منظومة الإمارات التعليمية تستقطب مواهب عالمية

أكاديميون جدد لدورات المعلوماتية وإدارة الأعمال والهندسة والعلوم الطبية البيولوجية والقانون والجينوم والرياضيات والتمريض والتعليم

دبي: تؤهل جامعة برمنغهام دبي، إحدى الجامعات في الإمارات المصنفة عالمياً ضمن أفضل 100 مؤسسة تعليمية، 41 أكاديمياً جديداً للعمل في الجامعة بعد قفزة في التوظيف لدعم سلسلة برامج جديدة في سياق نمو المؤسسة.

وافتتحت الجامعة، التي تضم حالياً فريقاً أكاديمياً يزيد عن 75 شخصاً، حرمها الجامعي الذكي الجديد في مدينة دبي الأكاديمية العالمية خلال أبريل الماضي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي. ويمكن للحرم الجامعي حاليا استقبال 2,900 طالب، وسيرتفع العدد ليبلغ 4,500 طالب.

ومن الأكاديميين الجدد أساتذة وعلماء وباحثين رائدين من كل أنحاء العالم، استقطبتهم الجامعة لأكثر من 10 دورات جديدة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، والتمويل، والصحة العامة، والقانون البيئي، والتسويق، والبناء، إضافة لمجالات أخرى. كما ستطلق الجامعة عدداً من الدورات التخصصية الجديدة في يناير المقبل. ويدعم الأكاديميون الجدد برامج البكالوريوس والدراسات العليا الرائدة عالمياً في الجامعة، ويسهمون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتعليم العالي.

وقال البروفيسور ديفيد سادلر، عميد جامعة برمنغهام دبي: "يسرنا الترحيب بهذه المجموعة الكبيرة من الشخصيات اللامعة والخبراء في نطاق واسع من المجالات، إذ تحظى جامعات دبي بشعبية متزايدة بين الطلاب الدوليين وبين الأكاديميين كذلك".

وأضاف: "شكّل إطلاق الحرم الجامعي الذكي الجديد في أبريل الماضي خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا للنمو. وتعكس هذه التعيينات الأخيرة الطلب على دوراتنا وستعزز مساهمتنا في المنظومة التعليمية الراسخة في دولة الإمارات وقواها العاملة في المستقبل. وتتميز كل برامجنا بمزيج من تقنيات التدريس العصرية والمبنية على الأبحاث، ويساعد في ذلك حرمنا الجامعي الذكي المدعوم بمساحات ابتكارية وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، مثل مستشعرات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".

وتتماشى برامج جامعة برمنغهام دبي مع استراتيجيات دولة الإمارات في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتنمية الحضرية، والرعاية الصحية، وإدارة الأعمال، والتعليم. وتزوّد دورات الجامعة طلابها بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في وظائفهم في المستقبل، كما تدعم الصناعات الإماراتية التي تضم أفضل المواهب المحلية والعالمية.

ويتوزع الأكاديميون الجدد، البالغ عددهم 41، على مختلف كليات الجامعة، بما يشمل: 7 في الأكاديمية الدولية؛ و6 في إدارة الأعمال؛ و5 في علوم الكمبيوتر (المعلوماتية)؛ و 4 في الجغرافيا؛ و 3 في معهد السرطان وعلوم الجينوم وعلم النفس؛ و 2 في كل من كليات التمريض، والرياضيات، والهندسة، التربية، والعلوم الطبية البيولوجية، ومعهد البحوث الصحية التطبيقية، وكلية برمنغهام للحقوق؛ و 1 في كلية السياسة الاجتماعية.

وانضم الدكتور سانيش إداتشيريان، مدير برنامج ماجستير إدارة الأعمال الدولية، إلى جامعة برمنغهام دبي كأحد الأكاديميين الجدد، وصرّح: "بفضل تركيز حكومة الإمارات المستمر على بناء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار تتوفر فرص هائلة للأكاديميين لاستكشاف وتوسيع ذلك الأفق عبر علاقة تكاملية لتبادل المعرفة".

وتابع: "تمتلك الجامعة المرموقة سنوات خبرة في الأبحاث والتعليم، وتتمتع بحضور مناسب لتوفير منظومة تساعدني على تسخير أبحاثي وعلمي لتحقيق تطلعاتي بالمشاركة في الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار في دولة الإمارات".

بينما أشارت نيشا داندا، الأستاذة المساعدة في البحوث الصحية التطبيقية ونائب مدير برنامج الماجستير في الصحة العامة: "أنا معجبة بثقافة وحيوية منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل فيها دبي واسطة العقد، وقد سبق وأن تشرفت بالعمل في حرم جامعة برمنغهام في بريطانيا، لذا أشعر أن الحرم الجامعي في دبي يشكّل مكاناً مثالياً بالنسبة لي، حيث يجلب إلى دبي خبرات جامعة عالمية متميزة".

وأوضحت: "منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، تصدّرت الصحة العامة أذهان الناس وستظل ماثلة فيها. ويركز سوق العمل في دبي كثيراً على التوظيف والتطوير. ويزود برنامج الماجستير في الصحة العامة طلابنا بالمهارات والمعرفة لتقييم البحوث الصحية ومراجعتها بهدف تنفيذ سياسات لأجل الصالح العام ككل".

وأشارت الدكتورة إلويز إيلين فيليبس، مديرة برنامج ماجستير التدريب المتقدم في الرعاية الصحية: "ما جذبني إلى جامعة برمنغهام دبي فرصة متابعة شغفي بالتأثير على تعليم المتخصصين في الرعاية الصحية دولياً، والبقاء في الشرق الأوسط في الوقت نفسه. ويعد برنامج ماجستير التدريب المتقدم في الرعاية الصحية حديثاً جداً في دولة الإمارات. أعتقد أن جامعة برمنغهام دبي يمكنها تحفيز اعتماد أدوار جديدة ومبتكرة للأطباء السريريين المسجلين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحتى دولياً".

وتتميز جامعة برمنغهام دبي بكونها إحدى المؤسسات الإماراتية الوحيدة التي تعد جزءاً من مجموعة راسل، الرابطة التي تضم 24 جامعة بحثية عامة ومقرها كامبريدج في بريطانيا. وكانت جامعة برمنغهام دبي أول مؤسسة تعليمية من أفضل 100 جامعة حول العالم ومن مجموعة راسل تنشئ حرماً جامعياً بدبي في سبتمبر 2018، ما أغنى قائمة مراكز التعليم الرائدة التي تضم مؤسسات أكاديمية عالمية ومحلية معتمدة دولياً. وحصلت جامعة برمنغهام دبي على اعتماد وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، تقديراً لجودة تجربتها التعليمية.

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