دبي: أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية لتنمية المهارات مع مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر، وذلك بهدف تمكين موظفيه من مواصلة الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم وتلبية متطلبات القطاع المصرفي في المستقبل.

وتتيح الاتفاقية لموظفي "الإمارات الإسلامي" فرصة الاستفادة من مزايا التعلم والتطوير الشاملة التي توفرها الجامعة، ويشمل ذلك حسومات على تكاليف الالتحاق ببرنامج مانشستر العالمي لماجستير إدارة الأعمال بنظام الدوام الجزئي، وبرامج ماجستير إدارة الأعمال وغيرها من برامج الماجستير بالدوام الجزئي أيضاً، إضافة إلى دورات الإدارة التنفيذية والدورات الاحترافية التي تقدمها نخبة من الأساتذة المرموقين على مستوى العالم.

ويوفر برنامج ماجستير إدارة الأعمال العالمي بنظام الدوام الجزئي الذي تقدمه الجامعة منهجية قائمة على الممارسة العملية وتركز على المشاكل الواقعية التي تواجه قطاعات الأعمال، مما سيتيح للطلاب تسخير القدرات التي اكتسبوها حديثاً بأسلوب سريع ومباشر. وعبر التحاقهم بالبرنامج إلى جانب الطلاب من مختلف أنحاء العالم، يحظى موظفو "الإمارات الإسلامي" بفرصة الاطلاع على أبرز التوجهات والمستجدات في قطاعات الأعمال العالمية.

وعلاوة على ذلك، ستوفر الجامعة لمصرف "الإمارات الإسلامي" وصولاً شاملاً إلى قائمة كفاءاتها العالمية التي تشمل أكثر من 60 ألف خريج طموح من كلية أليانس مانشستر للأعمال في الجامعة وتضم مدراء تنفيذيين من 169 دولة، إضافة إلى المساعدة في تحديد المرشحين الأنسب من أصحاب الكفاءات لتلبية متطلبات قسم الموارد البشرية في المصرف.

وفي هذا السياق، قال مروان المهيري رئيس قسم الموارد البشرية في "الإمارات الإسلامي": "تأتي الكوادر البشرية على رأس قائمة الأصول التي يتمتع بها ’الإمارات الإسلامي‘، ويسعدنا اليوم الإعلان عن هذه الشراكة مع جامعة مانشستر لدعم موظفينا في مسيرة تطورهم المتواصل عبر تمكينهم من الوصول إلى البرامج العالمية التي توفرها الجامعة، لا سيّما أن القطاع المصرفي يعد ركناً أساسياً من أركان اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد قطاعات الأعمال الأكثر حيوية في الدولة. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية إسلامية رائدة في الدولة، نثمن توقيع مذكرة التفاهم ونرى فيها قاعدة انطلاق متميزة لشراكة طويلة وقيمة تؤكد على التزامنا الراسخ بتنمية المهارات في القطاع المصرفي بالمنطقة".

من جانبها، قالت رندة بسيسو، مدير مركز الشرق الأوسط التابع لجامعة مانشستر: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك ’الإمارات الإسلامي‘، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف المساهمة في تنمية مهارات وقدرات فريق عمله المتنامي. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين موظفي المصرف أصحاب الكفاءة من اكتساب مهارات ترتقي بقدراتهم على قيادة مستقبل القطاع المالي الذي يشهد منافسة متزايدة. وإلى جانب ذلك سيحظى موظفو ’الإمارات الإسلامي‘ بفرصة التواصل مع أبرز الأكاديميين العالميين وخبراء القطاع، ونحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعود بتأثير ملموس عبر تمكين الموظفين من المشاركة في تجارب تعليمية غنية ومتخصصة بالقطاع".

#بياناتحكومية

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