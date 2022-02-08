تستضيف وزارة الصناعات الزراعية والسلع (MPIC) ، الشريك البلاتيني الممتاز لجناح ماليزيا في إكسبو 2020 دبي ، أسبوع ماليزيا للسلع الزراعية المستدامة (السلع الغذائية الزراعية) في الفترة من 7 إلى 12 فبراير 2022 في معرض إكسبو الدولي 2020 ، دبي. ينصب التركيز هذا الأسبوع على السلع الزراعية الغذائية الهامة في ماليزيا ، مثل زيت النخيل والكاكاو والفلفل.

بالنسبة لصناعة زيت النخيل ، يوفر مفهوم "السلع الزراعية المستدامة" منصة قوية لماليزيا في توسيع السوق العالمية لصادرات زيت النخيل. سيكون زيت النخيل الماليزي المليء بالخير هو موضوع الترويج والتسويق الرئيسي لصناعة زيت النخيل على مدار الأسبوع.

شهد نائب الوزير الموقر داتوك ويلي أناك مونجين ، ممثلاً عن وزارة الصناعات الزراعية والسلع ، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOC) ولولو هايبر ماركت لتسويق المنتجات القائمة على زيت النخيل الماليزي في الإمارات العربية المتحدة .

كما ستكون المبادرات المستدامة والإدارة في صناعة زيت النخيل الماليزي من أبرز الأحداث في الأسبوع. تشمل هذه المبادرات المبادئ التوجيهية التنظيمية لخطة اعتماد زيت النخيل المستدام الماليزي (MSPO) ، والممارسات الزراعية الجيدة ، وتطوير التكنولوجيا المتطورة من قبل قطاعات الصناعة الأولية والوسطى والنهائية.

بالنسبة لصناعة الكاكاو ، ستركز وزارة الصناعات الزراعية والسلع ، من خلال مجلس الكاكاو الماليزي (MCB) ، على إنتاج حبوب كاكاو أحادية المنشأ وعالية الجودة لتلبية الطلب المرتفع في السوق وضمان امتثال المنتجات للمعايير الماليزية ولوائح ومعايير المعايير الدولية الأخرى ، بما في ذلك سلامة الغذاء.

مع توقع أن يصل استهلاك الكاكاو العالمي إلى 120 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي (1 دولار أمريكي = 4.18 رينجيت ماليزي) ، قامت الوزارة بصياغة مبادرات مختلفة لتحقيق قيمة الصادرات المستهدفة بالإضافة إلى تسخير الإمكانات الكبيرة لهذه الصناعة. الوزارة على ثقة من أنه مع تطبيق أحدث طريقة في زراعة المحاصيل والحصاد ومعالجة ما بعد الحصاد ومعالجة حبوب الكاكاو وإدارة المواد الوراثية للكاكاو ، يمكن أن تصبح ماليزيا واحدة من منتجي حبوب الكاكاو عالية الجودة في العالم.

ومن المعالم الهامة الأخرى لهذا الأسبوع توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس الكاكاو الماليزي و Agrocloud Sdn Bhd. بشأن الشراكة الاستراتيجية في تطوير التكنولوجيا الذكية لزراعة الكاكاو. سيركز التعاون على تعزيز إنتاجية زراعة الكاكاو الماليزية من خلال مفهوم أو نظام يعمل بموجب إنترنت الأشياء (IoT) وأي منهجيات زراعية تعتبر منهجيات زراعية حديثة ، بما في ذلك الميكنة والزراعة الدقيقة والزراعة الآلية.

يشتهر الفلفل الماليزي بجودته العالية من حيث النكهة والرائحة مقارنة بالدول الأخرى المنتجة للفلفل. سوف يسلط مجلس الفلفل الماليزي (MPB) الضوء على منتجات الفلفل ذات القيمة المضافة التي تنتجها الشركات الصغيرة والمتوسطة والفلفل الفاخر مثل Creamy White Pepper (CWP) الحاصلة على شهادة الحلال. ستتم أيضًا مناقشة العديد من الأمور ، مثل المنتجات الجديدة ولوائح الاستيراد واتجاهات الاستهلاك والجودة وأسعار العرض مع المشترين الحاليين والمشترين المحتملين خلال معرض دبي إكسبو 2020.

كما نظمت وزارة الصناعات الزراعية والسلع ووكالاتها أنشطة مثيرة لزوار جناح ماليزيا ، مثل عروض الطهي ، والمسابقات عبر الإنترنت ، وورش عمل صنع الصابون ، وورشة عمل Beyond The Canopy Art ، بالإضافة إلى محادثات خاصة حول زيت النخيل الماليزي المستدام والكاكاو والفلفل.

في خطابه ، أكد نائب الوزير الموقر داتوك ويلي أناك مونجين أنه على الرغم من المناخ الاقتصادي القاسي في جميع أنحاء العالم ، لا تزال تجارة السلع الزراعية في ماليزيا تؤدي أداءً جيدًا بشكل معقول. من يناير إلى نوفمبر 2021 ، ساهم قطاع السلع الزراعية بإجمالي عائدات التصدير للاقتصاد الماليزي بقيمة 189.5 مليار رينغيت ماليزي. تجاوزت هذه القيمة إجمالي إيرادات الصادرات الماليزية لعام 2020 البالغة 152 مليار رينجيت ماليزي.

كما أعرب نائب الوزير المحترم عن أمله في أن يساعد وجود وزارة الصناعات الزراعية والسلع في معرض إكسبو الدولي 2020 دبي على الاستفادة من سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، فضلاً عن تسهيل المشاريع المشتركة المحتملة والاستثمارات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

#بياناتحكومية

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