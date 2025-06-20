الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت شركة إكسبو 2030 الرياض، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن تعيين المهندس طلال بن حسين المرّي بمنصب الرئيس التنفيذي، إذ سيتولى إدارة الشركة المسؤولة عن تطوير وتشغيل معرض إكسبو 2030 الرياض، الذي يعد من أهم الفعاليات الدولية المرتقبة خلال العقد الحالي.

يمتلك المري خبرة مهنيّة واسعة ويتميّز بكفاءة عالية في إدارة العمليات التشغيلية. وقبل تولّيه منصبه الحالي، شغل المريّ العديد من المناصب القيادية لدى شركة أرامكو، من أبرزها الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو أوروبا، والنائب الأعلى للرئيس لخدمات الأحياء، والنائب الأعلى للرئيس للخدمات الصناعية. وخلال فترة توليه منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو أوروبا، أشرف المرّي على استثمارات الشركة في أوروبا وقاد العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في دعم جهود التحول الرقمي في الشركة. كما تولى العديد من المهام الدولية في لندن وسيئول خلال فترة توليه لهذا المنصب.

يتمتع المري بخبرة واسعة في الإشراف على المبادرات الكبرى وقيادة جهود الابتكار، وسيكون له دور في قيادة جهود الشركة التي ستسهم في تقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 الرياض، وتسليط الضوء على طموحات المملكة والتقدم اللافت الذي تُحرزه، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

يأتي تأسيس شركة إكسبو 2030 الرياض في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتحقيق أثر اقتصادي ملموس وعوائد مستدامة للمملكة، حيث يُشرف الصندوق على العديد من مبادرات تطوير المشاريع العقارية الرائدة في المملكة، والتي سيكون لها دور في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار في المناطق الحضرية، وتحسين جودة الحياة.

ومن المتوقع أن يشكل إكسبو 2030 الرياض ملتقى للأمم ومنصة لتعزيز التعاون الدولي وطرح حلول وتقنيات مبتكرة لمعالجة أبرز التحديات العالمية. كما سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص والإمكانيات المتاحة للمملكة العربية السعودية والعالم أجمع. وستسهم شركة إكسبو 2030 الرياض مع منظومة متكاملة من شركاء الصندوق محليًّا ودوليًّا في تحقيق تطلعات المملكة بتنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من معارض إكسبو الدولية.

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