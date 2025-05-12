تعلن شركة AV Laboratories الرائدة في مجال العناية بالبشرة والحفاظ على دوام شبابها بالاعتماد على الأبحاث العلمية وبأعلى معايير الرفاهية، بكل فخر عن تعيين رولا يوسف حلبي في مجلسها الاستشاري للأعمال. بفضل خبرتها الثرية في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة والقيادة الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، ستلعب السيدة رولا دورًا حيويًا في دعم مهمة AV Laboratories وتعزيز حضورها في الإمارات العربية المتحدة وفي كل أنحاء المنطقة.

تتمتع السيدة رولا بخبرة قوامها أكثر من عقدين استقتها من المناصب القيادية التي تقلدتها في الميادين الطبية المتخصصة، بما في ذلك منصبها الحالي، وهو نائب الرئيس الأول في شركة CooperSurgical، وبالإضافة إلى خبرتها الثرية على صعيد قيادة المؤسسات، فإنها أيضًا عضو في مجلس إدارة Mecomed، وهي جمعية تجارية إقليمية للتكنولوجيا الطبية، حيث ينصب تركيزها على الدفاع عن حق المرضى في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الممارسات الأخلاقية، ودعم التقدم التنظيمي.

صرحت رولا يوسف حلبي، قائلةً: "ما جذبني إلى الانضمام إلى AV Laboratories هو التزام العلامة التجارية الراسخ بالعناية بالبشرة بالاعتماد على الأبحاث العلمية ورؤيتها الهادفة إلى الحفاظ على شباب البشرة". "يبحث المستهلكون اليوم، خصوصًا في أسواق مثل دبي، عن ابتكارات سريرية متقدمة تقدم نتائج تجميلية ملموسة. إنهم يرغبون في مناهج استباقية مدعومة سريريًا للتعامل مع العلامات المرئية للشيخوخة لا تختلف في فحواها عن الدقة والمعايير العلمية الصارمة التي نراها في الطب السريري والشخصي. وأود أن أشير إلى أن AVL تحتل مكانة فريدة في هذا الصدد، إذ إنها في طليعة الشركات التي تتبنى هذا التوجه، وإنني يحدوني بالغ السعادة إزاء مشاركتي في رحلتها الشائقة".

تحظى AV Laboratories بإشادة دولية بفضل مزجها الفريد بين الفخامة والاستدامة، إذ توفر العلامة التجارية مجموعة متكاملة من المنتجات العالية الأداء المصممة لأغراض الاستخدام السهل والفعالة سريريًا، بفضل خبرتها الثرية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال علم الخلايا الجذعية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن الشركة تحظى بشعبية متزايدة بوتيرة سريعة في الأسواق العالمية، ومن بين هذه الأسواق، تبرز الإمارات العربية المتحدة كمنطقة ذات نمو مرتفع تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على منتجات العناية بالبشرة الفاخرة والمدعومة بالأدلة العلمية.

صرح Ami Mezezi، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة AV Laboratories، قائلاً: "إن خبرة السيدة رولا الثرية ورؤيتها الثاقبة بشأن منظومة الصحة، إلى جانب دورها القيادي في مجال الابتكار والنهوض بالسوق، تجعلها إضافة قيمة إلى مجلسنا الاستشاري". "إن رؤيتها الإستراتيجية حول الصحة، وصحة المرأة، والاستدامة، تتوافق توافقًا مثاليًا مع رسالتنا. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الحماس إزاء قدرتها على توجيه دفة هذا التوسع في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الكبرى".

تتحدث السيدة رولا الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة، وتحمل الجنسية اللبنانية والأمريكية، ما يجعلها مطلعة على خبايا ثقافات متعددة وبواطن الأمور في الأسواق. أما خبرتها التي استقتها من العمل كقابلة مدربة، فإنها تعكس تفانيها الدائم تجاه صحة المرأة والابتكار والحلول القائمة على أسس علمية، ويمثل تعيينها خطوة مهمة تسهم في دعم إستراتيجية النمو العالمي لشركة AV Laboratories في غمار مواصلتها تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، بالاستعانة بالابتكار والتكنولوجيا الحيوية وفلسفة التركيز على الاستدامة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.avlaboratories.com أو متابعة @avllaboratories على Instagram.

نبذة عن AV Laboratories

تعد AV Laboratories (AVL) علامة تجارية فاخرة متخصصة ينصب تركيزها على العناية بالبشرة ودوام شبابها، ويبرز دورها الرائد في مجال الابتكارات القائمة على أسس علمية في قطاع العناية الجزيئية بالبشرة. كما تعمل تكنولوجيا AVL SOM3®‎ الحاصلة على براءة اختراع من AVL على إضفاء لمسة من الحيوية والإشراق والتألق على البشرة، إذ تسهم في التمتع ببشرة صحية ومشرقة في كل مراحل العمر، وذلك بالاستناد إلى خبرة قوامها أكثر من 25 عامًا في مجال علم الخلايا الجذعية. هذا، وتجمع العلامة التجارية بين التكنولوجيا الحيوية المتطورة وطقوس العناية الفاخرة بالبشرة، ما يؤدي إلى توفير منتجات مثبتة سريريًا وعالية الأداء تعزز دوام شباب البشرة.

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