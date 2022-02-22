دبي، الإمارات العربية المتحدة – أكملت "إيمان"، منصة التمويل الإسلامي الناشئة، جولة تمويل أولية بقيمة مليون دولار أمريكي لتقديم منتج مالي جديد متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الأسواق الإسلامية. تسخّر المنصة الجديدة التكنولوجيا المتطورة لتمكين المستهلكين من الوصول إلى التمويل بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أسسها رستم رحمتوف ومارك زوبوف، تتكون "إيمان"، المصممة خصيصاً للأسواق ذات الأغلبية المسلمة، من "إيمان الاستثمار"، وهي منصة استثمارية، "إيمان الدفع"، وهو حل "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" تم بناؤه وفقاً لهدف واضح في أن تصبح "إيمان" واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الحلال في العالم الإسلامي. ومع 30,000 مستخدم نشط، تدير "إيمان الاستثمار" أكثر من 1.2 مليون دولار لأكثر من 1,000 مستثمر تجزئة عبر 60 دولة. كما يرتبط حل "تسوّق الآن وادفع لاحقاً بالحلال" بأكثر من 100 تاجر يقدمون سلعاً وخدمات تشمل الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والرياضة والرعاية الصحية والتعليم.

تُعتبر "إيمان" حلاً فريداً في مجال "تسوّق الآن وادفع لاحقاً"، فهي لا توفر سهولة الدفع الحلال فقط، ولكنها تبني قاعدة من مصادر التمويل الحلال لهذه الخدمة: يستثمر المستثمرون ويشتري المتسوقون السلع و/أو الخدمات من التجار على منصة "إيمان" عبر هيكل المرابحة التمويلي. وفي ذات الوقت، هناك اتفاقية بيع / شراء إسلامية منفصلة مع التاجر. لا تجني "إيمان" إيرادات من الرسوم المتأخرة أو الرسوم الأخرى المشروطة بعدم قيام المستخدمين بدفع المبالغ المستحقة عليهم. عبر تبني هذا النموذج وتطبيقه، يأمل فريق "إيمان" في تشجيع الإنفاق المسؤول بما يوائم معتقدات العملاء الدينية.

تمكّن منصة "إيمان" المستثمرين من الانفتاح على الأسواق الرائدة والاستفادة من عائداتها المرتفعة، وتحقيق أرباح حلال بما يتماشى مع قيمهم، وإجراء استثمارات هادفة، مثل تمويل تعليم شخص أو علاجه الطبي، وتنويع محافظهم الاستثمارية. ولتوسيع نطاق المنصة في جميع أنحاء العالم، تتطلع "إيمان" إلى ترسيخ منهجية موثوقة وشفافة قائمة على التمويل اللامركزي تربط المستثمرين الراغبين بتحصيل عوائد حلال ومستدامة مع المستهلكين في الأسواق الرائدة حيث تتواجد فجوة في إمكانية الوصول إلى رأس المال.

شاركت في الجولة التمويلية بقيمة مليون دولار، والتي تم الإعلان عنها في 22 فبراير، مجموعة من ثمانية صناديق شركات رأس مال مجازفة وصناديق استثمار ضمت: Battery Road Digital Holdings و Tesla Capital و UZCARD Ventures و MyAsiaVC و Le Mercier’s Capital و Block0 و Vector Crypto Capital و IT-Park Investment. بالإضافة إلى ذلك، قدّم عدد من المستثمرين الملاك من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأوزبكستان وكازاخستان وسنغافورة الدعم لمنصة "إيمان" لتسهيل الوصول لحل "تسوّق الآن وادفع لاحقاً بالحلال" والاستثمارات في أوزبكستان أولاً، ثم على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، علق السيد إد سيمنيت، من Battery Road، قائلاً: "استثمارنا في منصة "إيمان" هو أول استثمار لشركتنا في آسيا الوسطى. نحن في غاية الحماس للعمل مع فريق "إيمان"، والقطاع الذي يركز عليه، والسوق الذي يعمل به. لقد شهدنا نجاحات فائقة كنتيجة مباشرة للتطبيقات المبتكرة التي تم طرحها في السوق. يقدّم الاقتصاد سريع النمو وتمكّن المستهلكين من التكنولوجيا بصورة متزايدة لفريق "إيمان" فرصة فريدة لبناء تطبيق حلال متميز."

ومن جهته، صرح أوزاهس جاينكولوف، مؤسس تسلا كابيتال، سنغافورة، قائلاً: "تمثل منصة "إيمان" أفضل ما تقدمه تقنيات ريادة الأعمال الرائدة، فهي منظومة مالية شاملة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين من التحكم في التدفق المالي والوصول إلى التمويل والمعاملات بطريقة مسؤولة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة. بصفتي شخص مسلم من عائلة مسلمة، وبصفتي خبير في التمويل "التقليدي"، أدرك تماماً مدى أهمية الوصول إلى الابتكار المالي الذي يتمتع به الآخرون في العالم المالي الأوسع بما يتوافق وينسجم مع منظومة المعتقدات والأخلاق الإسلامية. هذه هي الروح الحقيقية للشمول المالي."

لا يزال انتشار بطاقات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شديد الانخفاض، حيث يتشكك المستهلكون بالرسوم الخفية والفوائد التي تفرضها المؤسسات المالية. وللتصدي لهذه الفجوة في السوق، ظهر عدد من حلول "تسوّق الآن وادفع لاحقاً"، مثل حل "تامارا" و "تابي"، على مدار العامين الماضيين. ومع ذلك، لا تزال الصناعة في مرحلة مبكرة جداً من التطور حيث تنمو بنسبة 90? تقريباً سنوياً.

وفقاً لتقرير "فرص الأعمال والاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة 2022" والذي تطرق لحلول "تسوّق الآن وادفع لاحقاً"، من المتوقع أن تصل مدفوعات "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" إلى 1822.7 مليون دولار هذا العام، وذلك بفضل التحول في سلوك المستهلكين وتركيزهم على منصات التسوق أونلاين والاعتماد على المدفوعات الرقمية، مما جعل مدفوعات "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" واحدة من أسرع طرق الدفع نمواً في الإمارات.

علق رستم رحمتوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "إيمان"، على نجاح الجولة التمويلية الأولية قائلاً: "أولاً، سيساعدنا هذا الاستثمار على توسيع نطاق تقنيتنا للاندماج بسلاسة مع شركائنا تجار التجزئة عبر مختلف المناطق، سواء أونلاين أو على أرض الواقع لتوفير التمويل في غضون ثوانٍ فقط. ثانياً، سنتمكن من إطلاق شراكات قوية مع التجار في جميع القطاعات، بما في ذلك الجمال والموضة، والسلع الاستهلاكية، والخدمات. وأخيراً، سيمكّننا هذا الاستثمار من استكشاف الفرص في الأسواق الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نخطط لذلك في أوائل عام 2023. نحن في غاية الحماس للدخول في شراكات هادفة مع مستثمرينا الذين قاموا باستثمارات في أعمال ومنصات مماثلة في مناطق أخرى من العالم وجلبوا معهم ثروة من المعارف والخبرات القيّمة."

تعتمد "إيمان على مصادر التمويل الحلال وتمكّن الناس المستهلكين في جميع أنحاء العالم من تمويل مشترياتهم مباشرة في نقاط البيع. لتأكيد التزامها بمبادئ التمويل الإسلامي، حصلت منصة "إيمان" على فتوى من الدكتور زياد محمد من الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية، ماليزيا، والمجلس الإسلامي في أوزبكستان، تم منحها على إثرها شهادة الامتثال لمبادئ التمويل الإسلامي.

في أوائل 2023، تخطط منصة "إيمان" للتوسع في الأسواق الرائدة الأخرى التي تتمتع بغالبية من السكان المسلمين الشباب ذوي الخبرة التكنولوجية ووفرة الدخل، وحيث تنتشر أنظمة الدفع الرقمية للتجارة الإلكترونية.

ستحضر إيمان مؤتمر “Step” في دبي في الفترة من 23 إلى 24 فبراير، ومن المتوقع أن تجمع مليون دولار أخرى في تمويلها لمرحلة ما قبل الفئة أ.

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