أعلن بنك HSBC عن تعيين محمد فنوش كرئيس مشارك لأسواق رأس المال والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وسيعمل فنوش على قيادة أعمال البنك بالتعاون مع سامر دغيلي،الرئيس المشارك لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك HSBC بالمنطقة منذ عام 2020. وسيتولى الاثنان معاً مسؤولية تعزيز الركائز القوية لمواصلة ريادة HSBC في اسواق رأس المال في المنطقة ودفع استراتيجية أسواق رأس المال والاستشارات للبنك في منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل توفير حلول التمويل وتمويل الشركات والاستشارات الاستراتيجية.

وسيستمر كل من محمد فنوش وسامر دغيلي العمل معاً من الرياض والإمارات العربية المتحدة على التوالي.

ويتمتع محمد فنوش بخبرة تزيد عن 20 عاماً في إعداد وتقديم الاستشارات وتنفيذ عمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة. وكان قد انضم للعمل لدى بنك HSBC في عام 2008، وشارك في تنفيذ بعض أهم صفقات أسواق رأس المال والإندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط، وكان آخرها قيادة أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك HSBC في المملكة العربية السعودية التي تحتل مركز الصدارة في السوق.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال آدم باغشو، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال والاستشارات لدى بنك HSBC: "يستثمر بنك HSBC في مجالات القوة التنافسية الأساسية. ومع تواجد قيادة HSBC لخدمات اسواق رأس المال والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مركزين ماليين رئيسيين، هما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإننا سنكون في وضع أفضل يمكننا من الشراكة مع عملائنا ودعمهم في استكشاف إمكانات النمو في المنطقة."

يأتي هذا التعيين في أعقاب قيام بنك HSBC بإعادة تنظيم قسم أسواق رأس المال والاستشارات للشركات في مايو 2025، والتي حدد من خلالها منطقة الشرق الأوسط كمنطقة استثمارية مستدامة، بما في ذلك في خدمات أعمال الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال والأسهم. ولطالما قام بنك HSBC بقيادة أسواق رأس المال والاستشارات في المنطقة؛ ففي عام ٢٠٢٤، تصدّر بنك HSBC تصنيفات بلومبيرغ الشرق الأوسط في كلٍّ من إدارة أسواق رأس المال والأسهم(ECM) وإدارة أسواق الدين (DCM) للعام الرابع على التوالي، وفي وقت سابق من هذا العام، حاز على جائزة يوروموني كأفضل بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط للعام العاشر.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي. www.hsbc.ae

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