تُعزز شركة الأسهم الخاصة العالمية التي تستثمر في الفضاء والقطاعات ذات الصلة، علاقاتها في منطقة الشرق الأوسط، في ظلّ اكتساب هذا القطاع أهمية جوهرية في تنمية المنطقة

تعيين حسن كريمي، الرئيس التنفيذي لشركة "كيه إتش كيه آند بارتنرز"، كعضو في المجلس الاستشاري الصناعي لـ"نيوسبيس كابيتال"، حيث سيتعاون مع مستثمرين بارزين آخرين وروّاد قطاع الفضاء

ستستفيد "نيوسبيس كابيتال" بشكل كبير من خبرة حسن كريمي الواسعة في مجال الاستثمار وعلاقاته المتينة مع المستثمرين المؤسّسيّين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عبّر بوغدان جوغولان، الرئيس التنفيذي لـ"نيوسبيس كابيتال"، عن حماسه بشأن هذا القرار الاستراتيجي

تتماشى هذه الخطوة مع توقعات بنمو قطاع الفضاء ليصل إلى تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2040

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نيوسبيس كابيتال"، وهي إحدى شركات الأسهم الخاصة العالمية، عن تعيين حسن كريمي كعضو في المجلس الاستشاري الصناعي لـ"نيوسبيس كابيتال". ويحمل حسن في جعبته خبرة تزيد عن 18 عاماً في مجال الاستثمار العالمي، وهو المؤسس المشارك لشركة "كيه إتش كيه آند بارتنرز" لإدارة الأصول التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها. وتنشط شركة "نيوسبيس كابيتال" منذ أبصرت النور عام 2018 في منظومة الفضاء في دولة الإمارات. ويُسهم تعيين حسن كريمي في تعزيز علاقات الشركة مع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركاء الصناعيين لدفع عجلة التقدم في القطاع.

وتلتزم "نيوسبيس كابيتال" بدعم المؤسّسين وقادة الأعمال في جميع مراحل سلسلة التوريد في مجال الفضاء، حيث تُركز بشكل أساسي على مجالات مثل تصميم وتصنيع العناصر، والبث والاتصالات، ومراقبة الأرض، والملاحة. وتتضمن حافظة "نيوسبيس كابيتال" عدداً من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الفضاء، بما في ذلك (ICEYE) و(Kayrros) و(Cailabs)، والتي تطور جميعها روابط صناعية قوية في المنطقة.

ويُسهم تعيين حسن كريمي، برفد "نيوسبيس كابيتال" بنحو عقدين من الخبرة عالية المستوى في إدارة وإجراء الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب معرفة معمّقة وشبكة واسعة من المستثمرين الإقليميين. ونظراً لسلسلة مشاريعه الناجحة في قطاع الفضاء، يُعتبر حسن مرجعيةً موثوقةً في الاستثمارات التكنولوجية.

وفي هذا السياق، أعرب بوغدان جوغولان، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة "نيوسبيس كابيتال"، عن سعادته بالترحيب بالسيد حسن كريمي، قائلاً: "يمتاز حسن بمعرفة ومهارة وخبرة استثنائية اكتسبها على مدى أعوامٍ عديدة أمضاها في العمل في قطاع الاستثمار في دبي. وتجمعنا معه علاقة تعاون وثيقة منذ فترة طويلة من الزمن، حيث يتشارك حسن وفريقنا في التزام قوي بإقامة علاقاتٍ دائمة وتقديم قيمة طويلة الأمد لمستثمرينا وشركائنا. ونتطلع إلى تضافر جهودنا معاً في ظل التوجيه الاستراتيجي للسيد حسن".

وأضاف بوغدان: "تصبح الشركات العاملة في مجال الفضاء أكثر أهمية في كيفية تعاملنا مع بعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً اليوم، بدءاً من أزمة المناخ إلى انخفاض الكفاءة. وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً مستمراً لتصبح واحدة من أهم الأسواق التجارية للفضاء، حيث برزت عدة شركات في المنطقة كرواد عالميين في مجال الفضاء. وينضم إلينا حسن في وقت مهم بالنسبة لـ "نيو سبيس كابيتال" وقطاع الفضاء في الشرق الأوسط."

من جهته، قال حسن كريمي: "يعد قطاع الفضاء حالياً من القطاعات الحيوية التي تدعم الكثير من مجالات الحياة العصرية. ويتميز هذا القطاع بقيمة عالية وإمكانيات هائلة للنمو، كما يبرز كقوة دافعة للاقتصاد العالمي. ويسعدني الانضمام إلى "نيو سبيس كابيتال" التي تستخدم رأس مال النمو لدعم الشركات الاستثنائية التي تبتكر التقنيات التي ستشكل المستقبل. ولهذا السبب، أتطلع بقوة إلى العمل مع بوغدان وفريق عمل الشركة."

وعمل حسن كريمي، خريج معهد الدراسات السياسية وESCP Europe وENPC/Paris، لمدة خمس سنوات في هيئة الإمارات للاستثمار، صندوق الثورة السيادية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، قبل أن يشارك في تأسيس شركة KHK & Partners. وقبل انضمامه لهيئة الإمارات للاستثمار، عمل كريمي في Carlyle Group، بالإضافة إلى شركة UBS في كل من دبي ولندن وباريس.

وتوقعت شركة "مورغان ستانلي" أن تصل قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى تريليون دولار بحلول العام 2040، ويرجع ذلك جزئياً إلى قدرة تكنولوجيا الفضاء على خدمة معظم قطاعات الاقتصاد تقريباً. وأظهرت أعمال النمذجة التي أجرتها شركة Globant أن التبني السريع لتقنيات الأقمار الصناعية الحالية بحلول عام 2030 من شأنه أن يمكن العالم من الوصول إلى صافي صفري قبل عشر سنوات من الموعد المخطط له.

وتشمل الجهات المستثمرة في "نيو سبيس كابيتال" شركة الاتصال بالليزر Cailbas، وشركة ICEYE، التي تمتلك وتشغل أكبر مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الفتحة الصناعية، وشركة Simera Sense، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول كاميرات مراقبة الأرض المتكاملة، وشركة Kayrros، شركة المعلومات البيئية التي تم تصنيفها كواحدة من الشركات المئة الأكثر تأثيراً في العالم بحسب مجلة "تايم".

نبذة عن شركة "نيو سبيس كابيتنال":

تعد "نيو سبيس كابيتال" شركة استثمار عالمية خاصة تستثمر في الشركات في مرحلة النمو ضمن مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث توفر الشركة الدعم المالي للمؤسسين ورواد الأعمال العاملين على مواجهة أكبر المشاكل التي تعترض البشرية، بدءاً من أزمة المناخ إلى التهديدات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتشمل مجالات تركيز الشركة على بناء وتصنيع المكونات، والبث والاتصالات، ومراقبة الأرض، والتنقل، والقطاعات الناشئة. ومن خلال الاستثمار في سلاسل التوريد وقطاعات التطبيقات في مجال تكنولوجيا الفضاء، تستفيد "نيو سبيس كابيتال" من سوق ضخمة يضم عدداً كبيراً من الشركات التي لم تحظى بالاستثمار والقيمة الكافية.

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