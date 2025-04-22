أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة غباش ((Ghobash Group، وهي مجموعة أعمال رائدة ومتنوعة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تعيين السيد نادر أبو ياغي مديراً لخدمات الرعاية الصحية، في خطوة تتيح له قيادة نمو وتوسّع الشركتين التابعتين للمجموعة، Pyramids Health ومركز أبيليتي للتأهيل الطبي للأطفال (Ability Pediatric Rehabilitation Medical Center).

يمثّل هذا التعيين الاستراتيجي، الذي دخل حيز التنفيذ بداية عام 2025، تأكيداً على الالتزام الراسخ لكلّ من شركتي Pyramids Health ومركز أبيليتي للتأهيل الطبي للأطفال (Ability Pediatric Rehabilitation Medical Center) بتطوير القدرات في مجالات النمو الحرجة، والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية المنزلية والتأهيل الطبي للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بفضل خبرته الواسعة ورؤيته الملهمة وقيادته الديناميكية، سيساهم تعيين السيد نادر أبي ياغي في دعم النجاح المستمر لحافظتي خدمات شركتي PHS وAPRMC، مع إشرافه على جهود المؤسستين لطرح مجموعة من الخدمات الجديدة.

يحمل السيد أبي ياغي في جعبته خبرة كبيرة اكتسبها من خلال عمله في مجال الرعاية الصحية، وله سجل حافل في تطوير الأعمال والابتكار الاستراتيجي في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تولى سابقاً منصب مدير مركز "إن إم سي بروفيتا" الطبي الدولي (NMC ProVita International Medical Center) ومنصب نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال لصالح ترودوك للرعاية الصحية (TruDoc Healthcare)، حيث أمضى ما يناهز خمس سنوات ساهم خلالها في تحقيق نتائج مبهرة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين القيادي، قال السيد نادر: "في الوقت الذي تخوض فيه كلّ من شركتي Pyramids Health و’مركز أبيليتي للتأهيل الطبي للأطفال‘ (Ability Pediatric Rehabilitation Medical Center) المراحل المختلفة نحو تحقيق التحول الناجح في مسيرة تطوّرهما، كانت فرق عملنا منهمكة بمواصلة البناء على نقاط القوة الأساسية للشركتين. واليوم، وتماشياً مع رؤيتنا لمستقبل الرعاية الصحية، نتطلع إلى تقديم مجموعة متنوعة من الابتكارات المثيرة التي نسعى من خلالها إلى تعزيز قدراتنا وتوسيع نطاق خدماتنا. وكما هي الحال دائماً، ندأب على توجيه جهودنا بهدف تلبية احتياجات عملائنا ومرضانا بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التزامنا الراسخ بالتميز وتحقيق الريادة في السوق."

لمحة عن Pyramids Health:

منذ تأسيسها في عام 2012، أصبحت Pyramids Health Services، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة غباش للأعمال، المزوّد الموثوق لخدمات الرعاية الصحية المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 2017، تواصل الشركة الحصول على أعلى مستويات التقدير والتصديق في مجالات "الرعاية الصحية طويلة الأمد" و"الرعاية المنزلية" من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل، "كارف" العالمية (CARF International). واليوم، ومن خلال هوية علامتها التجارية المجددة، تفخر Pyramids Health ، بمواصلة تقديم أعلى معايير الرعاية المستمرة أو المتقطعة للمرضى، وتزويدهم بمجموعة واسعة وشاملة من خدمات الرعاية المنزلية والرعاية الصحية، بدءاً من التمريض المنزلي الأساسي قصير الأجل وطويل الأجل، وصولاً إلى العلاج الطبيعي المتخصص والرعاية الطبية التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجات المرضى.

لمحة عن مركز أبيليتي للتأهيل الطبي للأطفال (Ability Pediatric Rehabilitation Medical Center)

تأسس مركز أبيليتي للتأهيل الطبي للأطفال (Ability Pediatric Rehabilitation Medical Center)، وهو من الشركات التابعة لمجموعة غباش للأعمال، في عام 2018، ويعدّ منشأة رائدة متعددة التخصصات وشاملة للأسرة، تدأب على تزويد الأطفال والمراهقين بإمكانية الوصول إلى مجموعة من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. يقدّم المركز مجموعة شاملة من أحدث الخدمات القائمة على العلم، والتي تشمل خدمات العلاج المهنية المصمّمة خصيصاً للأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (ASD). يعمل المركز بإدارة نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية المؤهلين الحائزين على مؤهلات عالية المستوى والخبراء المتخصصين الذين يكرّسون جهودهم لتمكين الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم المبكر والتأخر في النمو وتزويدهم بالفرص الملائمة لتعزيز مهاراتهم وتركيزهم ومساعدتهم على إطلاق العنان لأقصى إمكاناتهم.

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