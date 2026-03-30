المنامة، البحرين: قام المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، بزيارة ميدانية لعدد من فروع الشركة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الموظفين والاطلاع على سير العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وخلال هذه الزيارة، تبادل الرئيس التنفيذي التهاني مع الموظفين بمناسبة العيد، مؤكداً بأنهم يمثلون الواجهة الأولى للشركة، وأن ما يقدمه الموظفين من التزام ومهنية يعكس صورة الشركة ويعزز ثقة العملاء.

كما اطّلع على جاهزية العمليات ومستوى تقديم الخدمات، مثمنًا جهودهم المتواصلة ودورهم الحيوي في خدمة العملاء، ومؤكداً على أهمية الحفاظ على هذا المستوى من الأداء خلال هذه المناسبة، بما يعكس روح الفريق الواحد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن نهج stc البحرين في تعزيز الحضور الميداني والتواصل الداخلي، ومتابعة الأداء عن قرب، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة في جميع الأوقات.

نبذة عن stc البحرين

تعد stc البحرين، إحدى شركات مجموعة stc، الممكن الرقمي الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مملكة البحرين. ومنذ انطلاقتها في السوق البحريني عام 2010، أحدثت الشركة طفرة نوعية في قطاع الاتصالات، مكرسةً مكانتها كقائد للسوق عبر الاستثمار المستمر في تكنولوجيا الجيل القادم والحلول الرقمية المتطورة؛ بدءاً من الأمن السيبراني والحوسبة السحابية، وصولاً إلى المدفوعات الرقمية وحلول الربط الدولية.

وتفخر stc البحرين بريادتها الإقليمية، كونها الأولى في اختبار أسس شبكة 5.5G، وإطلاق أول برنامج "Web3 Launchpad" مهيكل في العالم، بالإضافة إلى قيادة دفة الابتكار في تقنيات "البلوكشين"

(Blockchain) على مستوى الشرق الأوسط، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للنمو المستدام.

وفي عام 2018، أحدثت الشركة تحولاً جذرياً في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) عبر منظومة stc pay، التي تطورت لتصبح شركة تابعة مرخصة رسمياً من مصرف البحرين المركزي. وتعد stc pay محفظة رقمية شاملة تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات المالية ودفع المملكة نحو مستقبل يقلل الاعتماد على النقد.

وعلى مدار العقد الماضي، تصدرت stc البحرين تقارير جودة الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، مما يعكس التزامها المطلق بتوفير تغطية واسعة وخدمات عالية الجودة. وقد توجت مسيرة الابتكار هذه بالعديد من الجوائز المرموقة، مما جعل الشركة القوة الدافعة لتقديم خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمالية للأفراد والمنازل والشركات.

أما على صعيد المسؤولية المجتمعية، فتبرز منصة "stc جسور" كذراع إنساني يجسد قيم التواصل والتمكين، من خلال أربعة محركـات رئيسية هي: (المجتمع، الأسرة، البيئة، والتكنولوجيا). وتهدف المبادرة إلى خلق توازن بين التطور التقني والتنمية المجتمعية، لتمكين الأفراد من تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات بحرية.

اليوم، لا تقف stc البحرين عند كونها الشبكة المفضلة للاتصالات فحسب، بل هي الممكن الرقمي الأكثر استشرافاً للمستقبل في المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.stc.com.bh

