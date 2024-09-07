أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة Snorble أن تعلن عن إضافة سعيد الدرمكي إلى مجلسها الاستشاري العالمي، في الوقت الذي نستعد فيه لإطلاق منتجاتنا التعليمية المبتكرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. يجلب سعيد، وهو خبير متميز في البلوكشين والتمويل اللامركزي، ثروة من الفطنة التكنولوجية والبصيرة الإستراتيجية التي ستكون محورية في التنقل في المشهد المعقد لهذه الأسواق المتنوعة. ستعزز خبرته العميقة في دمج التقنيات المالية المتطورة بشكل كبير من قدرة Snorble على تقديم محتوى وأدوات تعليمية فريدة مصممة خصوصًا للجماهير العالمية.

مع انضمام سعيد الدرمكي إلى مجلسنا الاستشاري، أصبحت Snorble في وضع أفضل للتنقل في تعقيدات الأسواق العالمية، وإثراء عروضها التعليمية بالتكنولوجيا المتقدمة والرؤى الاستراتيجية.

نبذة عن سعيد الدرمكي:

يتمتع سعيد بخلفية محنكة تمتد من أدوار مهمة من جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA) إلى مبادرات رائدة في مجال البلوكشين والأصول الرقمية، وهو على دراية جيدة بتعقيدات التمويل والتكنولوجيا العالمية. وقد زودته فترة عمله في مجال التمويل بفهم عميق لكيفية توسيع نطاق الابتكارات بشكل فعال مع معالجة الفروق التنظيمية والثقافية المحددة للأسواق الجديدة.

التأكيد على الثقافة المالية:

من الأمور المركزية في مهمة Snorble ودور سعيد الاستشاري هو النهوض بمحو الأمية المالية بين المتعلمين الصغار، وهي مهارة حاسمة في الاقتصاد الرقمي اليوم. ستكون قيادة سعيد مفيدة في تطوير المحتوى الذي لا يثقف الأطفال حول الأساسيات المالية فحسب، بل يقدم لهم أيضًا مفاهيم متقدمة مثل العملات الرقمية وإستراتيجيات الادخار، وتمكين الجيل القادم بالمعرفة للنجاح ماليًا.

الالتزام بفعل الخير:

تماشيًا مع فلسفة Snorble الأساسية المتمثلة في فعل الخير في العالم، تؤكد هذه المبادرة في مجال الثقافة المالية التزامنا بتوفير الأدوات التعليمية التي تحضر الأطفال للتحديات الحقيقية في العالم الحقيقي. من خلال دمج هذه القيم في تطوير منتجاتنا، نضمن أن نمونا في الأسواق الدولية ينشر أيضًا تجارب تعليمية إيجابية ومؤثرة.

رأي سعيد الدرمكي حول تعزيز التعليم المالي العالمي:

"كمستشار، أنا متحمس لإمكانية دمج التكنولوجيا المتطورة لتحسين المحتوى التعليمي بشكل أساسي. إن محو الأمية المالية قريب بشكل خاص من قلبي، وأنا متحمس لتوجيه Snorble في إنشاء أدوات تعليمية من شأنها تزويد العقول الشابة بالمهارات المالية الأساسية. لا تدعم هذه المبادرة التزام Snorble بتحسين المجتمع فحسب، بل تعد الأطفال أيضًا على مستوى العالم للتنقل والنجاح في مشهد مالي متزايد التعقيد. تم إعداد Snorble لدمج البلوكشين والثقة والتتبع كخدمة داخل المؤسسة كجزء من خطة طويلة الأجل. أنا متحمس بشأن Snorble لأننا نشارك في رؤيتنا لتقديم الأفضل للعالم".

Mike Rizkalla، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Snorble، يتحدث عن الإستراتيجية العالمية: "بينما تستعد Snorble للتوسع في الأسواق الدولية الرئيسية، فإن الأفكار والخبرات التي يجلبها سعيد الدرمكي إلى مجلسنا الاستشاري لا تقدر بثمن. وسوف تساعد خبرته في توجيه عمليات النشر الإستراتيجية لدينا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وضمان أن تكون حلولنا التعليمية مبتكرة ومتوافقة مع متطلبات السوق المحلية. إن قيادة سعيد في التمويل التكنولوجي أمر بالغ الأهمية ونحن نكيف عروضنا لتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال في جميع أنحاء العالم".

حول Snorble:

Snorble هي شركة رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا التعليمية للأطفال، وهي مخصصة لإنشاء تجارب تعليمية ديناميكية تعزز التنمية الشاملة من خلال التفاعلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تشتهر Snorble برفيقها الذكي الجذاب الذي ينمو مع الطفل، وهي ملتزمة بإعداد المتعلمين الصغار لمستقبل ناجح في مجتمع رقمي متزايد.

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