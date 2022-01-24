(القاهرة، مصر) – أعلنت"إنترتك كريستال"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول إدارة الصحة والسلامة والجودة والمخاطر الأمنية حول العالم والتي تتركز أعمالها في قطاعات السفر والسياحة والضيافة، أنها تعاونت مع غرفة المنشآت الفندقية المصرية لمساعدة القطاع السياحي والفندقي على التعافي من تبعات جائحة كورونا.

وقد نظم خبراء "إنترتك كريساتال" ندوة موجهة إلى العاملين في قطاع الضيافة في مصر لاستعراض الأفكار والمعلومات حول المستجدات المترتبة على قطاع السياحة بعد جائحة كورونا وأهمية تبني إجراءات استباقية لإدارة المخاطر فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات العالمية. وقد انعقدت الندوة التفاعلية مؤخرا في مدينة الغردقة في مصر في فندق ستيغنبرغر الضو بيتش هوتيل.

شارك في الندوة التي قادها آلان زيرنغ، المدير التنفيذي في "إنترتك كريستال" لمنطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا، أكثر من 115 متخصص وتنفيذي في قطاع الضيافة. وقد تناولت الندوة السلوكيات المتغيرة للسائحين فضلاً عن أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر والحد من المخاطر التي تواجهها قطاعات السفر والسياحة والفنادق وكيفية اعتماد نظم ومعايير استباقية في مجال الإدارة. وقد تضمنت الندوة لمحة مفصلة شاملة عن المخاطر المختلفة، سواء أكانت ناتجة عن الجائحة أو غيرها، والتحديات في مجال إدارة نظافة الفنادق وإدارة الصحة والسلامة، مثل سلامة الأطعمة ونظافة غرف النزلاء وسلامة المياه ومرض الليجونيلا وسلامة حمامات السباحة والاستفادة من الخدمات ومنع تفشي العدوى.

صرح آلان زيرنغ: إن الصحة والسلامة والعافية في قمة اهتمامات قطاع السفر والضيافة والسواح والمسافرين من أجل الأعمال حول العالم. وتحمل الفنادق والمنتجعات في كل أنحاء العالم الآن مسؤولية إضافية تتمثل في ضمان تطبيق إجراءات لحماية صحة وسلامة نزلائها وموظفيها. وهذا الأمر هام جداً في مصر التي يسهم فيها قطاع السفر والسياحة بقدر كبير في الناتج المحلي الكلي للبلاد. ولذلك، فإننا نتشرف بتعاوننا مع غرفة المنشآت الفندقية المصرية من أجل دعم العودة الآمنة لقطاع السياحة في مصر."

وصرح علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية المصرية: "يسرنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع ’إنترتك كريستال‘ لتزويد قطاعنا بالخبرات والمعرفة التي تتميز بها شركة عالمية رائدة والتي تعتبر خبيرة في هذا الموضوع. إن استعراض أفضل الممارسات والمعايير العالمية مع الفنادق العضوة في غرفة المنشآت الفندقية لم يكن قط بمثل هذه الأهمية كما هو عليه الآن ونحن متفائلون بأن قطاع السياحة في مصر سيتعافى وسيعود كما كان. إننا نتوقع موسماً سياحياً واعداً لا سيما وأن مدراء المنشآت الفندقية يتخذون الخطوات الضرورية لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لإدارة الصحة والسلامة والمخاطر، متسلحين بالنصائح والإرشادات القيمة التي قدمها فريق خبراء ’إنترتك كريستال‘.

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الجودة الكلية. مضمونة.

"إنترتك" هي موفر رائد لحلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم. وتقدّم شبكتنا التي تضمّ أكثر من 1000 مختبراً ومكتباً في أكثر من 100 بلد، حلولاً مبتكرة ومصمّمة وفقاً للاحتياجات الخاصة في مجال ضمان الجودة والاختبار والفحص والاعتماد إلى عمليات عملائنا وسلاسل التوريد لديهم. وتمكّن خبرات إنترتك ومهاراتها في مجال ضمان الجودة الكلية والتي تقدّمها دوماً بدقة وبسرعة وبالتزام تامّ، عملاءنا من المضي قُدماً بأمان.

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