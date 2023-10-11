الفريق القيادي الجديد سيعمل على تعزيز مجالات التميّز وتسريع مسيرة النمو في أسواق المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ميماك أوجلفي"، الشبكة الإبداعية الرائدة والمتكاملة الحائزة على عدة جوائز، عن فريق قيادي جديد، مواكبًا انطلاقة حقبة جديدة في مسيرتها، ستركز خلالها على التميّز الإبداعي والابتكار الاستراتيجي وتسريع مسيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتزامن هذا الإعلان مع انتهاء فترة ولاية ديفيد فوكس، كرئيس تنفيذي لشركة ميماك أوجلفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويغادر فوكس، صاحب السجل الغني في أوجلفي والحافل بالإنجازات على المستوى العالمي، منصبه بعد أن قاد الشركة خلال فترة من النمو والنجاح. وحرص ديفيد، خلال عمله ومسيرته المهنية، على مشاركة وجلب تجارب وخبرات WPP وأوجلفي الواسعة النطاق إلى المنطقة.

وفي ظل هذه المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاستمرارية والتجديد، قامت شركة ميماك أوجلفي، بتعيين فريق قيادي مشترك، يتألف من غسان مرقة، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجون مارشانت، الذي سيشغل منصب رئيس مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضم جون إلى شركة ميماك أوجلفي، بعد مسيرة مهنية في المنطقة استمرت لمدة ست سنوات، شغل خلالها منصب المدير الإداري في وكالة FP7 McCann في دبي، Momentum and Craft في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تولى غسان مرقة، مهام إدارية وقيادية في على مدى عقدين من الزمن في شركة ميماك أوجلفي، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي. وتميزت مسيرته المهنية بقدراته القيادية ورؤيته الاستشرافية وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب التزامه الراسخ بالشراكات وعلاقات التعاون الطويلة الأمد مع العملاء ودعم المواهب الابداعية والشابة. يسهم كل ذلك لتعزيز تجاربه وخبراته التي جعلت منه القائد المثالي لدفع مسيرة الشركة إلى الأمام.

وأعربت باتو نيوتمونز، الرئيسة التنفيذية لشركة ميماك أوجلفي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والتي عملت بشكلٍ وثيق مع غسان خلال فترة قيادتها لشبكة الشركة في المنطقة، عن ثقتها بقدراته وقالت: "لقد شهدت، على امتداد سنوات عملي مع غسان، وبوجوده إلى جانبي كشريك في قيادة شركة ميماك أوجلفي في المنطقة، شغفه والتزامه بقيّم شركتنا والمواهب والعملاء. وكان له دور فعال في مسيرة نجاحنا لفترة طويلة، وليس لدي أي شك في أن ميماك أوجلفي، ستشهد المزيد من النجاح والتطور في ظل قيادته الجديرة بالثقة".

وفي معرض تعليقه على تعيينه في هذا المنصب الجديد، قال غسان مرقة:" أود أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لفريقنا الاستثنائي وعملائنا الكرام، على التزامهم الثابت وشراكتهم المتواصلة. ويشرفني أن أتولى إلى جانب جون، قيادة شبكة مكاتب الوكالة، التي لطالما شكلّت أحد ركائز قطاع الاتصال الابداعي في المنطقة، وأن نحقق التزامنا بالاستمرار في تقديم الإبداع غير المحدود للعلامات التجارية الرائدة في سائر أسواق المنطقة".

من جهته، سيقوم جون مارشانت، في منصبه الجديد كرئيس للوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل ومشاركة تجاربه وخبراته وسجله الحافل في تقديم الأفكار الإبداعية المؤثرة والشراكات الموثوقة مع العملاء ونجاحات الوكالة التي كان يتولى قيادتها، على المستوى الدولي وفي المنطقة، إلى شركة ميماك أوجلفي، بالإضافة إلى دفع قيّم التميزّ في خدمة العملاء.

وأضافت باتو، في معرض تعليقها على تعيين جون في الفريق القيادي للشركة قائلةً:" يُشكل انضمام جون إلى الفريق القيادي قيمة مضافة، ومنعطفاً حاسماً في إطار مسيرة النمو والابتكار حيث تجسد تجربته واسعة النطاق فهمه العميق لقطاع أعمالنا. وسينقل جون للشركة شغفه بالأفكار الاستثنائية التي من شأنها إحداث تأثير وتغيير إيجابي فضلاً عن حرصه على رعاية وتطوير المواهب. نحن نرحب بأفكاره وآرائه الجديدة، وأنا على يقين أنه سيعمل مع غسان، على تشكيل وصياغة مستقبل جديد ومميز لشركة ميماك أوجلفي".

من جهته أعرب جون مارشانت، عن مشاعره قائلاً: "يشرفني جداً الانضمام إلى شركة ميماك أوجلفي خلال هذه الفترة المحورية والبالغة الأهمية في هذه السوق المتنامية بوتيرة سريعة. تشتهر علامة أوجلفي التجارية بإبداعها والتزامها بالتميّز. وأنا أتطلع للعمل مع غسان والمساهمة في مسيرة هذه الشركة، في ظل هذا التحول الاقتصادي والثقافي الحيوي الذي تشهده المنطقة".

سيعمل غسان وجون مع الفريق التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفريق القيادة الإقليمي في مكاتب ميماك أوجلفي وعددها 11 مكتباً، لتحقيق وعد ميماك أوجلفي بالإبداع بلا حدود في مجالات الإعلان، والعلاقات العامة، والتجارب، والصحة. ومع انطلاقة فصلِ جديد في مسيرة ميماك أوجلفي، تجدد الشركة التأكيد على التزامها بالابتكار وتنمية وتطوير المواهب والتميّز في خدمة العملاء. وتستعد الشركة، في ظل قيادة ورئاسة غسان وجون، لتحقيق المزيد من النجاح وتعزيز مكانتها وموقعها كقوة إبداعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقرر أن يلتحق جون بشركة أوجلفي في أوائل ديسمبر من العام الحالي.

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نبذة عن وكالة "ميماك أوجلفي":

تأسست شركة "ميماك أوجلفي" عام 1984 في البحرين على يد إدمون (إدي) مطران، وأصبحت جزءاً من شبكة "أوجلفي" في عام 1998.

وتعتبر "أوجلفي" شبكة إبداعية متكاملة وحائزة على العديد من الجوائز تؤهل العلامات التجارية للانضمام إلى قائمة مجلة "فورتشن جلوبال" لأفضل 500 شركة، والتحول إلى شركات محلية معروفة؛ وذلك عبر أكثر من 120 مكتباً في 83 بلداً، من بينها 11 مكتباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر الشركة مجموعة من التجارب وخدمات التصميم والتواصل التي تلبي مختلف احتياجات العلامات التجارية من خلال التركيز على تطوير 5 قدرات أساسية، وهي: الإعلان والعلامات التجارية والمحتوى، والتجارب الرقمية، والعلاقات العامة، والرعاية الصحية، واستشارات النمو والابتكار.

وتتفرع "أوجلفي" عن مجموعة "دبليو بي بي" WPP (المدرجة في بورصة "ناسداك" تحت الرمز WWPGY). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: http://www.memacogilvy.com أو http://www.ogilvy.com/، أو متابعة "أوجلفي" على "تويتر"عبر@Ogilvy و"فيسبوك" عبر Facebook.com/Ogilvy.