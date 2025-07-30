تحمل الصحفية والإعلامية المخضرمة خبرة إعلامية واسعة اكتسبتها من مسيرتها البارزة في CNBC وAl Arabiya English، لتواصل دورها المؤثر في تطوير المشهد الإعلامي العالمي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت IMI، المؤسسة الإعلامية العالمية الرائدة ومقرها أبوظبي، عن تعيين الصحفية والإعلامية هادلي غامبل في منصب كبير مذيعي IMI الدوليين، الذي تشرف من خلاله على إنتاج المقابلات الحصرية والتقارير النوعية عبر شبكة المؤسسات الإعلامية التابعة للمجموعة، من بينها ذا ناشونال وسكاي نيوز عربية وCNN الاقتصادية والعين الإخبارية.

وتتمتع غامبل بخبرة واسعة في مجال إعداد التقارير السياسية والاقتصادية، حيث أجرت خلال مسيرتها المهنية المتميزة على مدى 20 عاماً، مقابلات مع مجموعة من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، ورجل الأعمال بيل غيتس. وستباشر مهامها الجديدة انطلاقاً من لندن، حيث ستمثل المجموعة على الساحة الدولية وتقود خطة جديدة لإنتاج محتوى على كافة المنصات يخاطب مختلف الفئات.

وبهذا الصدد، أعربت هادلي غامبل عن سعادتها بالانضمام إلى مجموعة IMI، مشيرةً إلى أن "العمل ضمن مؤسسة إعلامية ذات حضور عالمي ورؤية تحريرية واضحة يمثل فرصة مميزة". وأضافت: "أتطلع إلى التعاون مع فريق العمل في ذا ناشونال وسكاي نيوز عربية وCNN الاقتصادية والعين الإخبارية لتقديم محتوى صحفي نوعي يثري وعي الجمهور في مختلف أنحاء العالم ويحفزه على التفاعل".

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع قاعدة جمهورها العالمي. إذ تدير المجموعة أعمالها في 15 دولة، وتضم فريقا مكوّنا من أكثر من 400 صحفي في دولة الإمارات ولبنان ومصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتواصل الاستثمار في إنتاج المحتوى الأصلي واستقطاب الكفاءات العالمية ودعم الصحافة المؤثرة.

نبذة حول IMI:

IMI هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتدير عملياتها في 15 دولة حول العالم. تأسست IMI بهدف إثراء حياة الأفراد وتعزيز التواصل بين المجتمعات عبر أساليب مبتكرة في السرد القصصي. وتضم محفظتها الإعلامية عدداً من العلامات البارزة، منها "سكاي نيوز عربية" والتي تعد جزءًا من شراكة مع شبكة سكاي البريطانية؛ بالإضافة إلى "ذا ناشونال"، و" CNN الاقتصادية"، و"العين الإخبارية"، كما تمتلك حصة أقلية في "Euronews".

وتلتزم IMI بالابتكار الرقمي والتميّز الصحفي، حيث تدير مرافق إعلامية متطورة تشمل "أكاديمية IMI للإعلام"، التي تقع في المقر الرئيسي للمجموعة داخل المنطقة الإبداعية- ياس التابعة لـ twofour54. وتُعنى الأكاديمية بتأهيل وتدريب الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الإعلام وصقل مهاراتهم بما يواكب تطورات القطاع. وتواصل IMI ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في صناعة المحتوى، من خلال تقديم محتوى مؤثر وتعزيز التفاعل مع جمهور متنوّع على مستوى العالم.

وعلى صعيد الاستثمار، تُشرف IMI من خلال ذراعها الاستثمارية "RedBird IMI" – المشروع المشترك مع شركة RedBird Capital Partners – على محفظة من الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات الإعلام والترفيه والرياضة. وتشمل أبرز استثماراتها: All3Media، Media Res Studio، EverWonder Studio، Hidden Pigeon Company، Front Office Sports، وUFL.

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