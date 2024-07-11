الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مونديليز الدولية Mondelēz International عن تعيين ايهاب رفيق أمين رئيساً لعملياتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان.

ويتمتع ايهاب بخبرة واسعة تمتد إلى أكثر من 30 عاماً وذلك من خلال عمله بشركة بروكتر اند جامبل والعلامة التجارية جيليت، حيث تولى مناصب قيادية وتنفيذية بأمريكا و أوروبا و أسيا و الشرق الأوسط وأفريقيا. ويحظى ايهاب بسجل حافل في قيادة الشركات ذات الوظائف والإدارات المتعددة على المستوى الدولي والإقليمي بالإضافة إلى الأسواق المحلية عبر أربع قارات وفي كلاً من الأسواق المتقدمة والناشئة.

وفي هذا الصدد، قال ايهاب رفيق أمين: "يسعدني الإنضمام لمونديليز لقيادة أعمالها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان. وتعتبر مونديليز إحدى الشركات المصنعة للوجبات الخفيفة الأسرع نموًا في المنطقة، حيث تتمتع بنمواً مطرداً في اعمالها من خلال الاستثمار في مختلف العمليات التشغيلية والتطوير المهني لموظفيها والعلامات التجارية المتعددة التابعة للشركة. وانني أتطلع إلى المساهمة في تطوير استمرارية هذا النجاح والعمل على تحقيق تطلعات المستهلكين ومتطلباتهم في المنطقة."

بدأ ايهاب حياته المهنية بالعمل لدى جيليت Gilletteفي أقسام وادارات قيادية ضمن التسويق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في كلاً من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى إدارة فئات العلامة التجارية باوروبا. كما شغل أيضًا مناصب قيادية ودولية في ادارة التسويق لدى شركة بروكتر اند جامبل Procter and Gamble (P&G) في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، حيث أشرف على أسواقًا وفئات متعددة في مختلف أنحاء العالم و منها اجهزة بروان. وانتقل بعد ذلك إلى الإدارة العامة ضمن الشركة حيث قاد اعمالاً شاملة تقدر بمليارات الدولارات ليحقق نموًا ملحوظاً وتميزاً واضحاً في اداء وابتكار العلامات التجارية وتحولًا ناجحًا في اعمال الشركة من خلال تطوير منهج التحول المؤسسي والكفاءات المهنية التي تسعى لتحقيق نتائج متميزة ومستدامة.

وفي الآونة الأخيرة، تولى إيهاب منصب نائب الرئيس الأول و الرئيس الإداري لأعمال شركة بروكتر آند جامبل في منطقة أوروبا الشرقية ومقرها في موسكو. وكان مسؤولاً عن تشكيل و تنفيذ الاستراتيجية العامه الشركة و من ضمن اولوياته إدارة الأعمال خلال الأوقات الصعبة للصراع الأوكراني الروسي.

ومن خلال وحدة أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، تتواجد مونديليز في أكثر من 20 سوقًا في المنطقة، وذلك من خلال حوالى 3000 موظف يعملون في 7 مصانع ومكاتب تجارية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والمغرب وباكستان.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا