الإمارات العربية المتحدة – دبي: يسر فنادق و منتجعات IHG الإعلان عن قرب افتتاح فندق هوليداي إن الجديد في منطقة الخليج التجاري في ديسمبر المقبل. وسيتولى برونو هيفون منصب المدير العام للفندق ليقود فريقًا ديناميكيًا من أصحاب الخبرة في المجال، والملتزمين بتقديم رؤية العلامة وتحويل الفندق إلى وجهة حيوية في قلب مدينة دبي.

برونو هيفون – المدير العام

يمتلك برونو خبرة تتجاوز 29 عامًا في قطاع الضيافة، ويتولى منصب المدير العام للمجموعة لكل من فندق هوليداي إن وستايبريج سويتس في الخليج التجاري بدبي. وإلى جانب الإشراف على كافة العمليات وتنفيذ الخطط التجارية الاستراتيجية لتعزيز مكانة العلامة في القطاع، يرأس هيفون إطلاق الفندقين اللذان يضمّان أكثر من 400 غرفة وأربعة وجهات للأطعمة والمشروبات في قلب مدينة دبي.

وتتضمن رؤية هيفون دمج عدد من المبادرات المستدامة، ومنها تركيب الألواح الشمسية للاستفادة من الطاقة المتجددة، وتنفيذ محطة لتحلية المياه لتوفير مياه الشرب في الفندق، والاستفادة من الورق معاد التدوير في كافة الأوراق الخاصة بالفندق. كما إنه اتخذ عددًا من الخطوات الفعالة لتخفيض الأثر البيئي للفندق عبر استخدام حلول الإضاءة الموفرة للطاقة.

يذكر أن مساره المهني في دبي بدأ مع الحبتور للضيافة، حيث أمضى حوالي خمس سنوات تولى خلالها مناصب مهمة كالمدير العام ومساعد المدير التنفيذي. وخلال تلك الفترة، قام برونو بدور محوري ساهم في نجاح افتتاح وإدارة عدد من الفنادق، وإرساء أساس متين لجهوده المستقبلية، فانضم فيما بعد إلى الإمارات للعطلات، وعمل لسنوات في رسم ملامح قطاع السفر والسياحة بالمدينة.

انتقل هيفون بعد ذلك إلى قطر حيث تولى منصب المدير العام لفندق كراون بلازا الدوحة واحة الأعمال، وهوليداي إن الدوحة واحة الأعمال في الفترة من فبراير 2018 إلى فبراير 2020. وشهدت تلك الفترة ازدهارًا ملموسًا في الفندقين اللذان يحتويان ما مجموعه 685 غرفة وعددًا من المطاعم والمقاهي الفريدة والمساحات الأنيقة للفعاليات.

وفي تعليقه على هذا التعيين قال هيفون: "يشرفني تولي منصب المدير العام لفندقي هوليداي إن دبي الخليج التجاري وستايبريدج سويتس دبي الخليج التجاري، وأنا متشوق للغاية لأكون ضمن هذا الفريق واتطلع إلى منح ضيوفنا تجربة راقية وخدمات لا تضاهى في قلب مدينة دبي. وفي هذه المناسبة، نجدد التزامنا تجاه الاستدامة والحفاظ على أرفع المعايير الصديقة للبيئة انسجامًا مع رؤيتنا للسياحة المسؤولة."

ومن الجدير بالذكر أن التزام هيفون الجاد تجاه التميّز في الضيافة والقيادة الاستراتيجية طوال مسيرته المهنية، إلى جانب اهتمامه الصادق برفاه فريق العمل، أدى إلى ترسيخ سمعته المرموقة في القطاع وجسّد التزامه بإدامة أجواء التعاون والدعم في بيئة العمل.

شداب أمين – مدير التسويق والمبيعات

ينضم شداب أمين إلى الفريق الذي يقوده برونو هيفون ليتولى منصب مدير التسويق والمبيعات. أبدى أمين خبرة استثنائية وتميزًا ملموسًا في المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة طوال مسيرته المهنية، وسيتولى من خلال منصبه الجديد في فندق هوليداي إن دبي الخليج التجاري مسؤولية قيادة فريق المبيعات والتسويق عبر مقاربة ذكية تسعى إلى تحقيق الأهداف – كإدارة الميزانيات وتطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتسويق والمبيعات، وتحسين الإيرادات. كما يعمل على توزيع الموارد بكفاءة ضمن ميزانية ما قبل افتتاح الفندق. وبفضل خبرته المتعمقة في القطاع، يعمل أمين على تعديل الاستراتيجيات استجابة لتغيرات ظروف السوق بما يحافظ على العلاقات المتينة مع الأطراف المؤثرة والشركاء. كما يتضمن دوره الإشراف على الإعلانات والأنشطة الترويجية بما ينسجم مع معايير علامة IHG. ويشار إلى أنه عمل في عدد من الأدوار سابقًا، ومنها مدير المبيعات ومساعد مدير المبيعات والمدير الأول لتطوير الأعمال في عدد من الوجهات السياحية المرموقة ومنها سنغافورة والمالديف وسلطنة عُمان، أبدى خلالها أداءً استثنائيًا وحقق إنجازات بارزة.

ارجون سينغ – الطاهي التنفيذي

يمتلك أرجون سينغ خبرة تفوق عشر سنوات، وهو طاهٍ متميز يمتلك قدرات إبداعية ودافعًا ذاتيًا وخبرات استثنائية في أعمال الفنادق، إلى جانب مهاراته الفريدة في الإدارة والقيادة والتواصل. تولى سينغ عددًا من المناصب، منها مساعد الطاهي الأول في راديسون بلو دبي ووترفرونت، ومساعد الطاهي في مطعم فاير ليك جريل هاوس، وطاهٍ مختص في عدد من المؤسسات المرموقة – حيث قدم خلالها جميعًا أعلى معايير الجودة في إعداد الأطباق وإدارة عمليات المطبخ ومواجهة التحديات بكفاءة. وتعكس مسيرته المهنية التزامه المستمر بالتميّز في أعمال الطهي والابتكار في حل المشاكل والكفاءة في قيادة أعمال الضيافة والفنادق. كما تشمل خبرته أساليب الطهي على النار المفتوحة حيث يستفيد باحترافية من اللهب في إعداد أطباق مدهشة. وسيشرف أرجون على العمليات اليومية للأغذية والمشروبات وينفذ الاستراتيجيات الديناميكية التي تضمن تعزيز الإيرادات وتحقيق مستويات استثنائية من خدمة الضيوف بشكل مستمر. ومن الجدير بالذكر أنه مختص بالمطبخ الأمريكي والمكسيكي، ليقدم لمساته العصرية الخاصة إلى الأطباق التقليدية، بينما تتضمن أبرز نقاط قوته مهارات تصميم المطابخ والمطاعم، وتصميم وتنفيذ قوائم الطعام، وتطوير الموارد البشرية وإدارة الأداء، والتخطيط وإعداد الميزانيات، وتطوير المفاهيم الجديدة للمأكولات والمشروبات، وقوائم الطعام المستدامة والصديقة للبيئة، وإجراء دراسات الجدوى وأبحاث السوق للمنتجات.

ماثيو ويكفورد – مدير الأطعمة والمشروبات

يتمتع ماثيو ويكفورد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في عمليات الأطعمة والمشروبات وإدارة الفنادق، وهو خبير متمرس في قطاع الضيافة يشتهر بمهاراته في إعداد قوائم الأطباق المتنوعة وابتكار المشروبات وتحسين عملياتها. كما إنه يمتلك سجلًا مبهرًا من النجاح في فترات ما قبل الافتتاح بما في ذلك فندق راديسون بلو في دبي. يتولى ماثيو حاليًا منصب مدير الأطعمة والمشروبات في فندق هوليداي إن دبي الخليج التجاري، ويقود عمليات الأطعمة والمشروبات ليساهم بخبراته في تقديم أفضل الأطباق والتجارب للضيوف. ويتضمن دوره تطوير قوائم الطعام، وتدريب الكوادر المختصة والإشراف عليها، وترسيخ ثقافة الخدمات الاستثنائية، حيث تلعب مهاراته القيادية دورًا بارزًا في ازدهار هذا القسم وانسجامه مع معايير التميّز المعهودة للعلامة التجارية.

وبالإضافة إلى الأسماء المذكورة، يشرف عدد من أفراد الفريق البارزين على سير عمليات الفندق بسلاسة، ومنهم زيد الخزوز الذي يتولى منصب مدير الشؤون المالية ودعم الأعمال. يمتلك زيد خبرة تفوق 32 عامًا في المجال ويتولى مسؤولية تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج الميزانية، بالإضافة إلى تعظيم الأرباح وإدارة النقد وغيرها من المسؤوليات الأخرى. كما تتولى شيرلي م. إدارة كافة الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية كمديرة للموارد البشرية، بما في ذلك استقطاب الموظفين وإعداد الميزانية وسكن الموظفين والاتصال الداخلي وغيرها. أما ميرا ماهر فتشرف على العمليات التشغيلية المتعلقة بالغرف، حيث تقود مختلف أقسام الفندق لتوفر بيئة مواتية، وتدير الوظائف اليومية فيه. وتتولى بيرلا كاريون إدارة تنظيف الغرف، حيث ترأس أعمال خدمات تنظيف الغرف والغسيل وتضمن توفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الضيوف.

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