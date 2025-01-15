دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، المطور الدولي الرائد للمجتمعات المتكاملة والحيوية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين حازم هلال في منصب الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم التابعة لأوراسكوم للتنمية.

وفي إطار استراتيجية أوراسكوم للتنمية الطموحة لترسيخ مكانتها كمطور عالمي للوجهات المتميزة، سيكون هلال مسؤولًا عن تعزيز الأداء وخلق قيمة طويلة الأجل لثلاثة من المجتمعات المتكاملة للشركة في مصر: O West ومكادي هايتس وبيوم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون عضوًا رئيسيًا في اللجنة التنفيذية لأوراسكوم للتنمية، حيث سيقدم تقاريره مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، عمر الحمامصي.

بفضل خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات متعددة، حيث مؤخرًا شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، حيث قاد تطوير استاد ومدينة رياضية جديدة. وقبل ذلك، شغل منصب المدير التجاري في شركة ماونتن فيو، وحقق نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت المبيعات من 2 مليار إلى أكثر من 30 مليار جنيه مصري خلال خمس سنوات. ولقد بدأ هلال مسيرته المهنية في شركة بروكتر آند جامبل بين عامي 2004 و2016، حيث تقدم إلى منصب مدير تجاري وأدار العمليات التجارية في عدة أسواق بالشرق الأوسط.

صرّح عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن تعيين حازم هلال في منصب الرئيس التنفيذي لمدن O West، ومكادي هايتس، وبيوم، حيث سيتولى حازم قيادة جهود فريق العمل والاستمرار في العمل على تحويلهم إلى وجهات عالمية المستوى. ومع خبرته الواسعة في مجال التطوير العقاري ونجاحاته السابقة، نثق بأنه سيعزز التزامنا بالابتكار والتميز، وهما عنصران أساسيان لنصبح مطورًا عالميًا للوجهات والمدن."

من جانبه، أعرب حازم هلال عن سعادته بتولي هذا المنصب قائلاً: "فخور بالانضمام إلى شركة أوراسكوم للتنمية وقيادة فرق العمل في هذه الوجهات المتميزة. إن مدن O West، ومكادى هايتس وبيوم تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق النمو والابتكار، وسأسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات لتقديم قيمة حقيقية للعملاء والمجتمعات، وأتطلع إلى التعاون مع فرق العمل لتطوير مشروعات تعكس التزام الشركة بالتفوق وتعزيز مكانتها كأحد أبرز مطوري الوجهات المتكاملة."

إلى جانب مسيرته المهنية، يُعد حازم هلال عضوًا نشطًا في لجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية في مصر، كما أنه يعمل على تشجيع ريادة الاعمال من خلال الاستثمار والعضوية الفخرية في مجالس إدارة عدة شركات ناشئة. يحمل هلال شهادات من كلية هارفارد للأعمال وكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

عن أوراسكوم للتنمية القابضة:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لأكثر من 35 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلي المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، مكادي هايتس، طابا هايتس، بيوم، و O West)، في دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا ولوشتيسا باي في مونتينيغرو وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا مع أكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: orascomdevelopment.com

عن O West:

O West، المدينة المتكاملة التابعة لأوراسكوم للتنمية في غرب القاهرة، تمتد على مساحة 4.2 مليون متر مربع، بتصميم عمراني فريد يجمع بشكل متناغم بين المباني السكنية والمساحات الخضراء. المدينة مقسمة إلى أحياء مختلفة تضم أماكن لإقامة الفعاليات الاجتماعية ومرافق وخدمات حيوية. تضم O Westعلى 11,000 وحدة سكنية، منطقة طبية، منطقة تجارية، مجمع صحي، أربع مدارس دولية كبرى، ومنطقة الأعمال "O Business District".

يُعتبر نادي O West أحد أكبر النوادي في غرب القاهرة، ويقع على مساحة 15.3 ألف متر مربع. كما تُعد O West مدينة ذكية بفضل شبكة الطرق الذكية التي تربط جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى حلول الأمان الذكية التي توفر مستويات عالية من الأمان لسكان المدينة من خلال أنظمة مراقبة تعمل على مدار الساعة.

عن مكادي هايتس:

مكادي هايتس، المدينة المتكاملة التابعة لأوراسكوم للتنمية وتقع في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر. تمتد المدينة على مساحة 3.75 مليون متر مربع، وتبعد مسافة قصيرة عن مطار الغردقة الدولي ووسط مدينة الغردقة. تقع مكادي هايتس في أعلى نقطة في خليج مكادي على ارتفاع 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مما يمنحها إطلالات بانورامية لا مثيل لها على البحر الأحمر. وقد تم تخصيص حوالي 85% من مساحتها الإجمالية للمساحات الخضراء والبحيرات الصناعية والمناطق المفتوحة.

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