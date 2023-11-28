(دبي) – قام بنك HSBC بتعيين نبيل البلوشي كرئيس لقسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وباعتباره عضواً أساسياً في فريق القيادة الإقليمي لبنك HSBC، فسيساعد نبيل في تنفيذ استراتيجية نمو HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والاستفادة من نقاط القوة التنافسية للبنك في تمويل رأس المال والحلول المعقدة لدعم العملاء الذين يرغبون في الاستثمار والتوسع دولياً.

ومنذ عام 2015، قاد نبيل مسيرة التطوير الناجحة لمنصة مبيعات المؤسسات الإقليمية لبنك HSBC وتعزيز الترابط والتواصل ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عبر ممرات الأعمال والاستثمار الرئيسية.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن الخبرة الطويلة التي يتمتع بها نبيل ومعرفته العميقة بالسوق وعلاقاته القوية التي قام بتوطيدها مع العملاء على مدار 27 عاماً خلال عمله لدى HSBC، هي من الصفات التي ستساعد في دفع مرحلة جديدة من النمو لأعمالنا في الأسواق وخدمات الأوراق المالية، لا سيما الاستفادة من الميزة التنافسية لشبكتنا الدولية لعملائنا لربطهم بالفرص عبر ممرات الاستثمار الرئيسية، وخاصة ممر الأعمال سريع النمو بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا."

وأضاف أنطوان موريل، رئيس قسم الأسواق وخدمات الأوراق المالية لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “بفضل قيادته الناجحة لأعمال الأسواق وخدمات الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب الأدوار الأخرى التي شغلها، قام نبيل بتطوير والحفاظ على علاقات قوية مع أسواق البورصة وأسواق الأوراق المالية والجهات التنظيمية في المنطقة ومع العملاء في العديد من القطاعات."

وتعليقاً على توليه لمنصبه الجديد، قال نبيل: "بالنظر إلى تاريخ HSBC العريق والطويل في المنطقة وانتشاره الواسع على المستوى الدولي، فإنني أتطلع قدماً إلى ربط الشركات والعملاء بشبكة عالمية من رأس المال والإمكانات، وتزويدهم بالحلول المتخصصة في مجالات التمويل وتدفقات العملات الرقمية، وفتح عالم من الفرص للعملاء عبر الأسواق في آسيا وأوروبا والأميركتين."

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.