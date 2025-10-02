دبي- أعلنت ويسترن يونيون عن تعيين نيكولاس ليفي في منصب نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، حيث سيتولى الإشراف على عمليات الشركة في هذه الأسواق المهمة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توسّع الشركة المستمر عبر قنواتها الرقمية ومراكز التجزئة، بما يشمل سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وأكد جيوفاني أنجليني، رئيس ويسترن يونيون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن ليفي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الخدمات المالية الرقمية، لا سيما في المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، إلى جانب معرفته العميقة وفهمه للعديد من الأسواق الرئيسية في المنطقة. وقال: "نثق أن قيادته ستُسهم في تسريع وتيرة النمو، والاستفادة القصوى من شراكاتنا، وتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة عبر مختلف القنوات ضمن بيئة قائمة على التقنيات الرقمية. كما أن سجله الحافل في تطوير الأعمال وتحقيق التميز التشغيلي يشكل ركيزة أساسية في دفع عجلة الابتكار والنمو والاستفادة من الإمكانات الواعدة في أسواق المنطقة."

يمتلك ليفي خبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعات التكنولوجيا المالية والاتصالات والخدمات المالية، شغل خلالها مناصب قيادية وساهم في تحقيق نمو ملموس في مجالات التمويل الرقمي. وقد انضم إلى ويسترن يونيون في أغسطس الماضي ليشغل منصب نائب الرئيس للشؤون الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، قادماً من شركة duPay التابعة لـشركة "دو" في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي. وتولى سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنوي موني" (Inwi Money) في شمال أفريقيا، إضافة إلى مناصب قيادية لدى "أورانج موني" (Orange Money) و"أورانج فرنسا" (Orange France).

وفي تعليقه على التعيين، قال نيكولاس ليفي: "يشرفني الانضمام إلى ويسترن يونيون في هذه المرحلة المهمة في مسيرتها. فلطالما حرصت على تعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي، والعمل على إحداث أثر حقيقي وملموس. ويُسعدني أن أكون جزءاً من فريق ويسترن يونيون، لكي أُساهم في دعم رحلة تحولها وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عبر مختلف القنوات. وبالتعاون مع فرقنا في المنطقة وشركائنا المحليين، سنواصل التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتقديم حلول ذات قيمة مضافة ترتقي بجودة حياتهم."

