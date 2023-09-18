تهدف شركة زاجل إلى إعادة هيكلة وإصلاح عملياتها الداخلية والخارجية.

التعيينات الجديدة تتماشى مع قرار الشركة بترسيخ موقعها في السوق الإقليمية والعالمية.

(دبي) - أعلنت شركة زاجل لخدمات البريد السريع في الإمارات العربية المتحدة عن تعيينات جديدة في الشركة. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى ترسيخ موقعها في السوق إقليمياً وعالمياً. فقد جعلت الشركة الحلول اللوجستية الصديقة للبيئة جزءاً من أخلاقياتها، بحيث تهدف إلى توفير حلول لوجستية سلسة وموثوقة تربط بين الأشخاص والشركات والمجتمعات حول العالم.

تأسست شركة زاجل لخدمات البريد السريع في عام 2008، وهي إحدى أسرع شركات الحلول اللوجستية وخدمات البريد السريع في الإمارات العربية المتحدة. ومع خبرة تمتد لأكثر من عقد من الزمن، نجحت الشركة لغاية الآن في توصيل أكثر من 42 مليون شحنة في أكثر من 200 دولة. وبالإضافة إلى خدمات البريد السريع المحلية والتجارة الإلكترونية، تقدم الشركة أيضاً خدمات الشحن الجوي والبحري والبري داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

يملك السيد الخرابشة، المدير العام الجديد، خبرة تزيد عن عشر سنوات ، حيث عمل مع كبرى شركات الحلول اللوجستية في الإمارات وخارجها. ويتمتع الخرابشة بمعرفة شاملة في مجال الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد، بحيث عمل عن كثب مع مختلف شركات البريد السريع في شحن البضائع والخدمات اللوجستية للمشاريع، وحتى حلول المستودعات. كما يمتلك خبرة في إطلاق الشركات الناشئة في هذا القطاع، بالإضافة إلى كفاءات في الإصلاحات الإدارية.

يحمل السيد الخرابشة شهادة في الهندسة الصناعية من الجامعة الهاشمية، إحدى أبرز الجامعات في الأردن. انتقل بعد تخرجه من الأردن إلى مصر في عام 2008، حيث عمل كمدير للحلول اللوجستية، ثم انتقل إلى دبي من عام 2010 إلى عام 2012 للعمل في إدارة الحلول اللوجستية. بعد ذلك، انتقل الخرابشة إلى كازاخستان في عام 2012، حيث عمل لأكثر من 6 سنوات مديراً إقليمياً لإحدى الشركات الرائدة في الحلول اللوجستية، وأشرف على جميع العمليات اللوجستية المحلية والدولية.

في عام 2018، عاد الخرابشة إلى الإمارات العربية المتحدة وتبوأ مناصب كبيرة في شركات دولية للحلول اللوجستية. وفي العام 2023، تم تعيينه مديراً عاماً لشركة زاجل، حاملاً معه سنوات طويلة من الخبرة الواسعة في الحلول اللوجستية. يقول الخرابشة: "لقد تبدّل قطاع الحلول اللوجستية بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، ولاسيما خلال عام 2020 الذي فرض العديد من التحديات على هذا القطاع. أعتقد أن شركة زاجل هي واحدة من أكثر الشركات الواعدة في الحلول اللوجستية في المنطقة، وأراها تحقق نمواً متصاعداً في نطاق عملها الذي وصل إلى العالم".

تخضع الشركة حالياً لتحول داخلي جذري لتحسين وتبسيط خدماتها B2C و B2B على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أنها تستثمر في التكنولوجيا المبتكرة لتعزيز كفاءتها بصفتها أحد أبرز مقدمي الحلول اللوجستية في البلاد، على أن يبقى رضا العملاء في جوهر خدماتها.

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