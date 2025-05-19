اختارت مجلة Economy Middle East الاقتصادية الرائدة، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي أف جي القابضة، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 30 رئيساً تنفيذياً في القطاع المصرفي والمالي يقودون التطور المالي في الشرق الأوسط، تقديراً لدوره الريادي في إعادة رسم ملامح قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في المنطقة.

وأشادت المجلة الدولية بمساهمات عوض الاستثنائية في تعزيز مكانة إي أف جي القابضة كواحدة من أبرز المؤسسات المالية غير المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب دوره في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، وتنويع الخدمات المالية، ودعم خطط التوسع الإقليمي.

ويعكس اختيار عوض مسيرته الحافلة بالإنجازات، وقدرته على توجيه النمو في بيئة اقتصادية متغيرة، حيث عززت قيادته للشركة من ثقة المستثمرين ورفعت من تنافسية المجموعة في أسواق المال الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع المالي في المنطقة تحولات نوعية، يقودها قادة يمتلكون رؤية استراتيجية عميقة، وخبرة تنفيذية واسعة، استطاعت أن تواكب التحديات وتحولها إلى فرص للنمو المستدام.

-انتهى-

#بياناتشركات