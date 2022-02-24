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(عمّان، الأردن): أعلنت شركة "بيبسي الأردن – شركة الثلج والصودا والكازوز الأردنية"، وهي المشروع المشترك بين "مجموعة القحطاني القابضة وبيبسيكو العالمية"، اليوم عن توقيع اتفاقيّة تعاون مع مؤسسة ولي العهد.
وتهدف الاتفاقيّة إلى العمل بشكل مشترك على تطوير وتعزيز قدرات الشباب والشابات في الأردن، من خلال المبادرات والبرامج التي تشرف مؤسسة ولي العهد على تنفيذها.
ووقع الاتفاقية عن شركة "بيبسي الأردن"، المدير العام السيد باسم علي، فيما وقعها عن مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي، الدكتورة تمام منكو.
وبحسب الاتفاقيّة، قدمت "بيبسي الأردن" مبلغ مالي لدعم المؤسسة في تنفيذ برامجها وبالأخص برامج تدعيم القيادات الشبابية بهدف إثراء معارف الشباب والشابات في العديد من المجالات الحياتية والمهنية، ولتنمية مهاراتهم وقدراتهم وكفاءاتهم القيادية.
وفي تصريح له، قال مدير عام الموارد البشرية والعلاقات العامة لدى شركة "بيبسي الأردن"، معتصم سلامة: "فخورون بشراكتنا مع مؤسسة ولي العهد التي نتشارك وإياها في الالتزام تجاه الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من النسيج المجتمعي، والحرص على تمكينهم من جميع النواحي، وبالتالي تسهيل بلوغهم لأقصى طاقاتهم ورفع قدرتهم على تأدية الأدوار المتوقعة منهم تجاه أنفسهم، وداخل أسرهم، ومجتمعاتهم، ووطنهم.
وأضاف "نتطلع من خلال تعاوننا مع مؤسسة ولي العهد إلى أن نكون جزءاً من عملية البناء على إرث المؤسسين الذين صنعوا تاريخ المملكة، بالاستعداد للمئوية الثانية ورسم ملامح المستقبل من خلال تسخير الطاقات الشبابية وتوجيه إبداعاتها لدعم مسار التقدم والنمو."
من جهتها، قالت الدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد: "نقدر عالياَ شراكة العمل مع بيبسي الأردن، حيث تعتبر نموذجاً للعمل الفعّال بين المؤسسات التنموية ومؤسسات القطاع الخاص". وأضافت: "نحرص في مؤسسة ولي العهد على تفعيل شراكات العمل مع مختلف الجهات لخدمة الأهداف التنمويّة التي نعمل على تحقيقها، والتي تولي الشباب والشابات في مختلف محافظات المملكة أولوية كبيرة".
الجدير ذكره أن شركة "بيبسي الأردن" تحرص على دعم كافة القطاعات والأطياف المجتمعية والقضايا الوطنية والتحديات المُلحّة، التي يقف في مقدمتها كل من قطاعات التعليم والشباب، والبيئة، والفن والثقافة، والريادة والتميز، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لمواصلة المساهمة عبر تأثيرات أعمالها في تشكيل فوارق حقيقية مستدامة بالاعتماد على استراتيجية تستمد أولوياتها من مجموعة أبعاد من أهمها ربط مفهوم المسؤولية المؤسسية المجتمعية بمفهوم الاستدامة.
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