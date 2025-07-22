الرياض، يسر شركة ACCIONA Living & Culture أن تعلن عن تعيين يانيك ليفيك في منصب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط، في خطوة تُعد محطة استراتيجية مهمة ضمن مسار توسع الشركة في المنطقة، ولا سيما في المملكة العربية السعودية.

تتمتع يانيك بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات العمارة، والإنشاءات، وتطوير الوجهات الثقافية، منها 10 سنوات في دول الخليج. وتضم محفظتها بعضًا من أبرز المشاريع المعمارية والثقافية المعقدة في الشرق الأوسط، مثل: متحف غوغنهايم - أبوظبي، وبرج أبتاون، وأتلانتس ذا رويال - دبي، بالإضافة إلى كلينيك لا بري – أمالا، وفنادق جايسوم – أمالا، وجزيرة لاحق ضمن مشاريع ذا ريد سي جلوبال. كما شاركت في مشاريع بارزة في أوروبا، من بينها مبنى فاتسلاف هافيل التابع للبرلمان الأوروبي.

يأتي هذا التعيين في وقت تواصل فيه ACCIONA Living & Culture دعمها لتنفيذ مبادرات ثقافية وسياحية طموحة في السعودية والمنطقة، حيث تسهم قيادة يانيك في ترسيخ مكانة الشركة كشريك موثوق للمشاريع التي تضع الثقافة في صميم التنمية الاقتصادية والترفيهية، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وقد صرّحت يانيك ليفيك قائلة:

"أنا متحمسة لانضمامي إلى ACCIONA Living & Culture في هذا التوقيت المحوري للمنطقة. فقد أثبتت الشركة قدرتها الاستثنائية على تنفيذ مشاريع ثقافية وتجريبية عالية التأثير، مثل أكثر من 50 مشروعًا خلال إكسبو 2020 دبي، وأعمال ثقافية رائدة مثل متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، ومتاحف الشندغة، فضلًا عن مشاريع ضيافة كبرى في السعودية. الشرق الأوسط اليوم يعيد رسم المشهد الثقافي العالمي، وأتطلع إلى المساهمة في هذا التحوّل من خلال قيادة مشاريع مبتكرة تربط المجتمعات وتترك أثرًا حقيقيًا في مستقبل المنطقة."

بصفتها نائب الرئيس للشرق الأوسط، ستقود يانيك جهود توسيع حضور ACCIONA Living & Culture في مجالات الثقافة، والتجارب التفاعلية، والسياحة الفاخرة، مستفيدة من خبرتها الواسعة في تصميم وتنفيذ مشاريع ضخمة ذات طابع فريد.

ويمثل شغفها بالعمل مع فرق متنوعة وموهوبة، إلى جانب سجلها الحافل بتحقيق نتائج متميزة في بيئات معقدة، عنصرًا محوريًا في دعم استراتيجية التوسع والنمو التي تتبناها ACCIONA Living & Culture في المنطقة.

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