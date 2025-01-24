دبي - أعلنت شركة النابودة للسيارات، الموزع الرسمي لعلامة Audi في دبي والإمارات الشمالية، عن تعيين جان شيدغن مديراً عاماً جديداً لها. بفضل خبرته الممتدة لأكثر من عقدين من القيادة الدولية المتميزة في صناعة السيارات، يُعتبر تعيين جان شيدغن خطوة استراتيجية هامة تعكس تعزيز مكانة علامة Audi التجارية، وتُعزز من التزامها المستمر بالابتكار وتركيزها المتزايد على تلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن تعزيز ريادتها في قطاع السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

تمتد مسيرة جان شيدغن المهنية الواسعة لتشمل أدوار قيادة في تسع دول، حيث قاد النمو والتفوق في مجال السيارات. بدأ شيدغن مشواره في مقر شركة سكودا التابع لمجموعة فولكسفاجن، ثم تقدم ليصبح مديراً للتسويق في فولكسفاجن الصين، حيث أدار العمليات في أكبر سوق سيارات في العالم. كما تشمل خبرته فترة عمله كمدير عام لشركة فيات في ألمانيا ودوره في اللجنة التنفيذية لآسيا والمحيط الهادئ في فيات كرايسلر. وتشمل تجربته في منطقة الشرق الأوسط قيادة علامات فاخرة مثل بي إم دبليو ونيسان وإنفينيتي وجيب وألفا روميو عبر المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، مما يُعزز سمعته في توجيه العلامات التجارية الفاخرة نحو النجاح.

علّق ك. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات قائلاً: "نحن سعداء بانضمام جان إلى عائلة النابودة. إن سجله الحافل بالقيادة والابتكار في صناعة السيارات العالمية، إلى جانب فهمه العميق للسوق الشرق أوسطي، يجعله الخيار المثالي لقيادة الفصل التالي لعلامة Audi في دبي والإمارات الشمالية. نحن على ثقة تامة أنه تحت قيادته الحكيمة، ستواصل Audi قيادة التحول في صناعة السيارات الفاخرة، متمثلة في وضع معايير جديدة في تجربة العملاء والابتكار والتميز، مما يُعزز مكانتها كرمز للريادة والابتكار في قطاع السيارات الفاخرة."

ومن جانبه، علّق شيدغن على تعيينه قائلاً: "إن انضمامي إلى شركة النابودة للسيارات هو شرف كبير لي، إذ تُعدّ واحدة من أرقى وأهم مجموعات السيارات في المنطقة. إنها فرصة مميزة للمساهمة في تشكيل مستقبل التنقل في واحد من أكثر أسواق السيارات تطوراً وحيوية على مستوى العالم. أتطلع بكل حماس للعمل جنباً إلى جنب مع فريقنا المبدع لتعزيز تجارب العملاء وبناء إرث Audi المميز من الابتكار والتفوق الفاخر في الإمارات العربية المتحدة."

سيتولى شيدغن في هذا الدور الجديد الإشراف على العمليات الاستراتيجية والأنشطة التشغيلية لعلامة Audi، مع التركيز على دفع النمو وتقديم خدمة ما بعد البيع الاستثنائية وتعزيز مكانة العلامة التجارية كقائد في سوق السيارات التنافسي في الإمارات. تتماشى رؤيته القيادية مع فلسفة Audi في إعادة تعريف مفهوم التنقل من خلال الابتكار التكنولوجي المتقدم والجودة الفائقة.

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