الرياض - تفخر نايت فرانك، الشركة العالمية الرائدة في الاستشارات العقارية، بالإعلان عن تعيين الدكتور كريستوفر باين في منصب كبير الخبراء الاقتصاديين، تمتد خبرة الدكتور باين بأكثر من 30 عاماً في التحليل الاقتصادي والعقارات والأسواق المالية، مما يعزز التزام نايت فرانك-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقديم رؤى اقتصادية متطورة وتوجيهات استراتيجية رفيعة المستوى في جميع أنحاء المنطقة.

قبل انضمامه إلى نايت فرانك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمل باين ككبير الاقتصاديين في شركة بينينسولا العقارية. قاد الجهود الاستراتيجية لتخصيص الأصول في هذا الدور، وكان له عدة إسهامات هامة بكتاباته عن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق العقارات.

تشمل مسيرة باين المهنية الواسعة فترة عمله كمستشار اقتصادي رئيسي للمحافظ والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في معهد الدراسات المصرفية في الكويت، مما يعكس فهمه العميق للديناميكيات الاقتصادية الإقليمية.

تتضمن رحلته المهنية محطات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. في الولايات المتحدة، شغل منصب كبير الاقتصاديين في شركة بلومبرج إل بي في العاصمة واشنطن، حيث كتب عن التنظيم المصرفي والسياسة النقدية والسياسة المالية، وغالباً ما كان يقدم نتائجه في الكابيتول هيل. أما في المملكة المتحدة، فقد أغنى خبرته بالعمل في جيه بي مورجان وإف آند سي لإدارة الأصول، حيث اكتسب خبرة واسعة في الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأسواق النمو والتحليل المالي. كما يحمل درجة المحاسب القانوني من شركة بي دبليو سي.

باين حاصل على درجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. وقام بتأليف العديد من الدراسات والمقالات، بالإضافة إلى كتابين هما "المستهلك والائتمان والليبرالية الجديدة: إدارة الاقتصاد الحديث" و"نظام الاقتصاديين الغذائي".

وقد أعرب باين عن سعادته قائلاً: "يسعدني للغاية الانضمام إلى نايت فرانك - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الشركة المشهورة بأبحاثها الاستثنائية ورؤاها الرائدة في السوق. يُعَدُّ قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر القطاعات ديناميكية في العالم، وأنا حريص على تقديم ما أحمله من خبرتي الواسعة في التحليل الاقتصادي والعقارات لتزويد عملائنا بالتوجيه الاستراتيجي الذي يحتاجون إليه للتنقل في هذا المشهد المعقد والمتغير بسرعة".

وعلقّ فيصل دوراني - الشريك ورئيس قسم الأبحاث، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " يسعدنا أن نرحب بكريستوفر في فريق الأبحاث المتنامي لدينا. حيث سيكون لخبرته الواسعة وفهمه العميق لبيئة الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي دوراً هاماً وقيمة إضافية لعملائنا وتعزيز معلوماتنا العقارية".

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