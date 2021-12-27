أنغامي تطلق تجربة تفاعلية محسنة للمستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية عبر أجهزة أمازون Echo( إيكو) في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية

خطوة طموحة تكشف عن أصالة الهوية العربية وتقدم للمستخدمين الناطقين بالعربية تجربة مبتكرة

أنغامي تؤكد على التزامها بالارتقاء بقطاع الموسيقى وتبني أحدث التقنيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أنغامي، منصة البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خاصية جديدة عبر الخدمة الصوتية Alexa، لتقدم للمستخدمين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تجربة مبتكرة ويسيرة عبر الأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية.

وباعتبارها من أوائل شركاء Alexa skills في منطقة الشرق الأوسط، تهدف أنغامي إلى تقديم تجربة موسيقية يسيرة بلهجة عربية خليجية، لتجسد ثراء الثقافة العربية عبر تحسين تجربة المستخدمين. كما تتوفر الخاصية الجديدة عبر أمازون Alexa باللغة الإنجليزية.

وتقدم skill "أنغامي" الجديدة عبر Alexa للمستخدمين في دولة الإمارات والسعودية تجربة تفاعلية محسنة تمكنهم من تشغيل الموسيقى التي تلائم أذواقهم، وتشغيل المدونات الصوتية المفضلة لديهم، والتحكم بملايين الأغاني بكل بساطة عبر توجيه الأوامر الصوتية. ويمكن للمستخدمين أيضاً الاستماع إلى تلاوة القرآن بصوت قارئهم المفضل. ولن يكون على المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة تدعم Alexa سوى إعداد حسابهم عبر منصة أنغامي و على تلك الأجهزة للاستمتاع بخيارات واسعة من المحتوى المتوفر عبر منصة "أنغامي" من خلال التحدث إلى Alexa وطلب تشغيل قائمة معدة مسبقاً أو حسب الفنان أو النوع أو المدونة الصوتي. تفهم Alexa اللغة العربية باللهجة الخليجية، واللغة العربية الفصحى، إلى جانب اللغة الإنجليزية.

وفي هذا السياق، قال إيلي حبيب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: "يأتي هذا التعاون انطلاقاً من إدراكنا لأهمية اللغة العربية وبهدف تحسين تجربة المستخدمين والمساعدة في نشر الثقافة العربية حول العالم. وعملاً بالتزامنا المتواصل تجاه الارتقاء بقطاع الموسيقى وتبني أحدث التقنيات، يسعدنا التعاون مع أمازون لتقديم تجربة مبتكرة لعملائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه قال إريك سارنيو نائب الرئيس لأجهزة أمازون الدولية: "يسعدنا التعاون مع أنغامي، منصة البث الموسيقي الرائدة في المنطقة، لتمكين العملاء من الوصول بسهولة إلى ملايين الأغاني والمدونات الصوتية العالمية والعربية. فمن شأن هذه الشراكة أن تتيح للعملاء فرصة للتمتع بتجربة موسيقية رائعة وبمنتهى البساطة عبر توجيه الأوامر الصوتية إلى Alexa لتشغيل موسيقاهم وأغانيهم المفضلة واختيار ما يحلو لهم من تشكيلة واسعة من الأغاني العربية".

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