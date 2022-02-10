سجّلت إيرادات الشركة نمواً بنسبة 10% في العام 2021 لتصل إلى 6.07 مليار درهم إماراتي

ازدهار أنشطة التجارة الإلكترونية يواصل تعزيز نمو أعداد الشحنات في قطاع خدمات التوصيل السريع من أرامكس لتنمو بنسبة 10% في 2021 مقارنة بالعام السابق

نمو إيرادات قطاع خدمات الشحن بنسبة 22% في 2021 مقارنة بالعام السابق بعد اعتماد أرامكس نموذجاً تشغيلياً جديداً

ستركز الشركة في العام 2022 على توسيع أعمالها من خلال تحسين كفاءة التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية في المجالات الاستراتيجية لدعم النمو المستدام لأعمالها. وتتوقع أرامكس استمرار نمو أعداد الشحنات والإيرادات في 2022 بوتيرة أسرع مقارنة بعام 2021

ستسعى كذلك للاستفادة من علاقاتها مع مستثمريها الاستراتيجيين، "جيوبوست" و"موانئ أبوظبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للربع الرابع والسنة المالية المنتهيين في 31 ديسمبر 2021.

النتائج المالية الأولية والمعلومات الأخرى المُفصح عنها في هذا البيان الصحفي المتعلقة بأداء الشركة للربع الرابع من عام 2021 والسنة المالية 2021 هي أرقام أولية غير مدققة وبالتالي فهي عرضة للتغيير. نتيجة لذلك، قد تختلف الحسابات المالية المدققة للشركة للربع الرابع 2021 والسنة المالية 2021 عن المعلومات الأولية الواردة في هذا البيان الصحفي.

أبرز النتائج المالية للمجموعة للربع الرابع والسنة المالية 2021:

ارتفعت إيرادات أرامكس بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.61 مليار درهم إماراتي خلال الربع الرابع من العام 2021، ويُعزى ذلك إلى الأداء القوي في قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية. وقفزت إيرادات أرامكس للسنة المالية 2021 بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً بلغ 6.07 مليار درهم إماراتي.

بلغت الأرباح التشغيلية 60 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من العام 2021، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 33% على أساس سنوي بسبب ثلاثة عوامل رئيسية هي 1) ارتفاع تكاليف نقل البضائع بسبب ضغط الأسعار المستمر و2) ارتفاع التكاليف التشغيلية مع استمرار الشركة في جهود توسيع نطاق العمليات لتلبية الطلب المتزايد، و3) التكاليف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والقيود المفروضة على النقل. وبالنسبة للسنة المالية 2021، فقد بلغت الأرباح التشغيلية 307 ملايين درهم إماراتي، أي ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% على أساس سنوي.

انخفض صافي الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 21% ليصل إلى 46 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 59 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من عام 2020. وانخفض صافي الأرباح للسنة المالية 2021 بنسبة 15% ليصل إلى 225 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 267 مليون درهم إماراتي خلال عام 2020.

واصلت أرامكس إدارة رأس مالها العامل بكفاءة وحكمة محافظةً على قوة واستقرار ميزانيتها العمومية، حيث سجلت صافي دين سلبيّاً بقيمة 452 مليون درهم إماراتي، بجانب امتلاكها رصيداً نقدياً قوياً حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وفي تعليق له، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: "شهدنا خلال عام 2021 تقدماً ملحوظاً في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، فيما دأبت الشركات على وضع نماذج عمل وتشغيل جديدة للتكيف مع تداعيات الجائحة، وكان لإعادة الفتح التدريجي للاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام بعد التقدم القوي الذي أحرزته الدول في تنفيذ حملات التطعيم الوطنية والاجراءات المصاحبة، دورٌ كبيرٌ في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين أداء الأعمال وزيادة مستوى ثقة العملاء.

وواصلنا في أرامكس التزامنا وجهودنا لتوفير أفضل خدمة لعملائنا وتعزيز دورنا الفاعل في تمكين التجارة الدولية. ونفتخر أيضاً بمساهمتنا المحورية في توفير البنى التحتية والإجراءات اللازمة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 بأمان، ونواصل تخصيص مواردنا لدعم الدول حول العالم في تنفيذ حملات التطعيم الوطنية بنجاح وبالتالي تسريع وتيرة تعافيها من تداعيات الجائحة العالمية.

وبفضل سمعتنا القوية ومكانتنا الرائدة في السوق، نجحنا في استقطاب شركة جيوبوست العالمية للانضمام إلينا كمستثمر استراتيجي، فجاء هذا الاستثمار ليؤكد إمكانات أرامكس الكبيرة وفرص النمو الضخمة التي يمكنها الاستفادة منها على المديين المتوسط والبعيد. ونتطلع مستقبلاً لاستكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكة لخلق قيمة أكبر للمستثمرين ولجميع أصحاب المصلحة."

بدوره، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "خلال عام 2021 أثبتنا قدرتنا على اغتنام فرص النمو الناجمة عن ازدهار سوق التجارة الإلكترونية والانتعاش الجيد الذي شهدته بعض القطاعات، بينما واصلنا تنفيذ نموذجنا التشغيلي الجديد بالكامل. وبدأنا بالفعل جني ثمار تلك الجهود حيث حقق قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية نتائج قوية في غضون فترة زمنية قصيرة، بينما واصلنا توسيع حصتنا السوقية في قطاع النقل السريع المحلي رغم تزايد المنافسة في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية في الأسواق الرئيسية التي نتواجد فيها".

وأضاف: "يفرض نهجنا المرتكز على العملاء أولاً تحمل ارتفاع تكاليف مزاولة الأعمال لضمان مواصلة تلبية احتياجاتهم والحفاظ على حصتنا السوقية وزيادتها على الرغم من استمرار اضطرابات سلسلة التوريد بفعل الجائحة العالمية. ولذلك، لا تزال هوامش أرباحنا تتعرض للضغط. وبينما من المرجح أن تستمر هذه الضغوط في عام 2022، لدينا استراتيجية محددة وواضحة المعالم لدعم نمو أعمالنا وتحسين هوامش ربحنا. وتشمل هذه الاستراتيجية الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات تحسين الأداء التشغيلي بما يعزز ويدفع عجلة نمو أعمالنا في جميع الأسواق والمناطق الجغرافية لأنشطتنا".

خدمات التوصيل السريع. يشتمل قطاع خدمات التوصيل السريع على قطاعي خدمات النقل السريع الدولي وخدمات النقل السريع المحلي، ويوفر حلول توصيل الطرود والتوصيل إلى الوجهة النهائية التي تلبي احتياجات العملاء من الشركات والأفراد. وتغطي هذه الحلول كلاً من خدمة "شوب آند شيب" والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

خلال الربع الرابع من العام 2021، انخفضت إيرادات خدمات التوصيل السريع بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 1.0 مليار درهم إماراتي. ويُعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى تباطؤ أعمال النقل السريع الدولي والمحلي بالمقارنة مع عام 2020، الذي شكل مرحلة استثنائية شهدت زخماً هائلاً بسبب قيود السفر وعمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة. وخلال السنة المالية 2021، نمت إيرادات خدمات التوصيل السريع بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.14 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بالنمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية العالمي، وارتفعت أعداد شحنات التوصيل السريع بنسبة 10% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2021.

انخفض إجمالي أرباح خدمات التوصيل السريع نتيجة للتكاليف الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتحديات المرتبطة بها، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل والقيود المفروضة على شركات الطيران. كما تكبد هذا القطاع تكاليف مرتبطة بتوسيع نطاق العمليات وتعزيز القدرات.

خدمات النقل السريع الدولي (بما في ذلك خدمات "شوب آند شيب"):

شهدت إيرادات قطاع خدمات النقل السريع الدولي انخفاضاً خلال الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 671 مليون درهم إماراتي، وتراجع عدد الشحنات بنسبة 16% نتيجة انخفاض الطلب بشكل كبير من آسيا، لا سيما الشحنات القادمة من أسواق هونغ كونغ والصين إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال السنة المالية 2021، ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد الشحنات بنسبة 4%.

خدمات النقل السريع المحلي

شهدت إيرادات قطاع خدمات النقل السريع المحلي تراجعاً بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2021 لتصل إلى 372 مليون درهم إماراتي، وزيادةً في عدد الشحنات بنسبة 6%. ويُعزى انخفاض الإيرادات وزيادة عدد الشحنات بشكل أساسي إلى احتدام المنافسة في قطاع التوصيل إلى الوجهة النهائية في بعض الأسواق الرئيسية التي تتواجد فيها الشركة. مع ذلك، ارتفعت الإيرادات خلال فترة الاثني عشر شهراً بنسبة 9% لتصل إلى 1.49 مليار درهم إماراتي مقارنة مع السنة المالية 2020، مدفوعةً بالنمو القوي في الأعمال بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وأستراليا وتحديداً من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية، فيما ارتفعت أعداد الشحنات بنسبة 12% على أساس سنوي.

وقال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات- إكسبرس: "واصلنا استثماراتنا على مدار العام في توسيع نطاق عملياتنا في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية حيث أنشأنا مستودعاً مؤتمتاً بالكامل وبدأنا بتشغيله بنجاح. ونواصل ترقية وأتمتة العمليات في مرافقنا الحالية باستخدام تقنيات تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للتخطيط بشكل أفضل لفترات ذروة التسوق وتحسين وتجهيز قدراتنا وفقاً لتلك التحليلات".

وأضاف: "على الرغم من المنافسة القوية من الشركات الجديدة في السوق، ولا سيما في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، إلا أن نطاق أعمالنا وخبرتنا الواسعة يساهمان بترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق، كما يتيح لنا الابتكار في تطوير المنتجات ميزة تنافسية مهمة لخدمة الشركات على اختلاف أنواعها وأحجامها".

خدمات الشحن والخدمات اللوجستية. يشتمل هذا القطاع على خدمات الشحن الجوي والبحري والبري وحلول التخزين والتوزيع، ويخدم الشركات العاملة ضمن صناعات ومجالات مختلفة تشمل النفط والغاز والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وصناعات الطيران وتجارة التجزئة والأزياء وغيرها.

قفزت إيرادات قطاع خدمات الشحن والخدمات اللوجستية خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 504 ملايين درهم إماراتي، ويُعزى ذلك إلى الطلب القوي من قطاع النفط والغاز، وقطاع تجارة التجزئة والأزياء وقطاع الرعاية الصحية. واستفاد القطاع من فرص النمو بفضل النموذج التشغيلي الجديد الذي أطلقته الشركة خلال العام. كما ارتفعت الإيرادات خلال السنة المالية 2021 بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.76 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.

شهد هامش الربح الإجمالي نمواً لافتاً، مدفوعاً بالتنفيذ السريع لمبادرات تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

خدمات الشحن

سجّل قطاع خدمات الشحن في الربع الرابع من العام 2021 نمواً في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 391 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التعافي الذي شهدته قطاعات النفط والغاز، والتجزئة والأزياء والخدمات الصحية. ونمت إيرادات قطاع خدمات الشحن للسنة المالية 2021 بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 1.33 مليار درهم إماراتي.

الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد

شهد قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريد، خلال الربع الرابع من عام 2021 نمواً في الإيرادات بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 113 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك إلى زيادة الطلب من قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتحديداً من قطاعات التجزئة والأزياء. وقفزت الإيرادات للسنة المالية 2021 بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 435 مليون درهم إماراتي، حيث عمد عدد متزايد من شركات المنتجات الاستهلاكية إلى توسيع حضورها من خلال الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية.

ومن جانبه، قال محمد ألخص، الرئيس التنفيذي للعمليات – لوجيستكس: "نجحنا في تحقيق أداء قوي العام الماضي. وأتاح نهجنا اللامركزي في العمل خدمة المزيد من العملاء وتطوير حلول أكثر ابتكاراً لاغتنام فرص النمو والاستفادة من الانتعاش المطرد في قطاعات متخصصة محددة ومنها النفط والغاز والتجزئة والأزياء. كما عززنا قدراتنا عبر تعيين المزيد من الموظفين المختصين والاستثمار في التكنولوجيا لزيادة حصتنا السوقية. وعلى الرغم من الاضطرابات التي سببتها جائحة ’كوفيد-19‘ لسلاسل التوريد العالمية، إلا أن التزامنا بتحسين العمليات التشغيلية ساهم في نمو هوامش الربح، كما واصلنا العمل بطريقة مسؤولة بيئياً تماشياً مع التزامنا باتباع تدابير وممارسات الاستدامة في عملياتنا".

التوقعات المستقبلية

وعن توقُّعات أرامكس لعام 2022، قال عثمان الجده: ندخل عام 2022 باستراتيجية واضحة لتحقيق طموحاتنا للنمو والتوسع. سيمكننا نموذجنا التشغيلي الجديد من الاستعداد بشكل أفضل للاستفادة من الفرص الناشئة عن الانتعاش المطرد الذي يشهده الاقتصاد العالمي وزيادة حصتنا السوقية ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن وخدمات التوصيل السريع".

ونتوقع أن يستمر زخم النمو الجيد لحركة التجارة الإلكترونية في عام 2022 وما بعده. ولهذا سنركز في مجال خدمات التوصيل السريع على استكشاف طرق جديدة لسوق التجارة الإلكترونية العالمية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتنا بصفتنا الشريك الرائد لخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية للشركات من جميع الأحجام في الأسواق الرئيسية التي نتواجد فيها. تتميز أرامكس بنطاق عملياتها الواسع، ونواصل العمل على ترسيخ مكانتنا الرائدة عبر توسيع عملياتنا الأرضية وأسطولنا في أسواقنا الرئيسية. ونركز جهودنا أيضاً على تطوير منتجات متميزة تعزز تنافسيتنا، بالإضافة إلى حل شامل يلبي احتياجات العملاء ويعزز راحتهم. علاوة على ذلك، لدينا استراتيجية واضحة لأتمتة عمليات المناولة والفرز مما سيرتقي بمستويات الخدمة ويحقق لنا وفورات في التكاليف. وسنواصل الاعتماد على تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين القدرة على التنبؤ بأوقات التوصيل والتخطيط وتحسين الكفاءة في اختيار مسارات نقل الشحنات للارتقاء بمختلف جوانب ومراحل رحلة التوصيل إلى الوجهة النهائية.

تسهم أرامكس لوجيستكس حالياً بما يقارب ثلث إيراداتنا أو أقل بقليل، ونعتزم زيادة هذه النسبة إلى حوالي نصف إجمالي إيرادات المجموعة خلال السنوات القليلة المقبلة. وسنركز ضمن أولوياتنا الاستراتيجية على الاستثمار في تطوير بنية تحتية أكثر استدامة من الناحية البيئية، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتوسيع حضورنا في أسواق النمو الرئيسية بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية. وسنواصل كذلك تحسين أساليبنا في خدمة عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك من خلال تزويدهم بخدمات مبتكرة مثل حلول التخزين المتنقلة التي تتسم بمرونتها وسرعة تنشيطها.

ولا تزال عمليات الاستحواذ تعتبر من الممكنات الرئيسية لنمو أعمالنا. ولذلك، نسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية ذات القيمة التراكمية المجزية في الأسواق التي تدعم التدفقات التجارية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتساعدنا على توسيع نطاق حضورنا العالمي.

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نبذة عن أرامكس

حققت شركة أرامكس منذ تأسيسها في عام 1982 نمواً سريعاً حتى أصبحت اليوم علامةً تجارية رائدة في القطاع وتتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة، حيث توفر الشركة مجموعة شاملة من حلول النقل والخدمات اللوجستية للشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ حيث تستفيد من موقع الدولة الممثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، مما يتيح للشركة الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، وتوفير حلول لوجستية مخصصة حسب متطلباتهم في أي مكان حول العالم. تتواجد عمليات أرامكس اليوم في أكثر من 600 مدينة ضمن أكثر من 60 بلداً حول العالم، ويشرف على العمليات الرئيسة للشركة أكثر من 17,000 خبيراً متخصصاً في مجال النقل والشحن. نقدم في أرامكس محفظة معززة من الخدمات والحلول المبتكرة على نطاق جغرافي واسع، بما في ذلك خدمات التوصيل السريع المحلي والدولي، وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية الشاملة وإدارة سلسلة التوريد، وحلول التجارة الإلكترونية. تعتمد أرامكس أسلوباً استراتيجياً لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلولها وخدماتها، وذلك بهدف إيجاد أفضل حلول التوصيل المتكاملة وأكثرها كفاءة. وقد ساهم هذا المنهج في تحقيق منافع كبيرة على صعيد تطوير أعمال الشركة، وبرهن أنها شركة تسخر أحدث التقنيات لتقديم أفضل حلول النقل والخدمات اللوجستية دون الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الضخمة.

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