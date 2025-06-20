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الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، عن تعيين طارق محمود في منصب الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) . وسيتولى طارق في منصبه الجديد قيادة أعمال الشركة في أكثر من 86 سوقًا مبتكرة وسريعة النم، حيث تقوم الشركة بخدمة اكثر من 1,800 عميل عبر 23 مكتبًا محليًا بالمنطقة.
يتمتع طارق محمود بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي الخدمات المصرفية والمدفوعات. وقد شغل مؤخرًا منصب رئيس خدمات القيمة المضافة في منطقة أوروبا بشركة Visa، من مقرها في لندن، وكان قد انضم إلى الشركة في عام 2019 كمدير عام للمجموعة في منطقة جنوب شرق آسيا من مقرها في سنغافورة. وقبل انضمامه لشركة Visa، تولى عدة مناصب قيادية عليا في بنك الأهلي المتحد، وبنك ANZ، وبنك HSBC. ومن المقرر أن يتولى طارق محمود مهامه فوراً من مقر الشركة في دبي، وسيكون تحت قيادة أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية.
ويخلف طارق في هذا المنصب أندرو توري، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لأعمال خدمات القيمة المضافة بشركة Visa، والتي نمت بسرعة لتصبح نشاطًا تجاريًا عالميًا تبلغ فيمته 9 مليارات دولار، مُحققة نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 20% منذ عام 2021.
قال أوليفر جينكين، رئيس مجموعة Visa للأسواق العالمية: "يسعدنا أن يقود طارق أحد أهم أسواقنا العالمية وأسرعها نمواً، لما يتمتع به من فهم عميق وخبرة واسعة في تقاطع الخدمات المالية والتكنولوجيا والأسواق عالية النمو، ومواصلة رحلتنا نحو تطوير مستقبل المدفوعات الرقمية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. لقد عمل طارق خلال مسيرته المهنية في 13 دولة، ويجلب معه رؤية عالمية فريدة، وقيادة عالمية المستوى، وسجلًا حافلًا في بناء الشراكات مع أبرز عملاء Visa في أسواق متنوعة ومعقدة وسريعة التطور".
من جانبه، صرح طارق محمود، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، "يشرفني قيادة هذه المنطقة، ومواصلة التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إعادة تشكيل مستقبل المدفوعات والتجارة وحركة الأموال في هذه الأسواق الديناميكية". لقد أمضيت أكثر من ثلث مسيرتي المهنية في هذه المنطقة، وأشعر بالحماس للإمكانات الكبيرة التي توفرها لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية لتصل إلى المزيد من المستهلكين والتجار والاقتصادات. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع فريقنا المميز لتعزيز النمو المشترك مع عملائنا وشركائنا في المنطقة".
نبذة عن شركة Visa
تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء أكثر من 215 مليار معاملة دفع بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة سنوياً. وتتمثل مهمتها في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وملاءمة وموثوقية وأمناً، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. تؤمن الشركة بأن الاقتصادات الشاملة تشجع على التقدم وترى أن الوصول إلى الخدمات المالية أمر أساسي لمستقبل حركة المال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Visa.com.
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