أعلنت Celonis، الشركة العالمية الرائدة في التنقيب عن العمليات وذكاء العمليات، اليوم عن تعيين Dave Hitt في منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA). سيقود Hitt بفضل خبرته الواسعة في بناء الأسواق عالية النمو، جهود Celonis لتعزيز اعتماد ذكاء العمليات في جميع الصناعات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الطاقة والتعدين والخدمات المالية والقطاع العام. ويُشكِّل تعيينه علامة فارقة مهمة في التوسُّع العالمي المستمر لشركة Celonis والتزامها بدعم الشركات في تحسين عملياتها وتعظيم العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

توسيع حضور Celonis في الشرق الأوسط وأفريقيا

تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سوق نمو استراتيجي لشركة Celonis، مع إمكانات هائلة في كل من القطاعين العام والخاص. وتضخ حكومات المنطقة، ولا سيما حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، استثمارات كبيرة في التحوُّل الرقمي، مدفوعة باستراتيجيات محلية طموحة مثل برنامج رؤية السعودية 2030 وبرنامج مئوية الإمارات 2071. تركِّز هذه المبادرات على دفع التميُّز التشغيلي، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ومشاريع المدن الذكية واسعة النطاق - وهي جميع المجالات التي يمكن لتكنولوجيا ذكاء العمليات من Celonis أن تُحدِّث فيها تأثيرًا سريعًا.

صرَّح Hitt قائلاً: "تضخ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استثمارات كبيرة لتحديث قطاعيهما العامين، بدءًا من الرعاية الصحية والتعليم إلى المرافق والبنية التحتية". "تتمتع Celonis بمكانة فريدة تمكِّنها من المساعدة في تسريع هذه التحوُّلات من خلال توفير رؤى في الوقت الفعلي من شأنها تعزيز الكفاءة وتسريع تقديم الخدمات وتحسين المشاريع واسعة النطاق."

وبجانب القطاع العام، تُظهر شركة Celonis إمكانات قوية في مجالات مثل الطاقة والخدمات المالية والتعدين والنقل والمرافق والاتصالات. أرست شركة Celonis لنفسها مواقع فريدة في جنوب إفريقيا، حيث ساعدت تقنيتها الشركات في الخدمات المالية والتعدين على تبسيط العمليات وإطلاق العنان لفرص قيمة جديدة. على سبيل المثال، ساعد تطبيق مدفوعات Celonis عبر الحدود للخدمات المصرفية - المدعوم من ProcessLab أكبر بنك في أفريقيا على إدارة عملية المدفوعات الخاصة به بشكل أكثر فعالية، مما أدى إلى تقليل إعادة العمل وتذليل العقبات. ونتيجة لذلك، تم تحديد 2.4 مليون دولار من وفورات التكلفة السنوية من خلال إعادة هندسة العملية. تمت زيادة سعة معالجة الدفع بنسبة 18%، وتم تقليص وقت الدورة بأكثر من 30%.

تبحث الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن طرق معيَّنة لتعزيز المرونة التشغيلية وتقليل أوجه القصور وتحسين تقديم الخدمات - وهي التحديات التي تستطيع Celonis حلها بكل سهولة.

قيادة الابتكار والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

صرَّح Hitt قائلاً: "بالنسبة لي، يتمحور هذا المنصب حول جعل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قصة نجاح". "شهدنا بأنفسنا في جنوب أفريقيا كيف يمكن لتكنولوجيا ذكاء العمليات أن تحول العمليات، كما تُشكِّل منطقة الشرق الأوسط أيضًا فرصة عظيمة لتحقيق هذه الغاية. تشهد المنطقة تقدُّمًا وترغب في دفع عجلة التحوُّل الرقمي على نطاق غير مسبوق. يسرُّني الاستفادة من هذا الزخم ومساعدة المؤسسات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة".

ومن جانبه، علَّق Rupal Karia، المدير العام لشركة Celonis في المملكة المتحدة وأيرلندا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرُّني الإعلان عن تولي Dave منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، حسبما قال Karia. "يتمتع بخبرة عميقة في توسيع نطاق الأسواق الجديدة وتحفيز الشركات على تبني التكنولوجيا المتطورة. "كان Dave العضو الفعَّال في بناء أعمال Celonis في المملكة المتحدة وأيرلندا، وسيركز الآن على الاستفادة من ذكاء العمليات والذكاء الاصطناعي لتعزيز القيمة لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وكجزء من توسُّعها الإقليمي، ستتواجد Celonis مبدئيًا في دبي، مع فريق مخصص للمبيعات وهندسة الحلول وإدارة الشركاء.

نبذة عن شركة Celonis

تعمل Celonis على جعل العمليات تعود بالنفع على الأشخاص والشركات والكوكب. تستخدم منصة ذكاء العمليات من Celonis تقنية التنقيب عن العمليات والذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة وتعززها بسياق الأعمال لمنح العملاء توأمًا رقميًا حيًا لعملياتهم التجارية. تتمتع باستقلالية عن النظام ولا تنطوي على أي تحيُّز وتوفر للجميع لغة مشتركة لفهم الأعمال وتحسينها. تتيح Celonis لعملائها تحقيق قيمة كبيرة بشكل مستمر عبر الخط العلوي والسفلي والأخضر.

يقع المقر الرئيسي لشركة Celonis في ميونيخ، ألمانيا، ومدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أكثر من 20 مكتبًا حول العالم.

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