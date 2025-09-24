دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي الصحية" عن تعيين 25 ممرضة إماراتية خلال فعاليات اليوم الأول من معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2025"، في خطوة تجسّد التزامها باستقطاب الكفاءات الوطنية للالتحاق بمهنة التمريض، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال حفل خاص أقامته "دبي الصحية" على منصتها بالمعرض للترحيب بالدفعة الجديدة من الكفاءات التمريضية الإماراتية، بحضور كلٌّ من: سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وخلال الحفل قامت الممرضات بتثبيت شعار "المريض أولاً"، وأدَّين قسم "المريض أولاً" الخاص بدبي الصحية، تأكيداً على التزامهن منذ اليوم الأول بأن يكون المريض ركيزة ممارستهن التمريضية، وتجسيداً لقيم الرعاية والمسؤولية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عامر شريف "نفخر بالتحاق دفعة جديدة من الممرضات الإماراتيات بأسرة "دبي الصحية"، بعد اجتيازهن البرامج التدريبية المعتمدة بنجاح. إن تعيين هذه المجموعة يعكس التزامنا بدعم وتأهيل الكوادر الإماراتية، وتعزيز جهود الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بما ينسجم مع أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، التي نعمل من خلالها على بناء نظام صحي أكاديمي متطور ومستدام.

وأوضح أن "دبي الصحية" حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز التوطين في مهنة التمريض خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجلت نمواً بنسبة 150% في أعداد الكوادر التمريضية الإماراتية خلال ثلاثة سنوات فقط، ليصل عددهم إلى 120 ممرضاً وممرضة مقارنة بـ48 في عام 2023"، فيما بلغ إجمالي أعداد الكادر التمريضي من مختلف الجنسيات أكثر من 4400 ممرض وممرضة، يسهمون بدورهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور عامر أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على كلية التمريض والقِبَالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، شكّل دفعة قوية عززت جهود "دبي الصحية" في استقطاب المواطنين للالتحاق بمهنة التمريض.

كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة

تعد كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مركزاً رائداً لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مهنة التمريض، عبر تقديم برامج أكاديمية للدراسات العليا، تشمل الماجستير والدبلوم، والشهادات التخصصية في تمريض العناية المركزة، العناية بالأطفال، العناية القلبية، والطوارئ، كما تسعى الكلية إلى تقديم درجة البكالوريوس في علوم التمريض قريباً.

من جانبه، قال خليفة باقر ، المدير التنفيذي للعمليات في "دبي الصحية"، يمثل تعيين 25 ممرضة إماراتية خلال اليوم الأول من مشاركتنا في معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2025" محطة مهمة في مسيرة تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصحي. نؤمن بأن أبناء وبنات الوطن هم حجر الأساس في بناء مستقبل صحي مستدام، ومهنة التمريض تُعد من أعمدة الرعاية الصحية التي ترتكز عليها جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن "دبي الصحية" تتيح من خلال منصتها في المعرض فرصة للزوار للتعرف على مسارات مهنية متنوعة، إلى جانب توفير مجموعة من الفرص الوظيفية ضمن منظومتها الصحية الأكاديمية، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات.

-انتهى-

