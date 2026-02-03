دبي، الإمارات العربية المتحدة – في إطار جهودها المستمرة لتمكين رواد الأعمال وتوفير الحلول التي تضمن استدامة مشاريعهم، وقعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ذا اكاونتر للتقنيات، المسجلة في مركز دبي العالمي للمال. تهدف هذه الشراكة إلى تزويد أعضاء الجمعية بحلول محاسبية وضريبية احترافية بأسعار تنافسية، بما يساهم في تجاوز عقبات التكاليف المرتفعة المرتبطة بالخدمات المالية.

حلول ذكية للتحديات المالية

تأتي هذه المذكرة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مثل ارتفاع تكاليف توظيف المحاسبين وتعقيد البرمجيات المحاسبية المتاحة. وبموجب هذا التعاون، ستقدم شركة "ذا أكاونتر" عبر ذراعها التشغيلي "ذا أكاونتر لخدمات مسك الدفاتر والاستشارات":

خصومات حصرية: يحصل أعضاء الجمعية على خصم بنسبة 10% على كافة باقات الاشتراك في الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر.

باقات متنوعة: توفير أربع فئات من الباقات (المجانية، الأساسية، الاحترافية، والمتميزة) التي تعتمد على حجم المستندات الشهرية للشركة.

خدمات ضريبية شاملة: تشمل الاستشارات الضريبية، التسجيل في بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب، تقديم التقارير، وطلبات استرداد الضريبة بخصم 10%.

دعم التأسيس: تقديم خدمات لتهيئة العملاء الجدد ومساعدتهم في بدء عملياتهم المالية عبر المنصة.

آلية عمل رقمية وموثوقة

تم الاتفاق على آلية تسجيل رقمية مبسطة تضمن التحقق من عضوية المنتسبين للجمعية خلال 24 ساعة، لضمان سرعة الاستفادة من الخدمات. كما تلتزم شركة "ذا أكاونتر" بأعلى معايير حماية البيانات والسرية وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد فادي الغطيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا اكاونتر للتقنيات: "نحن ملتزمون بتوفير جودة احترافية ودقة متناهية في الخدمات المحاسبية لرواد الأعمال، بما يضمن لهم التركيز على نمو مشاريعهم بينما نتولى نحن الجوانب المالية والضريبية".

من جانبه أكد المهندس ثامر راشد القاسمي "أن هذه الشراكة تعكس رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية والاستدامة للمشاريع الناشئة ، مشيراً إلى أن تمكين رواد الأعمال من حلول محاسبية وتقنية متطورة يساهم في تنظيم عملياتهم وضمان امتثالهم الضريبي. وأضاف أن توفير بيانات مالية دقيقة وخدمات احترافية بتكلفة ميسرة يعزز من قدرة المشاريع الوطنية على النمو والمنافسة ، تماشياً مع التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الاقتصادي في الدولة.

الالتزام بالجودة والسرية

تؤكد المذكرة على التزام الطرفين بأعلى معايير حماية البيانات والامتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها في دولة الإمارات. كما ستتولى شركة ذا اكاونتر للتقنيات المسؤولية الكاملة عن جودة ودقة المخرجات المحاسبية والضريبية المقدمة للأعضاء.

واتفق الطرفان على خطة ترويجية واسعة تشمل الموقع الرسمي للجمعية وحساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي للإعلان عن هذه الشراكة كخيار رسمي ومعتمد لخدمات المحاسبة لأعضائها.

-انتهى-

#بياناتشركات