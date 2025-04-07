رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تعيين كلٍ من برنت أندرسون في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وإميل بتروف في منصب نائب الرئيس للاستراتيجية والرؤى، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لفريقها التنفيذي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية الهيئة لترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كإحدى أبرز الوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة، وتسريع وتيرة نموها المستدام نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح "وجهة المستقبل".

يتولى برنت أندرسون، في إطار منصبه الجديد لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، مسؤولية قيادة الاستراتيجية التجارية لتطوير القطاع السياحي في الإمارة. ويسهم بخبرته الكبيرة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات التسويق السياحي الاستراتيجي وتطوير الشراكات وإشراك الأطراف المعنية في تعزيز حضور الهيئة في أسواق جديدة وتحقيق نموٍ مستدام في أعداد الزوار. شغل أندرسون سابقاً منصب المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا في هيئة السياحة الأسترالية، حيث نجح في قيادة هذه المنطقة لتصبح الأسرع نمواً من حيث عدد الزوار الوافدين إلى أستراليا وثاني أكبر مصدّر للزوار الدوليين. كما لعب دوراً محورياً في مرحلة ما بعد الجائحة، إذ أسهمت هذه المنطقة في تحقيق أسرع معدلات التعافي حيث أصبحت جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا أسرع المناطق تعافيًا في أستراليا، مما دعم انتعاش قطاع السياحة الأسترالي.

يقود أندرسون، في سياق مهامه الجديدة، الفرق المسؤولة عن الوجهة السياحية والشؤون التجارية في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حيث يشرف على التطوير السياحي للوجهة والتسويق والتواصل والفعاليات. كما يتولى أندرسون مسؤولية الاستراتيجية التجارية لتنمية السياحة في الإمارة، مع التركيز على توسيع نطاق الشراكات العالمية وتعزيز سهولة الوصول جواً إليها وزيادة الوعي التسويقي والاتصالات والفعاليات من خلال الحملات الترويجية الفعّالة وزيادة التفاعل العالمي.

كما ينضم إميل بتروف إلى فريق قيادة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ليشغل منصب نائب الرئيس للاستراتيجية والرؤى. ويتولى بتروف، الذي يتمتع بخبرةٍ تتجاوز خمس عشرة سنة في القيادة الاستراتيجية في قطاعي السياحة والاتصالات، مسؤولية صياغة ملامح الرؤية السياحية طويلة المدى لإمارة رأس الخيمة وتوحيد جهود الأطراف المعنية وتعزيز القدرات البيانية والمعلوماتية للإمارة بهدف ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.

وشغل قبل انضمامه إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، منصب رئيس قسم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في هيئة السياحة النيوزيلندية، حيث قاد عملية تطوير مبادرة "Enrich 2025" التي أرست دعائم النمو السياحي المستدام في البلاد. وقد أسهمت رؤيته الاستراتيجية الثاقبة في تحقيق زيادة بنسبة 50% في عائدات صادرات السياحة مما عزز مكانة نيوزيلندا العالمية كدولةٍ رائدة في مجال السياحة المستدامة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يعكس انضمام برنت وإميل إلى فريقنا التنفيذي مدى التزامنا باستقطاب أفضل الكفاءات التي تدعم جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية السياحية. وفي ظل ما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور، سيكون كل من برنت وإميل مكلفين بضمان جودة الحياة وتحقيق النمو السياحي المستدام في الإمارة. ولا شك في أنهما سيسهمان من خلال منصبيهما القياديين في دعم ازدهار قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى الثلث بحلول عام 2030."

ويعكس هذا التوسّع في الفريق التنفيذي التزام هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بدعم الابتكار والسعي لتحقيق الازدهار الدائم للإمارة ويأتي في إطار مواصلتها التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في البنية التحتية السياحية وتوسيع نطاق حضورها العالمي.-

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.

لمزيد من المعلومات عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يرجى زيارة www.raktda.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: news@raktda.com

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