التغييرات الانتقالية تضمن استمرارية الشركة والنمو، مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع العملاء والشركاء الإقليميين.

منشأة التصنيع الموسّعة في برشلونة،إسبانيا، تُضاعف القدرة الإنتاجية ثلاث مرات، لتلبية الطلب المتزايد من منطقة الشرق الأوسط.

برشلونة - أعلنت دار العطور الإسبانية "يوروفراغانس" عن تغيير استراتيجي لهيكلها الإداري في الشرق الأوسط، وتحديداً بإدارة أعمالها بمنطقة الخليج التي تُعدّ سوقاً رئيسياً لها، وذلك بتعيين أميمة تابت مديراً عاماً جديداً للمنطقة، اعتباراً من يناير 2026.

وسيتنحى أنطوان دي ريدماتن، الذي شغل هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات، عن مهامه التشغيلية مع استمرار ارتباطه مهنياً بالشركة كعـضو في مجلس الإدارة الإقليمي للشرق الأوسط والهند. وستتم هيكلة الإدارة العليا بالمنطقة الآن ضمن منطقتين جغرافيتين منفصلتين: الهند بإدارة المدير العام مايور كابسي، والشرق الأوسط بإدارة أميمة تابت.

ويقول أنطوان دي ريدماتن: "تتيح لنا هذه الخطوة تدشين مرحلة جديدة ضمن استراتيجيتنا الإقليمية بأسس قوية ورؤية متجددة. ويشرفني الاستمرار في دعم أعمال الشركة في هذه المنطقة الاستثنائية من منظور جديد، ومرافقة أميمة في مهامها المهنية الجديدة، لا سيما وأنها تتمتع بقدرات قيادية مُلهمة، ورؤية متكاملة، ومعرفة واسعة بطبيعة السوق".

ومنذ انضمامه إلى "يوروفراغانس" عام 2014، لعب أنطوان دوراً محورياً في إضفاء الطابع الاحترافي على الشركة وترسيخ حضورها على الساحة العالمية. ومن أبرز إنجازاته إنشاء وتأسيس المركز الإبداعي والمقر الإقليمي لشركة "يوروفراغانس" في دبي.

ويتزامن هذا التحول القيادي مع افتتاح منشأة التصنيع الموسّعة للشركة في إسبانيا مؤخراً. وقد أتاح استثمار قيمته 10 ملايين يورو لشركة يوروفراغانس مضاعفة قدرتها الإنتاجية ثلاث مرات، في خطوة تستهدف الاستجابة بمرونة كبيرة وكفاءة عالية للطلب المتزايد من الشرق الأوسط.

وصرحت كلارا مينا، المدير التنفيذي للعمليات التشغيلية في "يوروفراغانس": "إن توسيع قدراتنا الإنتاجية في إسبانيا يدعم التزامنا تجاه الشرق الأوسط بشكل مباشر، وهي منطقة تستمر في إلهامنا وتحفيز ابتكاراتنا. وتمثّــل منشأة التصنيع الآن نصف إنتاجنا العالمي، وقد تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق المتنوعة والمتطورة".

تدمج منشاة التصنيع المُحدّثة أنظمة الروبوتات المتقدمة، مع أتمتة نحو 80% من عمليات الإنتاج، وبما يتضمن ميزات للاستدامة مثل الألواح الشمسية التي تُوفر أكثر من ثلث استهلاك الطاقة. كما توفر المنشأة بيئة ومساحات عمل مُحسّنة لتعزيز الصحة العامة للموظفين.

وتُعد هذه التغييرات جزءاً من جهود "يوروفراغانس" لترسيخ أعمالها في الشرق الأوسط، حيث شهدت نمواً استثنائياً في 2024. واستجابة لهذه البيئة المواتية التي تمتاز بالتنافسية الشديدة والتطور السريع، أعادت الشركة هيكلة مجلس إدارتها الإقليمي. ويهدف هذا التحول التنظيمي إلى دعم النمو المُستدام للشركة وعملاءها، ولتنفيذ استراتيجيات "يوروفراغانس" العالمية بكفاءة ومرونة.

رؤية استراتيجية تُركز على العميل في المقام الأول

يُمثـل تعيين أميمة تابت لإدارة أعمال الشركة في الشرق الأوسط فصلاً جديداً في مسيرة "يوروفراغانس" بالمنطقة، حيث يعكس التزامها بالكفاءات الداخلية، والاستمرارية الاستراتيجية، والأسلوب القيادي الذي يركز على متطلبات العملاء. وبخبرة تزيد عن 21 عاماً في قطاع العطور، تُقدم أميمة مزيجاً من الخبرة المتخصصة، والمعرفة بالسوق، والحس الإبداعي.

وخلال مسيرتها المهنية، عملت أميمة في شركات عالمية منها على سبيل المثال لا الحصر "كويست إنترناشونال و مَان ". وخلال العامين الماضيين، أدارت المركز الإبداعي لشركة "يوروفراغانس" في دبي، لتعزز مكانة الفريق كمرجع إقليمي للابتكار والعمل الجماعي. وتحت قيادتها، عززت الشركة شراكاتها الرئيسية، ورسّخت ثقافة أداء عالية ترتكز على التميز والتنوع، والتواصل الوثيق مع العملاء.

وتقول أميمة: "أخوض هذا التحدي الجديد بحماس وثقة ومسؤولية كبيرة. أؤمن بقدرات الأفراد، وقوة الأفكار والعمل المشترك. هدفي هو دفع نمو الشركة في المنطقة وبناء شراكات متينة مع عملائنا. الركائز الرئيسية لذلك هي الابتكار، والاستدامة، وشغفنا بالعطور، لنتمكن من مواصلة إحداث فرق ملموس".

مع إعادة الهيكلة، تُعزز "يوروفراغانس" استراتيجيتها للنمو العالمي، وتمضي قدماً بمنظومة إدارية أقوى، وفريق قيادي متكامل لتلبية المتطلبات المتطورة للصناعة.

حول "يوروفراغانس"

تختص "يوروفراغانس" بتصنيع وتسويق أجود أنواع العطور لعلامات تجارية عالمية في مجال العطور الفاخرة، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، وجودة الهواء. وهي شركة خاصة تقدم خدماتها فقط لشركات أخرى، وتأسست في برشلونة عام 1990، ويعمل بها حالياً أكثر من 550 موظف

وانطلاقاً من شغفها بالعطور وروح الريادة التي تحلى بها مؤسسوها، انطلقت "يوروفراغانس" في أوروبا والشرق الأوسط، قبل أن تتوسع إلى الشرق الأقصى والأميركيتين. وللشركة الآن تواجد تمثيلي في خمس قارات، وتدير مصانعها الخاصة في إسبانيا، وسنغافورة، والمكسيك، وتعمل مع شركاء تصنيع في الصين والهند.

وبفضل شبكتها الدولية من المراكز الإبداعية وقدراتها التصنيعية المتميزة، تمكّنت "يوروفراغانس" من ابتكار وتوزيع العطور حول العالم. كما نجحت على مر السنين في بناء علاقات قوية وطويلة الأمد، ونمت جنباً إلى جنب مع شركائها.

وتستثمر "يوروفراغانس" بمنتهى التفاني في معالجة تحديات الاستدامة، وترتكز عملية اتخاذ القرارات فيها على مبادرات استراتيجية تدعم هذه الجهود. وتقود الشركة نشاطاتها وأعمالها استناداً إلى أربعة محاور رئيسية، هي: السلامة، والمجتمع، وأخلاقيات العمل، والموارد.

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