وسّعت الشركة منصتها في الولايات المتحدة مع التركيز على العقارات الصناعية والسكنية

البحرين- أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن فريقها العقاري في نيويورك انجز صفقات بقيمة أربعة مليارات دولار تقريبًا العام الماضي، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع. وقد استحوذت المجموعة على أكثر من 200 عقار عام 2021 تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار وباعت بما قيمته قرابة 1.5 مليار دولار.

تعليقاً على ذلك قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب محمد العارضي: "أوجد المستوى القياسي لنشاط أعمالنا العقارية في أميركا الشمالية عام 2021 العديد من الفرص للمساعدة في دفع نمو انفستكورب واحتفاظها بمكانتها كأفضل بائع ومشترٍ أجنبي للعقارات في الولايات المتحدة". وأضاف: "قبل انتشار الجائحة بوقت طويل، التزمنا بالاستثمار في العقارات السكنية والصناعية لأنها من أكثر القطاعات مقاومة للركود، وقد أثبتت هذه الإستراتيجية صوابيتها وجاذبيتها بالنظر إلى التغيرات في النشاط الاقتصادي وفي نمط الحياة المتسارع بسبب كوفيد - 19. نتطلع إلى مواصلة النمو في منصتنا العقارية في الولايات المتحدة التي نعتبرها سوقاً رئيسية".

يذكر أن انفستكورب حددت عام 2014 نطاق تركيزها الاستراتيجي على العقارات السكنية والصناعية التي تمثل حاليًا نحو 95% من محفظة الشركة العقارية في الولايات المتحدة. وبينما بقيت جائحة كوفيد - 19 مصدراً للقلق في أسواق العقارات، فقد أوجدت في الوقت نفسه فرصًا في هذا القطاع وساعدت في تعزيز زخم الشركة كمشترٍ وبائع نشط للغاية. ولا تزال إستراتيجية الشركة موجهة نحو الاستثمارات العقارية التقليدية المسماة Core Plus وتلك ذات القيمة المضافة الخفيفة والتي تعتقد أنها يمكن أن تولد تدفقات نقدية قوية مع معدلات إشغال عالية في الأسواق التي تدعمها أسس اقتصادية متينة.

من جهته، قال هيرب مايرز، الرئيس المشارك للقطاع العقاري في انفستكورب بأميركا الشمالية: "أدركنا منذ فترة طويلة أن القطاعات السكنية والصناعية في الولايات المتحدة هي من أكثر العقارات مرونة في السوق، ويسعدنا أن نرى أن اقتناعنا هذا مستمر في خلق فرص مقنعة لعملائنا".

وأضاف مايكل أوبراين الرئيس المشارك للقطاع العقاري في انفستكورب بأميركا الشمالية: "عندما بدأ عام 2021 كنا ندرك تمامًا التغيّرات القصيرة والطويلة الأجل التي يمكن أن تحدثها جائحة كوفيد - 19 في سوق العقارات، فقد رأينا ظروفاً مؤاتية للاقتصاد الكلي تولّد التفاؤل المستمر في هذه القطاعات. وما زلنا متفائلين بالعام 2022 ونتطلع إلى مواصلة تطوير منصتنا".

ملامح رئيسية ومنجزات في العام 2021:

استثمرت إنفستكورب مليار دولار من رؤوس أموال العملاء في عقارات أميركية.

وسعت الشركة أملاكها من العقارات الصناعية الأميركية إلى قرابة 3.5 مليار دولار عبر نحو 32 مليون قدم مربع، تتألف من أكثر من 425 مبنى.

زادت الشركة أصولها السكنية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 4.1 مليار دولار عبر نحو 18 ألف وحدة متعددة المساكن و2700 سرير سكن للطلاب.

أسست الشركة مشروعًا جديدًا مع صندوقَين رائدين للثروة السيادية للاستحواذ على أصول عقارية صناعية في الولايات المتحدة.

عينت الشركة ميشيل فيلمان وباتريس ديرينغتون عام 2021 وجيري ديفيس عام 2022 مديرين استشاريين في مجموعة العقارات.

منذ 1996، استحوذت إنفستكورب على أكثر من 1100 عقار بقيمة إجمالية تقارب 23 مليار دولار. وفقًا لـ"ريل كابيتال أناليتيكس" Real Capital Analytics، تُعَد إنفستكورب من بين أكبر 10 مشترين وبائعين أجانب للعقارات الأميركية على مدار السنوات الثلاث الماضية 2019 و2020 و2021.

كل الأرقام تعود إلى 31/12/21.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً حضوراً في 12 دولة، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 37.6 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 430 موظفاً من 45 جنسية في مكاتبها.

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