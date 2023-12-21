نيويورك--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- يسر Uptime Institute الإعلان عن تعيين السيد Mustapha Louni في منصب رئيس قسم الأعمال، وهو المنصب الذي جرى استحداثه خصوصًا لتعزيز القيادة الإستراتيجية ونجاح العملاء، وبتوليه هذا المنصب الجديد، سيتولى السيد Louni مسؤولية مؤسسات المبيعات والتسويق العالمية التابعة لشركة Uptime، وسيعزز قيمة الأعمال الإجمالية لكل عملاء Uptime، على أن يحتفظ بمسؤولياته الحالية المتمثلة في الإشراف على العمليات في الشرق الأوسط والهند وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. إضافةً إلى ذلك، يستعد السيد Louni في خضم كل هذا الزخم للعب دور محوري في قيادة المرحلة التالية من توسع Uptime عالميًا مستعينًا بالمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وعي السوق بخطوط الخدمة العالمية الآخذة في التطور وخدمات التسليم في شركة Uptime التي تدعم خصوصًا صناعة مراكز البيانات العالمية في إطار سعيها لتحقيق أداء أفضل عن طريق زيادة المعروض والمرونة والاستدامة والأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية. هذا، ويضخ تعيين السيد Louni دماءً جديدًا في Uptime Institute ويعزز التزامها الممتد لأكثر من 30 عامًا بتعزيز التميز في قطاع مراكز البيانات على الصعيد العالمي.

صرح Martin McCarthy، المدير التنفيذي في Uptime Institute، قائلاً: "نشهد اليوم المرحلة التالية من التحول الكوكبي لمرة واحدة الذي ينتقل بالعالم من التناظرية إلى الرقمية. إن هذا النمو المنقطع النظير الذي يحدث مرة واحدة كل جيل في الطلب على مراكز البيانات مدفوع في المقام الأول بمواصلة اعتماد السحابة وصعود نجم الذكاء الاصطناعي والحقيقة الواضحة المتمثلة في استمرار فعالية البنية التحتية الرقمية الهجينة في المستقبل المنظور". "تستلزم متطلبات السوق المعقدة والدقيقة موهبة فذة على غرار السيد Mustapha Louni، فهو شخص لا تقتصر قدراته على إدارة جوانب معينة في العمل، بل تمتد لتشمل تحقيق السبق على صعيد التغييرات والاتجاهات المتسارعة، إذ إنه يواصل بلا كلل كسب ثقة العملاء واحترامهم عن طريق الوفاء بالالتزامات المطلوبة في الوقت المناسب، إضافةً إلى بث روح الإلهام والحماس في الزملاء والعملاء على حد سواء. لذا يسعدني الإعلان عن المنصب الجديد الذي سيشغله السيد Louni وكلي ثقة بأنه سيواصل زيادة التأثير الذي أحدثه في Uptime منذ وصوله."

في عام 2014، انضم السيد Louni، الذي يتمتع بخبرة كبيرة استقاها من مناصبه في Panduit وSchneider Electric في باريس ودبي، إلى مؤسسة Uptime في الإمارات العربية المتحدة. علاوةً على ذلك، بصفته المورد التجاري الأول التابع للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد لعب السيد Louni دورًا محوريًا في تعزيز حضور Uptime، وفي غضون عام، نجح في تأسيس المكتب الإقليمي التابع لشركة Uptime الذي أصبح وما زال الأسرع نموًا. فبفضل قيادته الرشيدة، قطعت Uptime خطوات ناجحة على مسار التطور في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالاعتماد على النمو المذهل الذي تحقق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما أدى إلى زيادة القوى العاملة في Uptime، والتي تضم فرقًا متفانية ينتشر نشاطها في أكثر من اثني عشر بلدًا في هذه المناطق. إضافةً إلى ذلك، تم افتتاح مكتب جديد تابع لشركة Uptime في الرياض بالمملكة العربية السعودية هذا العام، والذي أسهم في تعزيز القدرة على الوفاء بالتزامها بالنمو المستدام والتميز وخدمة العملاء في الأسواق الحيوية والمتسارعة للبنية التحتية الرقمية.

بدأت Uptime Institute بتطوير معايير المستوى المعترف بها دوليًا وشهادات المستوى الخاصة بها منذ 30 عامًا بغية ضمان تلبية احتياجات الحوسبة الحيوية لكل المؤسسات مع توفر عامل الثقة والتفهم من الإدارة التنفيذية. ومنذ ذلك الوقت، تحقق الاعتماد العالمي لشهادة المستوى التي تقدمها Uptime فضلاً عن عروض Uptime التي تتضمن التقييمات والجوائز المعنية بالبنية التحتية الرقمية لضمان تقديم أفضل أداء في مجال الإدارة والعمليات، والمخاطر والمرونة، والاستدامة، ومؤخرًا الأمن السيبراني. هذا، ويعتمد نجاح Uptime المتزايد على تقديم خدمات فريدة في مجال الأعمال تستند إلى التميز الهندسي والإتقان الفني المنقطع النظير، مع الحفاظ على استقلالية المورد ومراعاة منهج الحياد التكنولوجي.

نبذة عن Uptime:

تعد شركة Uptime Institute الهيئة العالمية للبنية التحتية الرقمية، وبفضل توفير 3400 جائزة في أكثر من 114 بلدًا على مستوى العالم وأكثر من 1000 مشروع نشط حاليًا في ما يزيد عن 80 بلدًا، ساعدت شركة Uptime آلاف الشركات في تحسين أصول تكنولوجيا المعلومات الحيوية وإدارة التكاليف والموارد بدون الإخلال بعامل الكفاءة.

وضعت الشركة على مدار أكثر من 30 عامًا معايير رائدة في الصناعة تحكم أداء مراكز البيانات ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، مما يضمن للعملاء فعالية بنيتهم التحتية الرقمية عبر مجموعة كبيرة من ظروف التشغيل بمستوى يتوافق مع احتياجات الأعمال الفردية، كما يعد معيار المستوى من Uptime المعيار العالمي الأكثر موثوقية واعتمادًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات لتصميم وإنشاء وتشغيل مراكز البيانات. أما بالنسبة للعروض، فهي تشمل معيار المستوى والشهادات ومراجعات الإدارة والعمليات والجوائز وتقييم مخاطر القطاع المالي SCIRA-FSI ومجموعة كبيرة من حلول إدارة المخاطر الإضافية التي تخدم المؤسسات، فضلاً عن عروض الأداء والتوفر والاستدامة. وعلى صعيد آخر، نجح أكثر من 10000 متخصص في مراكز البيانات في إكمال الدورات التدريبية المعتمدة من Uptime Education، والتي جرى تعزيزها الآن بعد الاستحواذ على CNet Training, Ltd.‎ التي دربت أيضًا أكثر من 80000 متخصص في البنية التحتية الرقمية.

يقع المقر الرئيسي لشركة Uptime Institute في نيويورك، ولها مكاتب رئيسية في لندن وساو باولو ودبي والرياض وسنغافورة وتايبيه. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.uptimeinstitute.com.

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* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

Brenda South

bsouth@uptimeinstitute.com