دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هواوي، الرائدة عالميًا في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن تعيين راجيش ناغبال نائباً لرئيس مجموعة أعمال "هواوي انتربرايز" لقطاع المؤسسات في هواوي الإمارات، في خطوة تعكس مواصلة الشركة الاستثمار في القيادات المحلية ومدى التزامها بدعم التحول الرقمي الذكي في الدولة.

وسيكرس السيد ناغبال خبرته الكبيرة للارتقاء بأعمال هواوي وتوسيعها، حيث سيتولى مسؤولية قيادة استراتيجيات النمو وتطوير منظومة الشركاء في القطاعات الحيوية ، بما في ذلك الجهات الحكومية، والطاقة، والخدمات المالية، والنقل، وبما يدعم عملاء الشركة في هذه القطاعات. وتتمثل أولوياته في تطوير محفظة حلول هواوي للمؤسسات، والعمل على تمكين العملاء من تسريع تبني حلول متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي وحلول الشبكات، بما يتماشى مع الأجندة والأولويات الرقمية الوطنية لدولة الإمارات.

ويتمتع راجيش بخبرة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين في مجال تقنيات المؤسسات وإدارة الأعمال، مع سجل حافل في قيادة برامج التحول واسعة النطاق وبناء فرق عمل عالية الأداء. وقبل انضمامه إلى هواوي، شغل مناصب قيادية في شركة جلف بيزنس ماشينز (GBM)، وهو ما أتاح له العمل عن قرب مع كبار التنفيذيين ورواد الأعمال لترجمة الاستثمارات التقنية إلى نتائج ملموسة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة للمؤسسات الكبرى.

وتعليقًا على تعيين راجيش في هذا المنصب، قال ديفيد تاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الامارات: "يعد انضمام راجيش ناغبال إضافة نوعية لفريقنا القيادي. إن خبرته العميقة في سوق المؤسسات وقدراته القيادية المثبتة في التعامل مع بيئات عمل معقدة سيكون لهما دور محوري في تعزيز أعمال المؤسسات ودعم طموحات عملائنا للانتقال من الرقمية التقليدية إلى الذكاء المتكامل داخل دولة الإمارات. ويجسد هذا التعيين التزامنا بتطوير القيادات المحلية ودعم عملائنا في السعي نحو التحول الرقمي والذكي".

من جانبه، عبر ناغبال عن تحمسه للانضمام إلى هواوي قائلا: "أتولى هذا الدور في وقت تشهد فيه المؤسسات في دولة الإمارات تسارعًا ملحوظًا في مسارات التحول الرقمي. وقد رسخت هواوي مكانة قوية في هذا القطاع بالسوق الإماراتي عبر بناء علاقات متينة مع العملاء ومنظومة شركاء قوية. أتطلع إلى مواصلة هذا الزخم والعمل عن كثب مع مختلف الجهات لدعم تحديث العمليات وفتح آفاق جديدة من خلال التقنيات الرقمية والذكية."

وتحت قيادة ناغبال، ستواصل مجموعة هواوي لقطاع المؤسسات العمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء في دولة الإمارات لتسريع تبني الذكاء الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية الرقمية والذكية، والمساهمة في بناء بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل عبر القطاعات الحيوية.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 208,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

أو متابعتنا عبر:

لينكد إن: http://www.linkedin.com/company/Huawei

إكس: http://www.x.com/Huawei

فيسبوك: http://www.facebook.com/Huawei

يوتيوب: http://www.youtube.com/Huawei

الشرق الأوسط:

فيسبوك: https://www.facebook.com/HuaweiTechME

https://x.com/Huawei_ME :إكس

-انتهى-

#بياناتشركات