أعلنت نيوبيرغر بيرمان، شركة الاستثمار المستقلة المملوكة للموظفين، عن تعيين خالد البداح كرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الجديدة، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.

حيث سيقود الأستاذ خالد البداح جهود الشركة في تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بالتوزيع والعمليات والاستثمارات في المنطقة. كما سينضم خالد إلى لجنة *الشركاء* في نيوبيرغر بيرمان.

يتمتع خالد بخبرة تتجاوز عقدًا من الزمن في جولدمان ساكس، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس السعودية ورئيس مشارك لإدارة الأصول في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الجديدة. وقد شغل سابقًا منصب رئيس المنتجات في شركة الراجحي المالية وبدأ مسيرته المهنية في هيئة السوق المالية بالرياض.

وفي تعليق له على التعيين، قال مات مالوي، رئيس مجموعة العملاء المؤسسيين العالميين ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نيوبيرغر بيرمان: “يمثل تعيين خالد خطوة محورية في التزام نيوبيرغر بيرمان المستمر تجاه الشرق الأوسط، حيث نعزز تواجدنا في المنطقة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. إن خبرته العميقة ستكون ذات قيمة كبيرة فيما نواصل التكيف مع السوق وتحقيق النجاح لمستثمرينا.”

وأضاف جورج ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوبيرغر بيرمان: “إن تطور شراكاتنا مع العملاء المحليين يخلق فرصًا جديدة عبر منصات استثمارنا. وبفضل القيادة القوية لخالد وشبكة علاقاته الواسعة، نتطلع إلى تعزيز مستوى التفاعل مع عملائنا وتقديم المزيد من الخدمات الاستثمارية في المنطقة.”

وقال خالد البداح: “يعكس توسع تواجد نيوبيرغر بيرمان في المنطقة التزامها بتقديم حلول استثمارية متقدمة عبر الأسواق العامة والخاصة. أتطلع إلى مواصلة التقدم الذي حققته الشركة من خلال توسيع الفرق المحلية، والاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومواءمة خبراتنا العالمية مع الاحتياجات الفريدة للعملاء في المنطقة.”

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