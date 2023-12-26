القاهرة: كشف بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس إدارته بهدف تعزيز موقعه الريادي ودعم استراتيجيته الهادفة لقيادة النمو بالقطاع المصرفي المصري.

وأعلن البنك ، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، عن انضمام ستة أعضاء جدد إلى مجلس إدارته من نخبة رواد القطاع في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر.

وتضم القائمة كل من معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي السيد محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ومعالي المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري السابق، وصاحب المعالي سيد بصر شعيب، والدكتور إبراهيم سرحان، والسيدة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

ويعكس هذا التشكيل رؤية بنك أبوظبي الأول مصر، الشاملة والتزامه بتجاوز توقعات عملائه، مع تقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المبتكرة على مستوى التجزئة والشركات. وستساهم خبرات أعضاء مجلس الإدارة المتنوعة وخلفياتهم المهنية ورؤيتهم المشتركة في دفع عجلة النمو والتوسع بالمجموعة في القطاعين المالي والمصرفي، على المستويين المحلي والعالمي، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

كما جاء انضمام الأعضاء الجدد تجسيدًا لسعي بنك أبوظبي الأول مصر الدؤوب لتطوير استراتيجيته ورؤيته وتعزيز الابتكار لمواكبة التغيرات المستمرة في القطاع المصرفي، ورفع قدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه والسوق بشكل عام.

السير الذاتية لأعضاء مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول مصر:

انضم معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر، إلى بنك أبوظبي الأول مصر ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، ومنصب عضو مجلس إدارة المجموعة غير التنفيذي، إضافة إلى رئاسته لجنتي المخاطر والممارسات البيئية والاجتماعية والحكومة في مجلس إدارة المجموعة منذ فبراير 2020.

هذا ويشغل معالي الدكتور/ سلطان الجابر منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لتغير المناخ. كذلك يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وعضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات للتنمية ورئيس مجلس إدارة مبادرة أبوظبي "مصدر" الرائدة للطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، فهو عضو مجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة الإمارات للاستثمار، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويترأس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وكان سعادة الدكتور/ سلطان الجابر شغل سابقا مناصب عدة أخرى من ضمنها الرئيس التنفيذي المؤسس لمبادرة "مصدر" والرئيس التنفيذي لمنصة الطاقة في "مبادلة" ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ.

وقد حصل الدكتور/ سلطان على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب كاليفورنيا.

من جهتها، انضمت السيدة/ هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول منذ فبراير 2021 إلى مجلس إدارة البنك في مصر لتشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول مصر، تعزيزًا للابتكار والتنوع والشمول داخل المجموعة، من خلال رؤيتها العميقة وخبرتها الطويلة في القطاع المالي، وبوصفها أول رئيس تنفيذي في تاريخ مجموعة بنك أبوظبي الأول، يدرج اسمها في قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم عام 2023 ضمن القيادات النسائية الأكثر تأثيرًا في العالم. وقد حفزت قيادتها التحول الاستثنائي للبنك، حيث أشرفت على تعزيز البصمة العالمية للمجموعة المصرفية، والتي تنتشر في 20 سوقًا في 5 قارات.

كما انضم معالي السيد/ محمد حسن السويدي، إلى مجلس إدارة البنك في مصر كعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي، كما أنه عضو في مجلس الوزراء الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفته وزيراً للاستثمار، علاوة على شغله منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار قابضة مقرها إمارة أبوظبي تركِّز تركيزًا استراتيجيًا على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتأثير طويل المدى.

كما يشغل السويدي أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركتي أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) و"بيور هيلث"، ونائب رئيس مجلس إدارة (مصدر) والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية. وبالإضافة إلى ذلك، فهو عضو بمجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة ATRC)).

وبسبب خبرته الواسعة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، ينضم معالي المهندس/ ياسر القاضي، إلى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول مصر كعضو مستقل غير تنفيذي. وهو يشغل حاليًا منصب رئيس ومدير تنفيذي لحلول التحول الرقمي ويعمل أيضًا كعضو في مجلس إدارة الشركة القابضة للإنشاءات والتنمية. كما شغل سابقًا منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، حيث قاد عملية التحول والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر. حيث ركز اهتمامه على الشمول المالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

كما انضم إلى مجلس الإدارة صاحب المعالي/سيد بصر شعيب ليشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي ببنك أبوظبي الأول مصر. وهو يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة (IHC) منذ يوليو 2019، وهي إحدى أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي نمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 899 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2022. وقد صنفته مجلة فوربس عام 2022 كأحد أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط.

كذلك انضم الدكتور/ إبراهيم سرحان، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إي فاينانس، إلى مجلس إدارة بنك أبوظبي مصر الأول مصر كعضو مستقل غير تنفيذي، حيث ستجلب خبرته القيمة التي تمتد لمدة 30 عامًا في قطاع التكنولوجيا المالية والتحول المالي والرقمي رؤى قيمة تدعم استراتيجيات البنك المستقبلية وتوسعه.

وتستمر السيدة/ فتون المزروعي، كعضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 15 عامًا في القطاع المصرفي، والتي حصدت خلالها عددًا كبيرًا من الجوائز تقديرًا لجهودها في القطاعين المصرفي والمالي. إذ تشغل منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعضو في مجالس إدارة العديد من الشركات البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا.

علاوة على استمرار السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، والذي انضم في أكتوبر 2019 بصفته الرئيس التنفيذي لفرع البنك في مصر. وعند استحواذ المجموعة على بنك عوده – مصر في أبريل 2021 وإكتمال عملية الدمج بنجاح في منتصف عام 2022، تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة في بنك أبوظبي الأول مصر عند تغيير علامته التجارية.

ويتمتع السيد/ فايد بخبرة تزيد عن 30 عامًا في هذا القطاع، بما في ذلك 19 عامًا في مجال الخدمات المصرفية للشركات، حيث قاد بعض البنوك الرئيسية المحلية ومتعددة الجنسيات في مصر، ومنها: بنك مصر، وبنك مصر الدولي قبل الاندماج في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال "إن إس جي بي" وبنك عوده.

كما تركزت خلفيته الأكاديمية في قطاع التجارة والمحاسبة والمالية، بما في ذلك حصوله على دبلوم الائتمان المصرفي، مع خبرة واسعة في تمويل المشروعات والقروض المشتركة وتمويل الاستحواذ وسندات الشركات والتوريق وإعادة الهيكلة والتمويل الإسلامي، مما أتاح له الفرصة لشغل مناصب رئيسية في البنوك الرائدة في مصر.

كما يشغل السيد/ فايد أيضًا منصب عضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي "TSFE" وكذلك جهاز تنمية التجارة الداخلية.

بالإضافة الى السيد/ سليمان العرموطي، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي ببنك أبوظبي الأول مصر، والذي يمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الخدمات المصرفية والمالية عبر بنوك إقليمية بارزة. فقد شغل عبر مسيرته المهنية الطويلة العديد من المناصب العليا في مجال الأعمال والتمويل، ويشغل حاليًا منصب المدير المالي للأعمال في مجموعة بنك أبوظبي الأول، كما يشغل مناصب بمجالس إدارة العديد من البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة الدولية والإدارة المالية من جامعة جلاسكو (المملكة المتحدة).

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها ٦٤ فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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