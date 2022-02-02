الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت أومنكس إنترناشونال تعيين وليد جمعة قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي، ليواصل من خلال دوره الجديد دعم الشركة في تعزيز قدراتها وتحسين أولوياتها الاستراتيجية. ويذكر أن جمعة تولى سابقًا منصب نائب الرئيس للحلول ونجاحات مشاريع العملاء في الشركة.

في تعليقه على الأمر قال سعد الزيد، رئيس مجلس إدارة أومنكس إنترناشونال: "أثق تمامًا بأن تعيين وليد جمعة قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي سيدعمنا في استمرارنا على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف الأعمال، فخبرته الواسعة ومعرفته العميقة بالقطاع تجعله الخيار الأنسب لقيادة فريقنا."

تجدر الإشارة إلى أن وليد عمل على تحسين نماذج ومسارات دخول الأسواق لدى الشركة بهدف تحسين التواصل مع العملاء والموردين، كما أنه لعب دورًا بالغ الأهمية في تعزيز تغطية الشركة للسوق. وشارك كذلك في تمكين الشركة من تقديم الحلول المتطورة لعملائها، فيما يتطلع لمواصلة دعم جهود أومنكس وقيادة فرق العمل فيها لتلبية توقعات العملاء.

ويمتلك وليد خبرة تفوق 33 عامًا في قطاع تقنية المعلومات وتضمنت العمل في عدد من أبرز مجالات تقنية المعلومات كالبنية التحتية والبرمجيات الوسيطة وتطوير التطبيقات وإدارة البيانات وإدارة المحتوى المؤسسي وتحديث التطبيقات والبنية السحابية. كما عمل سابقًا مع مجموعة من الأسماء العالمية والإقليمية المرموقة، ومنها آي بي إم وهيوليت باركارد وإي إم سي والخليج للحاسبات الآلية وهواوي وأوراكل وهيتاشي فانتارا.

#بياناتشركات

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