نيويورك - أعلنت اليوم شركة GasEntec، المنصة العالمية المعيارية لتكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال (LNG) والبنية التحتية، عن تعيين Manoj Narender Madnani رئيسًا لها.

سيتولى Madnani مهمة الإشراف على الإستراتيجية العالمية، والشراكات السيادية، وتكوين رأس المال، في الوقت الذي تعمل فيه GasEntec على تعزيز منصتها المعتمدة على التكنولوجيا في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) عبر أسواق عالية النمو في الخليج، والهند، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والأمريكتين.

تقدّم GasEntec حلولاً معيارية لإعادة الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى الحالة الغازية ومحطات عائمة، صُممت لتسريع وتيرة جداول التنفيذ ودعم أمن الطاقة في الأسواق التي تتطلب قدرة حمل أساسي موثوقة ومرنة. وفي ظل توسّع البنية التحتية الرقمية، وارتفاع الطلب الصناعي، وتسارع وتيرة التحول إلى الكهرباء، تشهد أنظمة الطاقة عالميًا ضغوطًا هيكلية متزايدة.

صرح Chong-ho Kwak، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة GasEntec قائلاً: "يتمتع Madnani بخبرة ثرية في مجالات البنية التحتية للطاقة العابرة للحدود، وأسواق رأس المال، والتعامل مع الجهات السيادية". "إنَّ قيادته الرشيدة من شأنها تعزيز قدرتنا على التوسع بشكل مسؤول، وتزود GasEntec بالإمكانات اللازمة التي تؤهلها لتحقيق نمو طويل الأجل."

يتمتع Madnani بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة عبر سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطاقة. كما قد شغل مؤخرًا منصب المدير الإداري الدولي في MARA، حيث دعم مبادرات البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية الرقمية عبر دول الجنوب العالمي. وقد أمضى سابقًا قرابة عقد من الزمان مع Kulczyk Investments، حيث تولى مهمة تنفيذ صفقات الطاقة والبنية التحتية العابرة للحدود في كل من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

صرح Madnani، قائلاً: "غالبًا ما يُوصَف توفر الطاقة بأنه القيد العالمي، لكن التحدي الأعمق هو البنية التحتية". "في ظل توسّع البنية التحتية الرقمية من مراكز البيانات إلى الحوسبة فائقة النطاق، إلى جانب النمو الصناعي وارتفاع مستويات المعيشة، يزداد الطلب على الطاقة الموثوقة في كل مكان، تضخ الدول من مختلف أنحاء العالم استثمارات ضخمة في قطاع أمن الطاقة، وفي الوقت نفسه تعمل على ضمان عدم استمرار حالة فقر الطاقة. لكن التحدي الحقيقي يكمن بشكل متزايد في بنية الغاز الطبيعي المسال (LNG) التحتية: قدرات الإعادة إلى الحالة الغازية، والتخزين، وإمكانية الوصول إلى حلول الشحن، وتنوّع مسارات الإمداد، وعند حدوث الاضطرابات، يظهر مدى التعرض للمخاطر بشكل واضح. هذا، ويتمثل دور GasEntec في نشر بنية تحتية مرنة وقادرة على الصمود قبل وقوع أي مشكلات."

نفذت GasEntec، التي تأسست في كوريا الجنوبية، مشروعات بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG) عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، إذ تقدم خدماتها المتميزة إلى عملاء من الحكومات والجهات السيادية وشركات المرافق والقطاع الصناعي.

نبذة عن GasEntec

تُعدّ GasEntec منصة متخصصة في تكنولوجيا الطاقة تقدّم بنية تحتية معيارية وسريعة للغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهي ضرورية لتلبية الطلب العالمي المتسارع على البنية التحتية الرقمية، وتوسّع الذكاء الاصطناعي، ووقود الحمل الأساسي المرن، وأمن الطاقة السيادي.

يعتمد نموذج عملها ثنائي المحرك على دمج قطاع التكنولوجيا القائم على ملكية فكرية موثّقة في مجال حلول الغاز الطبيعي المسال (LNG) المعيارية، مع منصة أصول قابلة للتوسع تتيح بيع أو تأجير أو استئجار حلول الغاز الطبيعي المسال (LNG) المتكاملة.

تمكّن أنظمة الغاز الطبيعي المسال (LNG) العائمة والبرية المعيارية التابعة لشركة GasEntec من النشر السريع والقابل للتوسع للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG) في المراحل النهائية، ما يوفّر للعملاء حلولاً متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي المسال (LNG) داخل الأسواق الحيوية وإليها.

تُعدّ GasEntec، التي تأسست عام 2006 في كوريا الجنوبية، من أبرز مزوّدي حلول البنية التحتية والمعدات المعيارية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، حيث تدعم سلاسل الإمداد اللوجستية العالمية للغاز الطبيعي المسال (LNG) وعمليات الإعادة إلى الحالة الغازية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.gasentec.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

