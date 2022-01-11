أعلنت شركة بركاء لتحلية المياه ش.م.ع.ع (قيد التحويل)، المالكة لأكبر محطة لتحلية المياه في عُمان (مشروع بركاء المستقل للمياه)، اليوم عزمها إطلاق طرحها العام الأولي، حيث ستطرح الشركة 40 في المائة من رأسمالها للجمهور من خلال الاكتتاب العام. وبناءً على ذلك، ستطرح الشركة 30,208,800 سهم للجمهور من خلال الإدراج في بورصة مسقط. وكمستثمرين مؤسسين رئيسيين في الاكتتاب العام الأولي، إلتزمت كل من الشركة الوطنية للطاقة والمياه ش.م.م، وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة بهوان الهندسية وشركة بنك مسقط ش.م.ع.ع باستثمار ما يصل إلى 10% لكل مستثمر من حجم الاكتتاب عند قيمة 145 بيسة للسهم الواحد والذي هو أعلى قيمة في نطاق السعري للإكتتاب العام الأولي هذا.

وقد أسس شركة بركاء لتحلية المياه شركات عالمية رائدة وتتمتع بخبرة واسعة في صناعة المياه تشمل: مؤسسة أيتوشو من اليابان، وإنجي وسويز من فرنسا بالإضافة إلى مجموعة دبليو جي تاول من عُمان. تلبي شركة بركاء لتحلية المياة احتياجات حوالي 20% من الطلب على المياه في سلطنة عمان. تعد المحطة المملوكة للشركة والمزودة بتقنية تحلية المياه المثبتة أحد الأصول الاستراتيجية الواقعة بالقرب من محافظة مسقط، وبالتالي فهي الوحدة الرئيسية لإمدادات المياه للمحافظة والجزء الشمالي من السلطنة.

تحقق الشركة إيراداتها من خلال اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليها لمدة 20 عامًا حتى عام 2038 مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه المملوكة للحكومة العمانية، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها. واستناداً إلى اتفاقية شراء المياه المتعاقد عليه، تخطط الشركة لطرح الأسهم في الاكتتاب العام الأولي على أساس بناء سجل الأوامر بنطاق سعر يتراوح ما بين 115 بيسة إلى 145 بيسة، وهو ما يترجم إلى عائد توزيعات جذابة بنسبة تتراوح ما بين 8.4% إلى 10.6% سنويا للمستثمرين في الاكتتاب العام.

تستخدم محطة بركاء لتحلية مياه البحر تقنية تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي التي أثبتت جدواها ويمكن الاعتماد عليها، مما يوفر إمدادًا مستدامًا وصديقًا للبيئة لمياه الشرب عالية الجودة مع استهلاك قياسي منخفض للطاقة الكهربائية. حققت المحطة أداءً تشغيليًا ممتازًا مع موثوقية تزيد عن 99% في الاثني عشر شهرًا المنصرمة. ومن الجدير بالذكر أن المحطة تستخدم وحدات تقنية تعويم الهواء المذاب "SeaDAFTM" التي تساعدها على توفير المياه حتى أثناء ظاهرة انتشار وتراكم الطحالب، حيث تواجه محطات تحلية المياه الأخرى في عُمان عادةً تعقيدات تقنية فيما يتعلق بتشغيل محطاتها.

سيكون اكتتاب الشركة هو أول اكتتاب عام في عُمان يجرى بموجب قواعد آلية التسعير في الطرح العام للأسهم التي استحدثتها الهيئة العامة لسوق المال في وقت سابق من هذا العام. سيطبق اكتتاب الشركة العديد من الآليات الحديثة في عُمان، بما في ذلك نهج من مرحلتين. ستكون المرحلة الأولى عبارة عن عرض للمؤسسات وكبار المستثمرين من خلال آلية بناء سجل الأوامر التي تهدف إلى تحديد قيمة عادلة للأسهم المطروحة. وسيعقب ذلك طرح المرحلة الثانية للمستثمرين الأفراد الذي يعتمد على سعر ثابت للسهم وآلية الاكتتاب الإلكتروني من أجل راحة المستثمر. وقد صاغت الهيئة العامة لسوق المال القواعد الجديدة بهدف توفير إطار قانوني واضح لتحديد سعر الطرح العادل بموضوعية وشفافية.

وتعليقًا على الاكتتاب العام المقترح، قال باتريك ثينبون ، الرئيس التنفيذي لشركة بركاء لتحلية المياه: بدأت الشركة رسمياً عملياتها التجارية في يوليو 2018 بعد البناء الرائع لمحطة بركاء المستقلة لتحلية المياه، والتي استكملت في أقل من 30 شهرًا. يعد الاكتتاب فرصة فريدة للاستثمار في أصل استراتيجي سيستمر في حيازة المؤسسين ذائعي الصيت وتحت إدارتهم. ونحن نتطلع إلى الترحيب بشركاء جدد في رحلتنا المستقبلية".

من جانبه قال مرتضى سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة بركاء لتحلية المياه: "المياه سلعة أساسية ومورد ثمين يشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عُمان. بصفتنا أكبر مورد للمياه لإنتاج المياه المحلاة في السلطنة، نحن فخورون بمساهمتنا في عُمان. ستتاح للمستثمرين فرصة نادرة للاستثمار في قطاع المياه في سلطنة عمان من خلال الاكتتاب العام لشركة بركاء لتحلية المياه. نحن على ثقة من أن المستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد سيحققون أقصى استفادة من هذه الفرصة ".

ويذكر أن فريق أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط الذي يعد أكبر فريق في بنوك الاستثمار وأكثرها خبرة، هو المستشار المالي ومدير الإصدار الوحيد لعملية الاكتتاب. كما عينت شركة بركاء لتحلية المياه تحالف تحصيل كبير للطرح العام الأولي، ويضم خمسة بنوك وشركتين وساطة بارزتين لاستقبال طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحتملين.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الشركة في موقعها الإلكتروني: www.barkadesalination.com

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نبذة عن مؤسسة إتوتشو

تتمتع شركة إتوتشو بسجل حافل لأكثر من 30 عامًا في مجال الأعمال ذات الصلة بالمياه. بناءً على القاعدة الصلبة في مجال محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط، توسع إتوتشو وجودها بسرعة في قطاع إدارة المياه والنفايات الأوسع. بالإضافة إلى تحلية المياه، توسع نطاقها التشغيلي الآن إلى امتياز الخدمة الكاملة والخصخصة، ومياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، والبناء والتشغيل والتحويل / البناء والتشغيل والامتلاك والجوانب الهندسية والإنشائية والمشتريات، وأعمال التشغيل والصيانة والخدمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا وعُمان والمملكة المتحدة وإسبانيا.

www.itochu.co.jp

نبذة عن شركة إنجي

تُعد شركة إنجي مرجعًا عالميًا في مجال الطاقة والخدمات منخفضة الكربون حيث بلغت إيراداتها في عام 2020 نحو55.8 مليار يورو ويعمل بها 170 ألف موظف. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنجي مستثمر طويل الأجل حيث توجد منذ أكثر من 20 عامًا، وكانت رائدة في الأعمال الإقليمية المستقلة للمياه والطاقة مع مشروع منح في عُمان. تمتلك شركة إنجي محفظة إقليمية تبلغ سعتها 28.5 جيجاواط من الطاقة ونحو 1300 مليون جالون يوميًا من المياه. وهي مزود رائد لخدمات الطاقة في الشرق الأوسط عبر حلول إنجي، وحلول تبريد المناطق عبر شركة "تبريد"، التي تمتلك فيها حصة تبلغ 40%.

www.engie.com

نبذة عن سويز

تعد شركة سويز، التي يعمل فيها ما يقرب من 90 ألف شخص في القارات الخمس، وتاريخها الذي يمتد لـ 150 عامًا، رائدة عالمياً حيث تدير أكثر من 7.6 مليار متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا. تعمل سويز في الشرق الأوسط منذ أكثر من 60 عامًا ومعنية بتطوير حلول مبتكرة في إدارة المياه والنفايات لمواجهة التحدي المتمثل في تأمين الموارد. وقد كانت سويز مسؤولة عن الإنشاءات وحالياً تشغل المحطّة علاوةً على مسؤولياتها بوصفها مستثمر.

www.suez.com

نبذة عن دبليو جي تاول

دبليو جي تاول هي واحدة من أكبر مجموعات الشركات في عُمان حيث تمتد أعمالها عبر سبع مجموعات رئيسية تشمل: البيع بالتجزئة والهندسة والبناء والممتلكات والخدمات والتجارة والمنتجات الاستهلاكية والسيارات. إلى جانب عُمان، دبليو جي تاول لها وجود في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والهند. كما أن لديها مشاريع مشتركة ناجحة في العقارات، والسلع الاستهلاكية، والبناء، والتصنيع، والهندسة، والأنشطة الصناعية، والتوزيع والخدمات.

www.wjtowell.com

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