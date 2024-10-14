أعلن هيلتون لندن متروبول عن تعيين جورج خليفة كمساعد مدير المبيعات والترفيه لمنطقة الشرق الأوسط، لتسخير معرفته وخبرته في الفندق المفضل لدى الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وذلك من خلال سجله الحافل الذي سيمكّنه من أداء دوراً محورياً يتضمن الإشراف على جميع الأنشطة والأعمال الخاصة بالمنطقة.

ويتمتع جورج بخبرة تمتد لسبع سنوات في مجال الترفيه وإدارة المبيعات في قطاع الضيافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك خبرته في مجموعة فنادق هيلتون، كما يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق، وعمل سابقاً كمدير مبيعات في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، وكان عضواً رئيسياً في فرق ما قبل الافتتاح لفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبوظبي ، مجموعة فنادق كوريو من هيلتون، وفندق دبل تري هيلتون أبوظبي جزيرة ياس ريزيدنس.

ومن خلال خبرته الواسعة سيعمل جورج على التعامل بشكلٍ مثالي مع الأعداد المتنامية للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أن الأسواق الخليجية تُعدّ من أهم الأسواق الوافدة إلى المملكة المتحدة، كما تُعدّ لندن الوجهة الأولى المفضلة لديهم، وذلك وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن Visit Britain التي أشارت بأن أكثر من 411 ألف زائر من المنطقة أنفقوا ما يقارب 850 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من عام 2023 وحده.

وبتعيين جورج مساعداً لمدير المبيعات والترفيه، سيعمل على تعزيز جاذبية هيلتون لندن متروبول لدى الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي ممن ينفقون في المتوسط أكثر من 2500 جنيه إسترليني في الرحلة ويخططون للبقاء لفترة أطول من الزوار الوافدين من مناطق أخرى.

وعلق بيل فيشر، المدير العام لهيلتون لندن متروبول: "يسعدنا انضمام جورج خليفة الذي سيشكل إضافة مهمة لفريق هيلتون لندن متروبول بفضل خبرته ومعرفته الواسعة بسوق دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى سجله الحافل في هيلتون."

وأضاف: "يعتبر سوق الشرق الأوسط من أهم الأسواق لدينا كونه سوقاً متنامياً، ومن جهتنا نُرحّب باستمرار بعملاء الفندق وزواره الجدد من المنطقة عاماً بعد عام."

وبدوره أعرب جورج خليفة عن سعادته بتولّيه المنصب الجديد، وعلق قائلاً: "أتطلّع إلى تسخير شغفي وخبرتي ومهاراتي التجارية في فندق هيلتون لندن متروبول بصفته الوجهة المفضلة لدى ضيوف دول مجلس التعاون الخليجي." مؤكداً على سعيه إلى تعزيز العروض الترويجية والشائعة لمنطقة الشرق الأوسط، بما يضمن تعزيز جاذبية الفندق لدى الضيوف من المنطقة.

ويذكر بأن فندق هيلتون لندن متروبول أكمل عملية تجديد شاملة بتكلفة عدة ملايين الجنيهات الإسترلينية في عام 2022، تضمنت تطوير المرافق لتناسب احتياجات المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تجربة منزلية مريحة للضيوف القادمين إلى لندن، ومنحهم تجربة راحة كأنهم في منزلهم، وذلك من خلال الأجنحة العائلية بغرفتي نوم والمزودة بكافة وسائل الراحة وتلبي كافة احتياجات الضيوف، بما في ذلك غرفة الصلاة وقوائم الطعام الحلال المختارة، والأطباق الأصيلة المستوحاة من الشرق الأوسط.

ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي على بعد خطوات من الوجهات المميزة للعاصمة لندن، بما في ذلك شارع أكسفورد، وماربل آرتش، وهايد بارك، برج لندن، قصر كنغيستون، ومتحف مدام توسو في لندن، وسوق بورتوبيلو رود مع وصلات نقل مريحة إلى مطارات لندن، ، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم الفاخرة.

كما يمزج بين جميع عناصر البوتيك الذي تم إعداده مع المزايا الملكية واسعة النطاق بما في ذلك خدمة الغرف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومركز اللياقة البدنية المتطور، كما يضم 13 جناحاً تنفيذياً بحجم ملكي وغرفة نوم واحدة، وبنتهاوس مذهل مكون من ثلاث غرف نوم مع إطلالات خلابة على أفق لندن.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: https://www.hilton.com/en/hotels/lonmetw-hilton-london-metropole/

هيلتون لندن متروبول

يعد فندق هيلتون لندن متروبول الحائز على جوائز وجهة مفضلة للمسافرين من الشرق الأوسط، بفضل موقعه المميز على أبرز الوجهات السياحية في لندن، وقد تم تجديد الفندق بالكامل مؤخراً ليضم أربعة مطاعم واستوديو للياقة البدنية على أحدث طراز وصالة تنفيذية وغرفة للصلاة وقنوات تلفزيون متعددة اللغات. ويقع هيلتون لندن على بعد خطوات من الوجهات المميزة العاصمة، بما في ذلك شارع أكسفورد، وماربل آرتش، وهايد بارك، مع وصلات نقل مريحة إلى مطارات لندن. ويقع على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من محطات مترو الأنفاق على خطوط سيركل وديستريكت وسيتي وبيكرلو، وكذلك من محطة بادينغتون - مما يعني أن مطار هيثرو يقع على بعد 15 دقيقة فقط بالقطار ويمكن الوصول إلى جاتويك في أقل من 60 دقيقة.

عن هيلتون

وضعت فنادق ومنتجعات هيلتون معيارًا للضيافة في جميع أنحاء العالم على مدى الأعوام والقرون الماضية، حيث قدمت ابتكارات جديدة في المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات الضيوف المتطورة. مع أكثر من 600 فندق عبر القارات الست، تقع فنادق ومنتجعات هيلتون في أكثر الوجهات المرغوبة في العالم للضيوف الذين يختارون مكان إقامتهم بدقة. استمتع بإقامة إيجابية في فنادق ومنتجعات هيلتون عن طريق الحجز على hiltonhotels.com أو من خلال تطبيق هيلتون أونورز Hilton Honors الرائد في الصناعة. يتمتع أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة بإمكانية الوصول إلى المزايا الفورية. تعرف على المزيد حول فنادق ومنتجعات هيلتون على Stories.hilton.com/hhr، وتابع آخر الأخبار المتعلقة بهيلتون على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام.

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