتاج مدعومًا بالأداء الجيد في السلامة، حيث لم تسجل الشركة أي إصابات مضيعة للوقت خلال العام، وحققت أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة".

هذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الإثنين الموافق 14 فبراير 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مملكة البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2021، بالإضافة إلى تحديد أولويات الشركة لعام 2022، وبحث آخر مستجدات ظروف السوق الحالية والتوقعات لعام 2022.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 بطاقة إنتاجية بلغت 120 ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021). وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات الأساسية ومنتجات القيمة المضافة إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذجًا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 3,100 موظفٍ (2021)، بنسبة بحرنة تبلغ 84%. وشهد العام 2021 تسجيل الشركة لأكثر من 581 ألف ساعة تدريبية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى مدار 50 عامًا، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار والمشروع القادم لإنشاء حديقة الطاقة الشمسية لتوليد ما يزيد عن 5 ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة الاستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير دليل على مضي البا قدمًا في خطة الاستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس، خير شاهد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة لإنتاج الألمنيوم.

وتبقى سلامة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السلامة والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا 2021 (للسنة الثامنة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني في عام 2020. وأكدت البا تميزها في السلامة من خلال تحقيق أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت -- وسنة خالية تماماً من هذا النوع من الإصابات --- وذلك مع نهاية عام 2021.

كما حظيت البا بالتقدير الدولي نظير قيمها وتميزها التشغيلي، وكان أحدث إنجازاتها في هذا المجال تصدرها لقائمة شركة ESG Invest لتقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

تابعونا على:

http://www.twitter.com/Alba4World

http://www.facebook.com/Alba4World

http://www.instagram.com/Alba4World

http://www.linkdin.com/company/aluminium-bahrain

http://www.youtube.com/Alba4World

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022